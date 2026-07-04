México

Verónica Castro visita la Casa del Actor y conmueve a residentes con emotivo encuentro

La actriz mexicana visitó la casa de descanso para actores retirados demostrando cariño a sus compañeros

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Collage de dos fotos: mujer con cabello gris y blusa estampada junto a un hombre con uniforme blanco y gafete que dice 'Jorge'. En la otra, la mujer con otro hombre.X
La famosa actriz visitó a sus compañeros del mundo del espectáculo en un recorrido lleno de cariño. (Captura: X/@raulgtzoficial) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legendaria actriz mexicana Verónica Castro visitó este fin de semana la Casa del Actor I.A.P Mario Moreno, durante su visita demostró todo su cariño a sus compañeros del mundo del espectáculo.

“La Vero” realizó un recorrido para saludar y abrazar a las personas con quienes ha hecho historia en el entretenimiento nacional.

¿Cuáles fueron las reacciones por la visita de Verónica Castro?

La visita se dio a conocer mediante las redes sociales de la propia Casa del Actor y a través de las redes sociales del periodista Raúl Gutiérrez, en dichas publicaciones se destaca la importancia y alegría de su visita.

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“¡Grande, Vero! Siempre demostrando su cariño, sencillez y cercanía con quienes han formado parte de la historia del entretenimiento“, mencionó el periodista.

Los testimonios de quienes estuvieron presentes destacan la disposición de Verónica Castro para escuchar, conversar y compartir recuerdos. Algunos residentes aprovecharon para agradecerle el respaldo que, a lo largo de su carrera, ha brindado a artistas en retiro.

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El paso de la protagonista de la serie “La Casa de las Flores” por la Casa del Actor coincide con una serie de actividades orientadas a fortalecer la convivencia y la memoria colectiva del gremio artístico.

La organización informó que las visitas de figuras públicas contribuyen a mantener el ánimo de los residentes y a reforzar el sentido de comunidad.

Figuras como Mijares, Verónica Castro y Flans comparten sus recuerdos sobre la leyenda del Baby’O en Acapulco (Vix)
Figuras como Mijares, Verónica Castro y Flans comparten sus recuerdos sobre la leyenda del Baby’O en Acapulco (Vix)

¿Qué es la Casa del Actor I.A.P Mario Moreno?

La casa sirve como un lugar de descanso para actores retirados de la tercera edad, la residencia cuenta con todos los servicios, incluyendo médicos y cuidadoras.

Ubicada en la colonia Mixcoac, la casa cuenta con diversas actividades todos los días, como presentaciones de música en vivo o visitas especiales por parte de amigos, familiares y asociaciones.

Sin dejar pasar la época mundialista, la casa, no se quedó atrás y organizó una serie de convivencias para disfrutar los partidos del Mundial 2026 con un gran ambiente.

La Casa del Actor I.A.P. Mario Moreno organizó una serie de convivencias para disfrutar los partidos del Mundial 2026 con un gran ambiente. (Video: YouTube/@CasadelActorI.A.P.MarioM)

El apoyo de Verónica Castro a los adultos de la tercera edad

La actriz de 73 años siempre ha animado a los adultos de la tercera edad a no rendirse ante los retos del envejecimiento y destacó la importancia de cuidarse y apoyarse mutuamente en esta etapa de la vida.

En su reflexión sobre la vejez, la artista hizo un llamado a la empatía hacia los adultos mayores, describiendo las dificultades que enfrenta en esta etapa de la vida.

Reconoció que la tercera edad implica retos físicos y emocionales, y subrayó la importancia de que la sociedad brinde apoyo y comprensión a quienes atraviesan este periodo.

“Bueno, yo que sí quiero echarle ganas porque ahora me está pasando.Llegas a la tercera edad y dices: ‘Necesito que alguien me cuide, necesito que nos protejan, que en la calle se den cuenta de que no puedo caminar rápido, de que alguien te voltee a ver’. Y la verdad que las mujeres y los hombres deben de sufrir muchísimo cuando llegan a esta edad y nos cuesta trabajo todo”, afirmó en una entrevista durante 2025.

La actriz de 72 años aclara que su retiro de los escenarios no es definitivo (IG)
La actriz de 72 años aclara que su retiro de los escenarios no es definitivo (IG)

Verónica Castro ha manifestado en varias ocasiones que su retiro del espectáculo no es definitivo, manteniendo siempre la disposición de regresar a la actuación.

Si bien se ha mantenido alejada de la televisión y los escenarios durante los últimos años, ha declarado que permanece abierta a participar en nuevos proyectos si le resultan atractivos y no afectan su salud.

En entrevistas recientes, la actriz ha explicado que su regreso depende de las circunstancias y de la naturaleza de la propuesta que reciba. Por ahora, prioriza su bienestar personal y disfruta de una vida más tranquila, aunque no descarta la posibilidad de volver a trabajar si surge una oportunidad que la entusiasme.

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