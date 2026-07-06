Sentencian a 20 años de cárcel a hombre por intentar matar a su hijo en Oaxaca

El hombre, identificado como C.O., fue hallado culpable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa. (Crédito: imagen ilustrativa potenciada con IA | Fiscalía de Oaxaca, Infobae México)

Un hombre fue sentenciado a 20 años de prisión por intentar matar a su propio hijo durante un ataque armado ocurrido en una vivienda de la región Mixteca de Oaxaca. La agresión dejó a la víctima gravemente herida y sólo se detuvo por la intervención de una familiar que evitó que continuara el ataque.

La sentencia fue dictada por un Tribunal de Enjuiciamiento, que encontró penalmente responsable al hombre identificado como C.O. del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

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Un disparo dentro de la vivienda

Los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2025 en la localidad de La Ciénega, perteneciente al municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca, donde padre e hijo vivían en el mismo domicilio.

De acuerdo con la investigación, el hombre accionó un rifle contra su hijo, identificado con las iniciales M.O.M., y le provocó una herida de bala en el tórax.

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La agresión no continuó debido a que una familiar intervino para impedir que el ataque siguiera, acción que resultó determinante para evitar consecuencias mayores.

Como resultado del disparo, la víctima sufrió lesiones de gravedad que pusieron en riesgo su vida.

Tras la denuncia, la Vicefiscalía Regional de la Mixteca inició las investigaciones correspondientes y reunió pruebas periciales, científicas y testimoniales para reconstruir lo ocurrido.

Con esos elementos, el Ministerio Público presentó el caso ante un Tribunal de Enjuiciamiento, que declaró culpable al acusado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

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Ataque ocurrido en la Mixteca de Oaxaca

El caso ocurrió en el municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca, ubicado en la región Mixteca de Oaxaca, una zona donde la Fiscalía estatal mantiene investigaciones por distintos delitos de alto impacto.

Con esta sentencia concluyó el proceso penal iniciado tras la agresión registrada en febrero de 2025, en la que un hombre fue declarado responsable de intentar privar de la vida a su propio hijo mediante un disparo con arma de fuego.

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Tentativas de homicidio y ataques con arma de fuego en la Mixteca de Oaxaca en 2026

En lo que va de 2026, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha reportado diversos casos de homicidio calificado y tentativa de homicidio con arma de fuego en la región Mixteca, a través de investigaciones ministeriales que han derivado en vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias.

Entre los expedientes más recientes se encuentra un caso en el que dos personas fueron vinculadas a proceso por un ataque armado ocurrido en Huajuapan de León, donde las víctimas fueron agredidas con disparos en la vía pública, de acuerdo con información oficial de la propia Fiscalía.

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En otro procedimiento, la autoridad ministerial obtuvo un fallo condenatorio por tentativa de homicidio calificado con escopeta en la Mixteca, tras un ataque directo contra dos personas que resultaron gravemente heridas, lo que reforzó el patrón de violencia con armas de fuego en la región.

Estos casos se suman a otros hechos registrados por la Fiscalía en distintos municipios mixtecos durante el mismo periodo, donde las investigaciones han documentado agresiones directas con armas de fuego, en su mayoría en espacios públicos o cercanos a viviendas, lo que ha derivado en procesos judiciales por delitos de alto impacto.

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