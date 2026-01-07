Cablebús Milpa Alta-Tláhuac: Sheinbaum pide respetar el proyecto tras protestas de vecinos (Cuartoscuro)

La Línea 6 del Cablebús es un proyecto que presentó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como parte de la ampliación de este transporte en la capital. Esta ruta conectará a las alcaldías Milpa Alta con Tláhuac; a finales de 2025 se realizó una consulta con los vecinos de la zona para la aprobación de su construcción.

Según las autoridades capitalinas, la propuesta de proyecto fue bien recibida por la población, pero se han registrado manifestaciones en contra la de la construcción del Cablebús Milpa Alta - Tláhuac. Este miércoles 7 de enero, pobladores de San Antonio Tecómitl y San Pedro Atocpan se manifestaron durante un evento al que acudió Claudia Sheinbaum en Paseo de Reforma acompañada de la jefa capitalina.

Ahí, los inconformes se manifestaron contra el Cablebús de Milpa Alta, más tarde, Sheinbaum Pardo mandó un mensaje a la población para pedir diálogo sobre esta obra de movilidad que está próxima a iniciar.

Claudia Sheinbaum asegura diálogo sobre la construcción del Cablebús de Milpa Alta

El proyecto llegará a la estación Tláhuac del Metro de la Ciudad de México. Crédito: Youtube/Clara Brugada Molina.

El reciente proyecto del Cablebús, planteado como solución de transporte para comunidades aisladas, ha generado diferencias notorias entre sus habitantes. Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a privilegiar el diálogo y el respeto a “la voluntad popular” sobre la Línea 6 del Cablebús.

Durante una conferencia, explicó que se debe dialogar con los vecinos sobre esta propuesta, pero enfatizó que se debe respetar la mayoría de quienes sí quieren la construcción del Cablebús.

“Hay que dialogar, no se trata de llegar a reprimir, pero hay que dialogar”, expresó la mandataria durante su conferencia en Palacio Nacional este miércoles 7 de enero. Enfatizó que, para el gobierno, la democracia no es solo un procedimiento, sino “la decisión de las mayorías”, una idea central en su argumentación en torno al proyecto.

Esta será la ruta del Cablebús Línea 6 Milpa Alta - Tláhuac (X/ @ClaraBrugadaM)

“En este caso del Cablebús o de alguna otra obra, pues sí es importante que entre todos respetemos la democracia. La democracia también es la decisión de las mayorías”, finalizó.

Cablebús Milpa Alta-Tláhuac conectará el sur de la Ciudad de México con la Línea 12 del Metro

La nueva ruta del Cablebús Milpa Alta-Tláhuac consolidará la integración del transporte en el sur de la Ciudad de México, al enlazar directamente esta zona con la Línea 12 del Metro y con la ruta 7 del Trolebús. Según las autoridades capitalinas, el trazado abarcará 12.4 kilómetros y reducirá el tiempo de trayecto a unos 35 minutos.

Durante una conferencia de prensa celebrada tras la jornada “Casa por Casa” en la alcaldía de Tláhuac, Clara Brugada confirmó junto a Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad, que el proyecto ya muestra avances concretos. La alcaldesa Berenice Hernández Calderón también participó en el anuncio, detallando los beneficios para la población del sur de la capital.

La nueva ruta de Cablebús que correrá de Milpa Alta a Tláhuac fue anunciada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Crédito: Cuartoscuro/Gobierno de la Ciudad de México

García Nieto explicó que el recorrido incluirá siete estaciones distribuidas en las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac. Las paradas previstas en Milpa Alta serán:

Villa Milpa Alta

San Francisco Tecoxpa

San Antonio Tecomitl.

En el tramo de Tláhuac se localizarán las estaciones:

San Juan Ixtayopan

Tulyehualco

San José

Tláhuac