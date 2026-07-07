La relación de Emilio Azcárraga con la Selección Mexicana a lo largo de los mundiales (Infobae México/ Jovani Pérez)

El empresario Emilio Azcárraga agradece a jugadores, organizadores y afición tras la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y al cierre de la justa en territorio nacional.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el directivo reconoce el esfuerzo colectivo que permitió a México recibir 13 partidos, repartidos entre Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México entre el 11 de junio y el 5 de julio.

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Azcárraga resalta el desempeño de la selección nacional, que termina invicta y sin goles en contra hasta los Octavos de Final.

“Convirtieron la presión en energía positiva que hizo reacción en cadena con toda una nación. Hicieron de sus monólogos interiores una conversación que se amplió más allá del vestidor e inspiró a que todo un país se sintiera unido”, escribe el empresario.

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El dirigente agradece en especial a la Federación Mexicana de Futbol: “Por no solo lograr la candidatura para ser sede del Mundial, sino demostrar porqué México es tierra de gigantes cuando se celebra este deporte”. Reconoce también las tareas de organización e infraestructura que hicieron posible la justa.

Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, observa el campo de un estadio que muestra en sus pantallas mensajes sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La afición como eje de la Copa del Mundo

Azcárraga señala a la afición mexicana como eje central del éxito del Mundial. Destaca el ambiente en los estadios y en las calles, marcado por el canto del “Cielito Lindo”, memes, banderas y la presencia viral de personajes como el “pato Merlin”. “Lo más importante, a la afición mexicana por lograr que a México se le reconozca como el bastión de este evento. El himno, el júbilo, el entonar el cielito lindo, el abrazo entre extraños, los memes, el pato Merlin, la espuma, el grito desenfrenado, la bandera en todos lados”, escribe Azcárraga.

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Subraya la singularidad del ambiente durante el torneo y menciona: “El quiere volar!! Que aunque dura solo unos segundos … Yo me lo llevo para toda la vida!”. El empresario destaca cómo la pasión de la afición trasciende el resultado deportivo.

Familia, medios y legado en el Estadio Azteca para la dinastía Azcárrga

Emilio Azcárraga recuerda la historia familiar vinculada al fútbol y el papel del Estadio Azteca como sede central de la Copa del Mundo en tres ocasiones. “A mi familia por perseguir este sueño juntos y a mi padre por construir La Catedral del Futbol”, afirma en su mensaje.

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Reconoce el trabajo de operadores y trabajadores del estadio, tanto en la remodelación como en la operación durante los partidos: “A los operadores y trabajadores del estadio por una labor titánica, no solo con la obra de remodelación sino en cada partido donde rugió el coloso y nos hizo vibrar de emoción en el retumbar del himno nacional”.

Azcárraga extiende el agradecimiento a los medios de comunicación, con énfasis en TUDN: “La mejor y más grande cobertura jamás vista en un mundial”. Menciona también la colaboración con la FIFA, su presidente y la oficina local para la organización del evento.

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Emilio Azcárraga encaró la derrota del América ante LAFC (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

El peso político y económico de Emilio Azcárraga en los mundiales

La influencia de Emilio Azcárraga en el fútbol mexicano y su relación con la selección nacional se remonta a varias décadas. Como principal accionista de Televisa, ha tenido un papel relevante en la negociación de derechos de transmisión, vínculos con la Federación Mexicana de Futbol y relaciones con dueños de equipos en Estados Unidos y Europa. Este peso político y económico fue clave para que México, junto con Estados Unidos y Canadá, obtuviera la sede del Mundial 2026.

La inversión destinada a la remodelación del Estadio Azteca garantizó que el recinto cumpliera con las especificaciones de la FIFA y pudiera albergar partidos por tercera ocasión en la historia. El estadio se mantiene como emblema de la familia Azcárraga, al igual que la presencia de México en la organización de Copas del Mundo.

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La dinastía Azcárraga y la historia mundialista

El legado de la familia Azcárraga en el fútbol mexicano inicia con la construcción del Estadio Azteca, inaugurado en 1966 bajo la dirección de Emilio Azcárraga Milmo.

Desde entonces, el estadio ha sido escenario de finales mundialistas, partidos emblemáticos y eventos internacionales. La relación de la familia con la selección mexicana y la FIFA se ha consolidado a través de los años, reforzada por la presencia de Televisa como actor central en la cobertura y promoción del futbol nacional.

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La edición 2026 del Mundial representa la continuidad de ese vínculo, con México como único país en recibir partidos de tres Copas del Mundo. El mensaje de Emilio Azcárraga al cierre del torneo enfatiza que la historia familiar, la pasión de la afición y la capacidad organizativa del país convergen en un momento en que el fútbol vuelve a unir a millones.