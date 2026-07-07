México

Montadeudas: 15 pasos clave para evitar fraudes con apps de préstamos, según la PDI

En caso de ser víctima, es fundamental alertar a contactos, documentar pruebas y denunciar ante las autoridades

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Persona de perfil sentada frente a una computadora portátil en un escritorio de madera, tecleando con ambas manos. Se observa una ventana y estantes al fondo.
Una mujer revisa información en una computadora portátil, aplicando medidas para evitar fraudes con aplicaciones de préstamos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de préstamos fraudulentas, conocidas como “montadeudas”, registraron más de cinco mil 800 reportes ante la Policía Cibernética de la Ciudad de México solo entre enero y febrero de 2026. La Unidad de Inteligencia Cibernética de la PDI emite una serie de recomendaciones para que la ciudadanía no caiga en este esquema de fraude y extorsión.

Estas plataformas operan sin registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ni ante la CONDUSEF. Se presentan como instituciones financieras legales y atraen a sus víctimas mediante publicidad engañosa en redes sociales que promete dinero inmediato, sin historial crediticio y sin documentación.

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Cómo operan los montadeudas

Al momento de la descarga, la aplicación solicita permisos para acceder a los contactos, la galería de fotos, la ubicación y los archivos del teléfono. Con esa información, los operadores presionan al deudor con mensajes difamatorios enviados a sus familiares y círculos sociales.

Una vez entregado el préstamo, los intereses suben sin previo aviso. Si el usuario se retrasa en el pago, comienzan las amenazas, los insultos y las extorsiones directas para forzar la liquidación de montos muy superiores a los pactados.

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Mano de persona sosteniendo un teléfono móvil con pantalla que muestra Bloqueo de SIM, un icono de candado, el número 1234 y el botón Desbloquear.
Una persona sostiene un teléfono móvil con la pantalla de bloqueo de SIM activa, indicando un código de cuatro dígitos para desbloquear. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora en derecho Erika Vanesa García Rico lo describe así: “Las aplicaciones ‘montadeudas’ otorgan préstamos aparentemente sin garantías y con bajos intereses, pero cambian las condiciones sin previo aviso“. Eso las vuelve impagables y abre la puerta a la extorsión sistemática.

Recomendaciones de la PDI para no ser víctima

1. Verifica el listado de prestamistas con reporte de fraude. Antes de descargar cualquier aplicación de préstamo, consulta el registro del Consejo Ciudadano disponible en consejociudadanomx.org. Si la plataforma aparece en ese listado, no la instales bajo ninguna circunstancia.

2. Confirma el registro ante la CONDUSEF. Toda aplicación financiera que opere legalmente en México debe estar inscrita en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros). Una búsqueda rápida en ese portal confirma si la plataforma es legítima antes de aceptar cualquier crédito.

3. Lee los términos y condiciones antes de aceptar. Ningún préstamo debe aceptarse sin revisar el contrato completo. Las instituciones reguladas especifican con claridad los montos, las fechas de pago y las tasas de interés sin cambiarlas después.

Mano enguantada sosteniendo un teléfono móvil con pantalla mostrando el número 48159 frente a un cajero automático desenfocado.
Una mano enguantada sujeta un teléfono móvil con un código numérico visible en la pantalla frente a un cajero automático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Desconfía de anuncios en redes sociales que prometan préstamos rápidos y sin restricciones. Ese tipo de publicidad es una señal de alerta. Las financieras legales no operan exclusivamente a través de promociones en plataformas digitales ni ofrecen aprobación sin ningún tipo de verificación.

5. Lee los comentarios de otros usuarios antes de instalar. Las reseñas y calificaciones en las tiendas de aplicaciones revelan experiencias previas. Una app con quejas reiteradas sobre cobros abusivos o acoso debe descartarse de inmediato.

6. Otorga solo los permisos básicos al instalar cualquier aplicación. Si una app de préstamos solicita acceso a tus contactos, cámara, fotos, micrófono o ubicación, cancela la instalación. Esos permisos son la materia prima del esquema de extorsión.

7. No compartas datos personales ni bancarios a través de aplicaciones no verificadas. Las instituciones reguladas no solicitan identificaciones oficiales ni información de tarjetas por canales informales. Cualquier solicitud de ese tipo es una señal de fraude.

Un hombre sentado en un aeropuerto mira su teléfono móvil; en la pantalla, un gráfico muestra una flecha de crecimiento con un signo de dólar. Hay personas y aviones de fondo.
Un hombre en un aeropuerto revisa su teléfono móvil, en cuya pantalla se proyecta un gráfico con una tendencia financiera ascendente y un símbolo de dólar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. No cedas ante amenazas ni realices pagos indebidos. Ángel González Badillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, advierte que “aunque pagues la deuda, ellos seguirán exigiendo más”. Pagar no detiene el acoso; solo lo alimenta.

Qué hacer si ya eres víctima

9. Alerta a tus contactos de inmediato. Pídeles que reporten y bloqueen los mensajes provenientes de números desconocidos. Eso limita el alcance del daño a tu reputación y reduce la presión que ejercen los operadores.

10. Elimina el contenido personal del dispositivo. Antes de desinstalar la aplicación, realiza capturas de pantalla de las conversaciones dentro de la plataforma, los montos del depósito y los pagos ya efectuados. Esas imágenes son la prueba para la denuncia.

11. Bloquea los permisos concedidos y cambia tus contraseñas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX recomienda revocar de inmediato el acceso que la app tiene sobre el dispositivo y actualizar todas las claves de acceso a cuentas bancarias y redes sociales.

Joven con anteojos y camisa verde sentado en mesa blanca, mirando un celular con un ícono de escudo digital verde y una tilde de validación.
Un joven con anteojos utiliza su teléfono celular mientras un ícono de escudo digital con tilde de validación sugiere seguridad y confianza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

12. Presenta la denuncia ante el Ministerio Público más cercano. Acude con las capturas de pantalla como respaldo. La extorsión está contemplada en el Código Penal Federal con penas de hasta ocho años de prisión, y las autoridades cuentan con facultades para actuar contra estas plataformas.

13. Comunícate al Consejo Ciudadano. La línea 55 5533 5533 ofrece orientación jurídica gratuita y confidencial para víctimas de montadeudas. El servicio está disponible para cualquier persona que haya sido objeto de acoso o extorsión por parte de estas aplicaciones.

14. Contacta a la Unidad de Inteligencia Cibernética de la PDI. La dependencia atiende reportes a través del número (55) 5242 6489 y del correo ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx. Documentar cada intento de extorsión y notificarlo a las autoridades es el paso que más dificulta la operación de estas redes.

15. Denuncia ante la Policía Cibernética de tu entidad. El directorio de unidades estatales está disponible en gob.mx/sspc. Cada reporte fortalece la base de datos que permite identificar, rastrear y desmantelar las redes de montadeudas que operan en el país.

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