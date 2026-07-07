Estos son los mejores memes que dejó la integración de las Armys a la afición del Chivas: “Si les tiramos nos doxean”

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El fenómeno de las nuevas aficionadas “girlies” que eligieron a Chivas tras el Mundial 2026 no solo llenó de entusiasmo las redes sociales, también desató una ola de memes y comentarios que rápidamente se viralizaron.

La bienvenida oficial del club al grupo de fans generó reacciones ingeniosas y bromas, consolidando el tema como tendencia nacional sin anticipar los mejores memes que dejó la conversación.

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De dónde salió el fenómeno: las “girlies” ahora son Chivas

Después de que la cuenta oficial de Chivas invitó públicamente a las armys, directioners y nuevas “girlies” a sumarse como ChivaHermanas, la conversación en redes explotó.

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El rebaño tapatío aprovechó el auge de aficionadas surgidas durante el Mundial para abrirles las puertas y hacerlas parte del equipo. Esta declaración marcó el inicio de una batalla de ingenio entre comunidades, con usuarios de X (antes Twitter) bromeando sobre el impacto de la llegada de las nuevas aficionadas.

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Los mejores memes y comentarios: “Si les tiramos, nos doxean”

Las reacciones no se hicieron esperar. Un usuario advirtió: “Sí puteam*s a las Chivas vamos a terminar bien doxeados, se acabó”, acompañado de un meme de Walter White, en referencia al poder digital de las nuevas fans.

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Otro meme viral mostró a Patricio en modo triunfal, con la camiseta de Chivas y la leyenda: “Otra victoria hipotética para las Chivas de Guadalajara. Rebaño, tenemos a las girls”.

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La creatividad siguió con bromas sobre la cultura pop: “Mis bias hormiga y Jungkook”, “Saquen las photocards si o qué?”, y advertencias sobre el futuro:

“Las nuevas ChivaHermanas reclamándole a Amaury Vergara cuando en liguilla el Cruz Azul vuelva a eliminar a las asquerosas chivas con golazo de Charly Rodríguez”.

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Otros equipos también entraron al juego: “Ya quiero ver a las morras que le vayan a Pumas viéndolos perder por goliza por el Atlante”, acompañado de un meme de Bob Esponja y don Cangrejo.

El cruce de fandoms también fue motivo de risa: “Y luego son Army’s wey, los insultos que nos van a enseñar”, escribió un usuario, destacando la fusión entre la cultura del K-pop y la pasión futbolera.

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