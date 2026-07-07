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“Hay victorias que no puede eliminar”: Irán dedica emotivo agradecimiento a México tras salir de la Copa del Mundo 2026

La embajada iraní dedica unas palabras al país y al Tri tras la eliminación mundialista, con énfasis en la hospitalidad fronteriza que recibió su selección por las restricciones de Estados Unidos

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Cinco futbolistas con uniforme verde y blanco aplauden frente a la bandera de Irán y texto de una publicación de red social
La Embajada de Irán en México publica en la red social X un mensaje de solidaridad a la Selección Mexicana tras su eliminación del Mundial 2026. (Jovani Pérez | Infobae México)

Tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026, la Embajada de Irán en México publicó un emotivo mensaje de solidaridad y agradecimiento hacia el país, destacando el apoyo y asilo deportivo brindado a su selección en Tijuana ante las restricciones de Estados Unidos.

La salida de la Selección Mexicana del Mundial 2026, tras su partido contra Inglaterra en el Estadio Santa Úrsula, generó una tristeza colectiva. Durante esta justa deportiva, la afición se había unido bajo el esperanzador lema: ‘¿Y si sí?’, para inspirar

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En medio de este panorama, la Embajada de Irán en México utilizó su cuenta oficial en ‘X’ para enviar un contundente mensaje de apoyo al país y al equipo azteca:

“No ha sido eliminado, porque hay victorias que ningún marcador puede borrar”.

Captura de pantalla de un tuit de la cuenta verificada Embajada de Irán en México con un mensaje de agradecimiento a Tijuana por la hospitalidad
La Embajada de Irán en México expresa agradecimiento a Tijuana, Baja California, por la hospitalidad hacia su selección durante la Copa del Mundo 2026. (@IraninMexico)

La delegación iraní extendió un profundo agradecimiento al pueblo mexicano, haciendo una mención especial a la frontera norte: “Agradecemos a nuestros amigos tijuanenses que abrieron sus corazones a nuestra Selección: Jamás olvidaremos su hospitalidad y calidez”.

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Futbol más allá de las canchas: el asilo deportivo en Tijuana

Las palabras de agradecimiento de Irán tienen un peso histórico y político profundo. La participación del Team Melli en la Copa del Mundo 2026 estuvo fuertemente condicionada por las tensiones geopolíticas con Estados Unidos, exacerbadas tras los ataques aéreos que cobraron la vida del líder supremo Alí Jamenei.

Debido a esto, el gobierno estadounidense impuso estrictas restricciones logísticas y migratorias a la escuadra iraní:

  • Ingreso limitado: La delegación solo tenía permitido ingresar a suelo estadounidense el mismo día de sus partidos.
  • Salida inmediata: Estaban obligados a abandonar el país norteamericano en las horas posteriores al silbatazo final.

Ante esta discriminación logística, el gobierno mexicano ofreció asilo deportivo y cooperación, permitiendo que la escuadra iraní estableciera su campamento base en la ciudad de Tijuana, Baja California, desde el pasado 7 de junio como sede emergente.

El intento de veto internacional

El contexto fue tan tenso que el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró públicamente que Irán no debía viajar a territorio norteamericano, argumentando la dificultad para brindar “garantías para su vida y seguridad”.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Iran Training - Centro Xoloitzcuintle, Tijuana, Mexico - June 16, 2026 Iran players during training REUTERS/Victor Medina
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Iran Training - Centro Xoloitzcuintle, Tijuana, Mexico - June 16, 2026 Iran players during training REUTERS/Victor Medina

Incluso, la administración estadounidense intentó presionar a la FIFA para que sustituyera a la selección iraní por la de Italia en la justa mundialista; sin embargo, esta petición no procedió, permitiendo que Irán compitiera apoyado desde su “hogar temporal” en México.

Luego de tres semanas de concentración en la frontera mexicana durante la Copa del Mundo 2026, la Selección de Irán cerró su participación en el torneo arropada por el cariño de la afición tijuanense.

“México es su segunda casa”: Un mensaje frente a la adversidad

Tras confirmarse su eliminación del certamen mundialista, el paso de la Selección de Irán por Tijuana llegó a su fin. La salida del cuadro iraní del Mundial 2026 se definió de manera agónica.

El equipo mantenía vivas las esperanzas de clasificar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares; sin embargo, un empate de último minuto entre Argelia y Australia terminó por esfumar sus posibilidades matemáticas.

El Team Melli concluyó su participación invicto, pero sin victorias, ubicándose en el tercer puesto del Grupo G con 3 puntos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Iran leave Tijuana hotel ahead of first World Cup match - Tijuana, Mexico - June 14, 2026 Iran fans react outside the hotel as the team prepare to leave ahead of their first match REUTERS/Victor Medina
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Iran leave Tijuana hotel ahead of first World Cup match - Tijuana, Mexico - June 14, 2026 Iran fans react outside the hotel as the team prepare to leave ahead of their first match REUTERS/Victor Medina

Antes de partir, la delegación iraní emitió un profundo mensaje de agradecimiento hacia la afición mexicana, destacando el contraste entre la hospitalidad recibida en Baja California y los obstáculos logísticos impuestos por Estados Unidos.

“Les agradecemos inmensamente el amor que nos brindaron. A pesar de sufrir muchas injusticias por parte de sus vecinos del norte, ustedes nos hicieron sentir acompañados. Nuestro país es también su segunda casa y las puertas están abiertas porque los queremos mucho. Lo vivido en esta Copa del Mundo será histórico para nuestras relaciones. Mantuvimos la esperanza hasta el último momento y nos vamos con la frente en alto”.

Selección de Irán se despide de México (X/ @IraninMexico)
Selección de Irán se despide de México (X/ @IraninMexico)

Con esta despedida, culmina uno de los capítulos más emotivos y diplomáticos que el futbol y la ciudad de Tijuana presenciaron durante esta justa deportiva internacional.

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