Acribillaron a estudiante en Morelos en el bar donde trabajaba después del partido México vs Inglaterra

Jesús Ponce de 20 años, joven estudiante que rabajaba en un bar para pagar sus estudios fue asesinado a disparos por hombres desconocidos en Morelos Foto: Facebook familiares de Jesús

Jesús Ponce fue asesinado a balazos la noche del domingo afuera del bar El Congelador, en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, en un ataque ocurrido minutos después de que concluyó el partido entre México e Inglaterra; el joven tenía 20 años, estudiaba y trabajaba en ese lugar para pagar sus estudios.

El ataque ocurrió en la colonia Palo Escrito, donde la víctima se encontraba en el exterior del establecimiento cuando hombres armados llegaron al sitio y dispararon. Los impactos le provocaron la muerte en el lugar.

PUBLICIDAD

Paramédicos y elementos de seguridad acudieron tras el aviso de testigos, pero solo confirmaron el fallecimiento. Después acordonaron la zona para permitir el inicio de las diligencias e investigaciones.

El cuerpo permaneció varias horas frente al bar

Agentes de la policía trabajan en la escena de un homicidio donde un cuerpo cubierto y un arma de fuego yacen en el suelo mojado, delimitada por cinta policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo de Jesús Ponce quedó tendido sobre el asfalto mojado por la lluvia y permaneció varias horas frente al establecimiento mientras se realizaban las diligencias periciales. Familiares del estudiante señalaron que no se les permitió acercarse hasta que personal del Servicio Médico Forense hizo el levantamiento del cadáver.

PUBLICIDAD

La agresión se registró al terminar el encuentro de futbol entre México e Inglaterra, correspondiente a la Copa Mundial FIFA 2026. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores dispararon contra el bar y el joven recibió los tiros cuando estaba afuera del inmueble.

Hasta las 16:00 horas de este lunes, los familiares denunciaron en redes sociales que seguían en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado porque aún no les habían entregado el cuerpo. Esa demora se sumó a las horas que la víctima permaneció en la vía pública tras el crimen.

PUBLICIDAD

No informaron el móvil ni hubo detenidos

Las autoridades no informaron el posible motivo del ataque. Tampoco se reportaron personas detenidas por la agresión cometida contra el estudiante y trabajador del bar.

La información disponible indicó que Jesús Ponce combinaba sus estudios con el empleo en el bar El Congelador para cubrir sus gastos escolares. Esa condición quedó expuesta en los reportes iniciales del caso y en los señalamientos de sus familiares tras el homicidio.

PUBLICIDAD

El crimen ocurrió durante la noche del domingo en Emiliano Zapata, un municipio de la zona metropolitana de Cuernavaca. En el lugar quedaron las primeras pruebas para integrar la investigación sobre quienes participaron en la agresión armada.

• Jesús Ponce, estudiante y trabajador de un bar, fue asesinado a balazos la noche del domingo en Emiliano Zapata, Morelos.

• El joven de 20 años estaba afuera de El Congelador cuando hombres armados llegaron y dispararon contra el lugar.

• Hasta las 16:00 horas del lunes, no se había informado el móvil del ataque, no había detenidos y la familia denunció que aún no le entregaban el cuerpo.

PUBLICIDAD

Tres muertos tras ataque en cancha donde se transmitía el México vs. Ecuador en Yautepec

Un recinto en Yautepec muestra el lugar del ataque armado que causó tres muertes, incluida la del esposo de una aspirante a la alcaldía. (X: Captura de pantalla)

Un ataque armado dejó tres muertos y nueve heridos el 30 de junio en Yautepec, Morelos, en una cancha donde se transmitía el partido México vs. Ecuador, de acuerdo con la Fiscalía de Morelos.

La autoridad informó que las víctimas fueron un hombre y dos mujeres. Precisó que dos personas fueron localizadas sin vida en el sitio y una más murió en el hospital.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en una cancha del barrio de Rancho Nuevo, donde se reunieron familias para ver el encuentro de la Selección Mexicana. En el lugar se encontraba gente de distintas edades, incluidos niños y niñas, cuando se registró la agresión.

La Fiscalía de Morelos señaló que agotaría todas las líneas de investigación y que la carpeta quedó a cargo de un equipo que trabajó con perspectiva de género bajo el delito de feminicidio.

PUBLICIDAD

Impresionantes tomas aéreas y a nivel de calle de la masiva celebración en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Miles de aficionados mexicanos salieron a festejar eufóricamente el triunfo de su selección sobre Ecuador.

Tras lo ocurrido, la gobernadora de Morelos Margarita González expresó condolencias y solidaridad con las familias afectadas.

En un video difundido en redes sociales, una mujer cuestionó lo ocurrido en el sitio: “¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo va a estar esta maldita delincuencia? ¿Por qué los niños? ¿Por qué mientras disfrutaban sanamente de la tarde en un partido de futbol de la Selección Mexicana?”.

PUBLICIDAD

Luego de que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó sobre un fallecimiento más durante los festejos mundialistas, las autoridades aclararon algunos detalles sobre este nuevo caso que se dio a conocer este lunes 6 de julio. Fue en conferencia de prensa que las autoridades actualizaron a cinco el número de muertos por losfestejos excesivos y masivosen las calles de la capital por la Copa Mundial de la FIFA.