Asesinato de Alex Serna evidencia riesgos que enfrentan periodistas locales en México, advierten especialistas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El asesinato del periodista y activista ambiental Alex Serna, en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, es muestra de una realidad que en México se vive desde hace muchos años: la violencia sistemática de la que son víctimas los periodistas, especialmente en los estados de la República.

Su cuerpo fue localizado el 22 de junio en Petatlán, dos días después de su desaparición, sin embargo, permaneció en calidad de desaparecido varios días hasta que su familia acudió a reconocerlo.

PUBLICIDAD

Alex Serna, de 39 años, era conocido en la Costa Grande por documentar afectaciones ambientales y denunciar conflictos territoriales y presunta corrupción en proyectos empresariales que afectaban a la comunidad. Su muerte ocurrió luego de publicar una denuncia sobre una deshidratadora de mango que, expuso, operaba sin permisos ambientales.

Riesgos que enfrentan periodistas locales en México

El caso de Serna refleja una problemática de fondo: la violencia contra la prensa no afecta de igual manera a quienes ejercen el periodismo en México. Así lo evidencia el estudio “Contextos organizacionales de la violencia contra la prensa”, elaborado por investigadores de la Universidad de Guadalajara, Iberoamericana, de Baja California, entre otras entidades académicas.

PUBLICIDAD

En dicha investigación se señala que quienes trabajan en medios regionales, ocupan puestos directivos o colaboran para varios medios presentan mayor exposición a amenazas, espionaje, campañas de desprestigio y ataques físicos.

Ficha emitida tras la desaparición del creador de contenido. Crédito: Facebook - Alex Serna

Muchas de las agresiones de las que son víctimas no son solo físicas, sino que también buscan desacreditar la labor periodística: insultos, discursos de odio y cuestionamientos a la integridad moral. No obstante, también se documentan amenazas directas, vigilancia, acciones legales, intimidación a familiares y usurpación de identidad, hechos que recayeron frecuentemente. Suele afectar directamente a quienes ocupan cargos directos o de mayor capacidad para definir la agenda editorial.

PUBLICIDAD

Caso Alex Serna y el anuncio ignorado de un asesinato

Durante los meses previos a su desaparición, Serna denunció públicamente amenazas e intentos de censura. El 26 de febrero reportó ataques a su página de Facebook y el 4 de marzo exhibió mensajes intimidatorios en los que le advertían: “Ya te traemos en la mira mejor bájale de huevos”. Estas amenazas las vinculó con personas y empresas señaladas en sus investigaciones sobre afectaciones ambientales en la región.

De acuerdo al estudio, en el que participan investigadores de la Universidad Iberoamericana, el tipo de medio influye en la exposición a la violencia, en este caso, la labor de Alex Serna era de denuncia ambiental.

PUBLICIDAD

Periodistas de medios regionales reportan una incidencia mayor de agresiones comparada con quienes laboran en medios nacionales o internacionales. Entre las agresiones más comunes sobresalen la usurpación de identidad, acciones legales, espionaje, amenazas, hackeo de sitios web y coerción. El periodismo regional permanece como el más vulnerable, mientras que la prensa nacional experimenta menos violencia, pese al aumento de campañas de estigmatización y odio.

El asesinato de Serna se suma al de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de un portal digital de Veracruz desaparecida y hallada muerta tras haber sido privada de la libertad en su domicilio.

PUBLICIDAD

Convocatoria en redes sociales para solicitar la aparición del periodista. Crédito: Redes Sociales

Perfil de periodistas locales con mayor riesgo

Otro factor que incrementa el riesgo es la precariedad laboral. Quienes trabajan para varios medios o plataformas presentan mayor probabilidad de sufrir amenazas y ataques físicos. El estudio identifica que quienes laboran en redes sociales y agencias de noticias sufren más arrestos, mientras que el hackeo afecta principalmente a quienes generan contenido para múltiples formatos y, en segundo término, a quienes trabajan en plataformas digitales.

En contraste, la propiedad del medio tiene un peso menor para explicar la violencia, salvo en medios comunitarios, donde el hackeo y otras vulneraciones digitales aparecen con mayor frecuencia.

PUBLICIDAD

El análisis identifica cuatro variables organizacionales con más impacto en las agresiones: el rango dentro del medio, el alcance geográfico de la empresa periodística, el tipo de plataforma y, en menor medida, la propiedad del medio.

En conclusión, la violencia contra la prensa responde a contextos organizacionales y no puede entenderse como un fenómeno homogéneo. Fortalecer la seguridad de periodistas implica mejorar condiciones laborales, protección digital y capacidades de los medios regionales, donde se concentra hoy una parte importante del riesgo.

PUBLICIDAD