Mau y Ricky, Los Cardenales de Nuevo León, Panteón Rococó y Los Ángeles Azules: los próximos conciertos del Zona Fest de Querétaro

Un cartel promociona el festival México ZonaFest con la presentación de Mau y Ricky, y los partidos de octavos de final entre Canadá, Marruecos, Paraguay y Francia, a realizarse el 4 de julio en Querétaro. (Municipio de Querétaro/Instagram)

Mau y Ricky abren esta noche el tramo final de la Zona Fest Querétaro, el fan fest oficial del Mundial 2026 instalado en el Estadio Corregidora, donde el festival combinará conciertos y transmisiones en vivo hasta el 19 de julio, fecha de la gran final del torneo.

La entrada general cuesta $80 pesos e incluye acceso a todos los conciertos y actividades del recinto. Menores de 12 años y personas con discapacidad no pagan, pero hay precios VIP y conciertos cuyos precios pueden variar, es importante consultar canales oficiales para información precisa por evento.

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Mau y Ricky abren el fin de semana de octavos

Un cartel promociona el festival México ZonaFest con la presentación de Mau y Ricky, y los partidos de octavos de final entre Canadá, Marruecos, Paraguay y Francia, a realizarse el 4 de julio en Querétaro. (Municipio de Querétaro/Instagram)

El dúo venezolano sube al escenario del Corregidora este sábado 4 de julio de 18:00 a 20:00 horas, en la jornada de octavos de final del Mundial.

La presentación llega horas antes del duelo más esperado para la afición mexicana: México vs. Inglaterra, programado para mañana domingo en el Estadio Azteca. La FIFA adelantó el partido de las 18:00 a las 12:00 horas por riesgo de tormenta eléctrica en Ciudad de México.

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Los Cardenales y Kumbia Queers Puebla, el domingo 5

Un cartel promocional anuncia el concierto de Cardenales de Nuevo León y partidos de fútbol entre selecciones nacionales para el evento México Zona Fest el 5 de julio en Querétaro. (Municipio de Querétaro/Instagram)

Al día siguiente, con el partido ya disputado, la Zona Fest recibirá una doble cartelera: Los Cardenales de Nuevo León y Kumbia Queers Puebla, ambos a partir de las 18:00 horas.

Será la primera vez en el festival que dos actos comparten fecha en esa franja horaria de los octavos de final.

La recta final del festival

El sábado 11 de julio, en la jornada de semifinales, el escenario del Corregidora será para Panteón Rococó, de 21:00 a 23:00 horas.

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El cierre del festival coincide con la final del Mundial: el domingo 19 de julio, Los Ángeles Azules pondrán fin a más de cinco semanas de actividades, con presentación de 17:00 a 19:00 horas.

Cartelera completa desde hoy

Estos son todos los conciertos que restan en la Zona Fest Querétaro:

4 de julio: Mau y Ricky — 18:00 a 20:00 horas

5 de julio: Los Cardenales de Nuevo León y Kumbia Queers Puebla — 18:00 horas

11 de julio: Panteón Rococó — 21:00 a 23:00 horas

19 de julio: Los Ángeles Azules — 17:00 a 19:00 horas

Un afiche promocional anuncia el concierto de Los Ángeles Azules en México Zona Fest Querétaro el 19 de julio, con la leyenda "Boletos agotados". (Municipio de Querétaro/Instagram)

Cómo llegar y dónde comprar boletos

El Municipio de Querétaro habilitó transporte gratuito vía QroBus con rutas desde la Alameda Hidalgo hasta el Estadio Corregidora.

Los boletos se adquieren en las taquillas del estadio de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, en las cajas del Centro Cívico y en las siete delegaciones municipales de 8:30 a 16:00 horas.

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El festival arrancó con Bronco el 11 de junio

La Zona Fest abrió sus puertas con Bronco como acto inaugural, el mismo día del debut de México en el Mundial ante Sudáfrica.

A esa primera noche le siguieron una decena de presentaciones: Natalia Jiménez el 13 de junio; Los Yaguarú y Los Askis el 14; El Tri el 18, coincidiendo con el partido México vs. Corea; Majo Aguilar el 20; y la doble cartelera tropical de La Única Internacional Sonora Santanera y La Nueva Sonora Dinamita el 21.

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La segunda mitad de junio sumó a Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio el 24, los DJs Tom & Collins junto a Cabizbajo el 27, Grupo Cañaveral de Humberto Pabón el 28, y el 90’s Pop Tour con Caló, Kabah, JNS y Mercurio el 30 de junio.

Qué partidos se transmiten en el Corregidora

El Estadio Corregidora no se limita a los partidos de la Selección Mexicana. Durante toda la fase eliminatoria, las pantallas gigantes del recinto proyectan duelos de otras selecciones.

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La programación incluye encuentros de la ronda de octavos, cuartos de final y semifinales, con transmisiones que arrancan desde las 11:00 horas en las jornadas con mayor carga de partidos.