¡No solo el Ángel! Dónde ver gratis el México vs Inglaterra en pantallas gigantes de la CDMX este domingo

La Ciudad de México tiene opciones gratuitas para ver el partido en todas sus alcaldías, desde el norte hasta el sur de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo 5 de julio, México enfrenta a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Para quienes no tienen acceso al estadio, el gobierno capitalino habilitó pantallas gigantes gratuitas en diversos puntos de la capital, desde alcaldías en las periferias hasta el corredor de Paseo de la Reforma.

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Estos espacios funcionan desde el arranque del torneo, el pasado 11 de junio.

México llega invicto a los octavos de final del Mundial 2026, con cuatro victorias y cero goles en contra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ángel de la Independencia no es la única opción. Tras la estampida que dejó cuatro decesos durante los festejos del partido contra Ecuador, las autoridades limitaron el acceso a esa glorieta a 25 mil personas.

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El festejo del México vs Ecuador que desbordó Reforma

El Gobierno de la Ciudad de México calcula que el corredor de más de 6 kilómetros habilitado sobre Paseo de la Reforma puede recibir a más de 1 millón de personas.

La jefa de Gobierno Clara Brugada precisó en la conferencia de prensa del 3 de julio que en la jornada anterior —el partido contra Ecuador— se estimaron 800 mil personas sobre Reforma, Juárez y el Monumento a la Revolución, mientras que la cifra total en todos los espacios públicos habilitados llegó a 1 millón 450 mil asistentes.

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El acceso al Ángel de la Independencia estará limitado a 25 mil personas este domingo; quienes lleguen después del límite serán redirigidos a otras pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brugada fue directa en conferencia de prensa: el problema principal aparece al terminar el encuentro, no durante la transmisión en pantallas.

El antecedente es reciente y doloroso. Tras la victoria de México sobre Ecuador, una estampida en la glorieta del Ángel de la Independencia dejó cuatro personas fallecidas y decenas de heridos.

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El grito viral de “Nadaremos” provocó un desplazamiento súbito de la multitud que los servicios de emergencia no contemplaron.

Las estaciones del Metro Chapultepec, Sevilla e Insurgentes podrían cerrar de manera dinámica cuando el aforo en la zona alcance su límite, según el secretario de Movilidad Héctor Ulises García Nieto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese episodio explica por qué las autoridades capitalinas diseñaron un operativo completamente distinto para este domingo.

Ir al Ángel este domingo: cupo limitado, Metro cerrado y accesos cortados por etapas

Durante el juego de México contra Inglaterra, el acceso a la glorieta del Ángel de la Independencia estará limitado a 25 mil personas.

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El secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez Camacho detalló que habrá vallas, policías, personal del gabinete social, retiro de vehículos y cero tolerancia a obstáculos que afecten el tránsito peatonal.

Durante los festejos del México vs Ecuador, se estima que más de 1 millón 450 mil personas se congregaron en los espacios públicos habilitados por el gobierno capitalino. REUTERS/Armando Vega IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Cuando la rotonda empiece a llenarse —con una referencia de cuatro personas por metro cuadrado—, el acceso se limitará de afuera hacia adentro.

La maniobra replica el esquema usado en el Zócalo: primero se cortan flujos en puntos más alejados y solo después se cierran los accesos inmediatos.

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Ganar este domingo significaría para México avanzar a cuartos de final por primera vez desde 1986. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Movilidad Héctor Ulises García Nieto informó que las estaciones del Metro Chapultepec, Sevilla e Insurgentes se cerrarán de manera dinámica cuando el aforo indique que la zona ya está llena.

Dónde ver gratis el México vs Inglaterra sin ir al Ángel de la Independencia

El Ángel de la Independencia no es la única opción. Sobre Paseo de la Reforma, habrá pantallas desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, pasando por la Estela de Luz y el Caballito.

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En el centro de la ciudad, el Zócalo capitalino operará como Fan Fest con entrada gratuita y aforo limitado.

Los 18 Festivales Futboleros distribuidos en las 16 alcaldías de la CDMX ofrecen entrada libre, pantallas gigantes, música en vivo y actividades culturales para todas las edades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, desde el inicio del Mundial, el gobierno capitalino instaló 18 Festivales Futboleros en las 16 alcaldías: pantallas gigantes con entrada libre, música en vivo y actividades culturales para todas las edades.

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En el norte y oriente de la ciudad, los puntos son:

Campos Revolución y Deportivo Hermanos Galeana en Gustavo A. Madero.

Parque Tezozómoc en Azcapotzalco.

Utopía Mixiuhca en Iztacalco

Utopía Meyehualco y Central de Abasto en Iztapalapa.

Utopía Eduardo Molina en Venustiano Carranza.

El Gobierno de la CDMX reforzará el operativo de seguridad para el México vs Inglaterra tras los incidentes registrados durante los festejos del partido contra Ecuador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el poniente y sur, los recintos habilitados son:

Parque La Bombilla en Álvaro Obregón.

Deportivo San Mateo Tlaltenango en Cuajimalpa.

Parque de la Consolación en Coyoacán.

Unidad Independencia en Magdalena Contreras.

Deportivo Vivanco en Tlalpan

Bosque de Tláhuac en Tláhuac y Deportivo Xochimilco en Xochimilco.

En las alcaldías centrales:

Plaza Garibaldi en Cuauhtémoc.

Parque Las Américas en Benito Juárez.

Pilares Tlacopan en Miguel Hidalgo.

La Ciudad de México ofrece diversas sedes gratuitas con pantallas gigantes y festivales para ver el partido de fútbol entre México e Inglaterra en el Zócalo, Reforma y otras 16 alcaldías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Deportivo San Francisco Tecoxpa en Milpa Alta completa el listado.

Los detalles específicos de cada sede y actualizaciones sobre el operativo pueden consultarse en los canales oficiales de las alcaldías de la Ciudad de México y de la Secretaría de Cultura de la misma.