Lilly Téllez acusa a Sheinbaum de defender a un “socio” de Morena tras captura de “El Mayo” Zambada

En un video difundido en sus redes, la legisladora del PAN sostiene que el enojo de la mandataria por la detención del capo tendría un trasfondo político, aunque no presenta pruebas documentales. (Jovani Pérez | Infobae México)

La senadora Lilly Téllez publicó un video en redes sociales en el que acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de mostrar “indecencia” al criticar reiteradamente la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa detenido por autoridades estadounidenses.

En un video difundido en redes sociales, la legisladora del PAN afirma que la mandataria se molesta como no lo hace con otros temas y atribuye su reacción a un presunto vínculo con Morena

“Ningún asunto la ha enojado tanto”, afirma la senadora

En el mensaje, Téllez sostuvo que la mandataria no se ha molestado tanto por ningún otro tema como por la detención del capo, y afirmó —sin presentar pruebas— que la verdadera razón del malestar presidencial sería que “Morena no pudo evitar que se llevaran a uno de sus socios”.

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La legisladora del PAN acusó a Sheinbaum de mentir al invocar la defensa de la soberanía nacional, alegando que fue el propio partido gobernante el que, según ella, “vendió la soberanía a los cárteles para financiar sus campañas”. Se trata de una acusación de la senadora que no fue acompañada de evidencia documental en el video.

Ismael "El Mayo" Zambada, the alleged Sinaloa cartel co-founder facing U.S. drug trafficking charges, takes the oath before entering a guilty plea at federal court in New York City, New York, U.S., August 25, 2025 in this courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg

Señala presunto encubrimiento

Téllez cuestionó que el gobierno mexicano no haya actuado por vía propia contra el crimen organizado, argumentando que:

La justicia “viene de otro país” porque, a su juicio, la Presidencia encubre delincuentes .

Estados Unidos estaría, según ella, desmantelando y enjuiciando a miembros de cárteles, mientras acusó a Sheinbaum de ser quien realmente los protege.

La molestia presidencial por la caída de Zambada contrastaría con la “celebración ciudadana” por su detención.

Estas afirmaciones corresponden a la interpretación personal de la senadora y no han sido corroboradas de forma independiente.

Vincula la caída en encuestas con el tema

La senadora también relacionó el desempeño de Sheinbaum en encuestas con este episodio, asegurando que “la gente empieza a darse cuenta”, en referencia a lo que calificó como indecencia presidencial. Téllez enlistó, además, otras problemáticas del país —la crisis de personas desaparecidas, la situación económica, el sistema de salud y la corrupción vinculada al huachicol— como parte de su crítica general a la administración federal.

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Lilly Téllez lamentó el asesinato de Charlie Kirk. | X- Lilly Téllez

Una controversia con antecedentes

No es la primera vez que Téllez y Sheinbaum se enfrentan por este tema. La senadora ha acusado previamente al gobierno federal de proteger a “narcopolíticos” vinculados al Cártel de Sinaloa, mientras que Sheinbaum ha calificado de “no menor” que una legisladora mexicana pida intervención extranjera en medios estadounidenses.

*Información en desarrollo