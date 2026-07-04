México

Dos embarcaciones y cerca de tres toneladas de cocaína aseguradas: nuevo golpe de la Marina en el Océano Pacífico

También fueron detenidas cuatro personas detenidas en el operativo, el cual contó con apoyo aéreo

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Decenas de paquetes con la droga fueron asegurados tras el operativo. Crédito: Gabinete de Seguridad
Decenas de paquetes con la droga fueron asegurados tras el operativo. Crédito: Gabinete de Seguridad

Personal de la Secretaría de Marina (Marina), por conducto de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, detuvo a cuatro presuntos infractores de la ley y aseguró 2 mil 990 kilogramos de cocaína en aguas del Océano Pacífico, cercanas al estado de Oaxaca.

La dependencia informó el operativo este 4 de julio de 2026 a través de un comunicado conjuntivo.

Según los datos oficiales, el decomiso evitó la distribución de aproximadamente 5 millones 980 mil dosis de droga y generó una afectación económica estimada en 652 millones 941 mil pesos para la delincuencia organizada.

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Con este aseguramiento, la Marina acumuló casi 77 toneladas de cocaína incautadas en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Información en desarrollo...

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