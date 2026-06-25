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Ya no cabe nadie en el Fan Fest de la CDMX: espacios llegan a su máxima capacidad

Miles de aficionados abarrotaron el Zócalo para apoyar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026

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Pantallas gigantes en Reforma y el Centro Histórico reunieron a miles de seguidores del Tricolor.
Pantallas gigantes en Reforma y el Centro Histórico reunieron a miles de seguidores del Tricolor.

La pasión por la Selección Mexicana volvió a desbordar las calles de la capital. A pocas horas del partido entre México y Chequia en la Copa Mundial 2026, el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México alcanzó su capacidad máxima, obligando a las autoridades a cerrar el acceso y redirigir a miles de aficionados hacia otras plazas y pantallas gigantes distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Desde tempranas horas de este miércoles, cientos de personas comenzaron a concentrarse en la Plaza de la Constitución para asegurar un lugar desde donde seguir el encuentro del Tricolor.

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Conforme avanzó la tarde, las filas se extendieron por varias calles del Centro Histórico, mientras miles de seguidores, vestidos con la tradicional camiseta verde, llegaban para sumarse a la fiesta mundialista.

Fan Fest del Zócalo alcanza aforo máximo antes del partido

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que la plancha del Zócalo llegó al límite de asistentes permitido para este evento. El aforo autorizado es de 55,000 personas, cifra establecida para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y movilidad.

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Ilustración plana de policías de la Ciudad de México con escudos conteniendo a una multitud silueteada de aficionados y manifestantes. Logos del Mundial 2026 y SSC visibles.
La SSC confirmó que el FIFA Fan Fest del Zócalo alcanzó su aforo máximo de 55 mil personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de altavoces y personal en los accesos, las autoridades informaron que ya no era posible permitir el ingreso de más aficionados. Policías ubicados en puntos del Centro Histórico orientaron a quienes continuaban llegando para trasladarse a otras sedes habilitadas para seguir la transmisión.

Autoridades habilitan más pantallas en Reforma y el Centro Histórico

Ante la saturación del Zócalo, el Gobierno de la Ciudad de México recordó que existen múltiples alternativas gratuitas para disfrutar el encuentro.

Entre los principales puntos están el corredor de Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución.

Lleno total en el Fan Fest.
Lleno total en el Fan Fest.

Además, se instalaron diversas pantallas gigantes en el primer cuadro de la ciudad para distribuir a los asistentes y evitar aglomeraciones.

Puntos alternos para ver el México vs Chequia

  • Monumento a la Revolución
  • Avenida Juárez
  • Diana Cazadora
  • Ángel de la Independencia
  • Glorieta del Ahuehuete
  • Zona de Cuauhtémoc
  • Corredor Reforma-Centro Histórico
  • Festivales Futboleros en las 16 alcaldías de la Ciudad de México

Monumento a la Revolución se convierte en el nuevo epicentro mundialista

Mientras el Zócalo registraba lleno total, el Monumento a la Revolución comenzó a recibir a cientos de aficionados que encontraron ahí una alternativa para vivir la emoción del Mundial.

Personas caminan y corren bajo la lluvia en una plaza con paraguas abiertos y cerrados. Al fondo se observa el Monumento a la Revolución y edificios
El Monumento a la Revolución se convirtió en una de las principales alternativas tras el lleno del Zócalo.

El lugar se transformó en una auténtica verbena popular con puestos de comida, antojitos, bebidas, artesanías y actividades recreativas.

Incluso se instaló una pequeña feria con juegos mecánicos. Familias, grupos de amigos y turistas se congregaron en la zona para seguir el encuentro en pantalla gigante.

Fiebre mundialista invade las 16 alcaldías de la CDMX

La celebración futbolera no se limitó al Centro Histórico. Como parte de los Festivales Futboleros, las 16 alcaldías cuentan con espacios para la transmisión gratuita de los partidos del Mundial 2026.

Parques, deportivos, plazas públicas y centros comunitarios fueron habilitados para que la población pudiera seguir los encuentros en un ambiente familiar, acompañado de actividades deportivas, culturales y recreativas.

Zócalo
Fiebre mundialista invade las 16 alcaldías de la CDMX. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Operativo de seguridad busca garantizar una jornada sin incidentes

La concentración de personas motivó la implementación de un amplio dispositivo de seguridad en el Centro Histórico y las principales sedes de transmisión. Elementos de la SSC realizaron labores de vigilancia, control de accesos y orientación para mantener el orden.

Asimismo, las autoridades reforzaron los operativos para evitar la venta y consumo irregular de bebidas alcohólicas en espacios públicos y garantizar que las celebraciones transcurrieran de manera segura.

Con el Zócalo completamente abarrotado y miles de aficionados distribuidos en distintos puntos de la capital, la Ciudad de México vivió una de las mayores concentraciones de seguidores de la Selección Mexicana en lo que va del Mundial 2026, reflejando el entusiasmo generado por el desempeño del Tricolor y la expectativa por avanzar en el torneo.

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