Una más de los hijos de AMLO: captan a José Ramón López Beltrán de vacaciones en Disney

La tarde de este 4 de julio, uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) vuelve a estar al centro de la polémica, ahora José Ramón López Beltrán volvió a ser captado gozando de unas vacaciones en el Magic Kingdom de Walt Disney en Orlando, Florida.
En los videos que ya circulan en redes sociales, se puede ver a López Beltrán empujando una carriola en una de las zonas más exclusivas del parque. En el video compartido por el periodista Jorge García Orozco, el hijo de AMLO se encontraba en el restaurante Be Our Guest Restaurant.
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