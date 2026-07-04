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Libro “Todo a la Luz”, de Karla de la Cuesta, podrá seguir circulando en México

La resolución ratifica el levantamiento de las restricciones y mantiene vigente la libre circulación de la obra en territorio nacional

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La resolución ratifica el levantamiento de las restricciones y mantiene vigente la libre circulación de la obra en territorio nacional
La resolución ratifica el levantamiento de las restricciones y mantiene vigente la libre circulación de la obra en territorio nacional

El libro Todo a la Luz, de la autora Karla de la Cuesta, podrá seguir distribuyéndose y comercializándose en México luego de que el Poder Judicial Federal confirmó el levantamiento definitivo de las medidas que restringían su publicación.

De acuerdo con la información difundida por la autora y la editorial Penguin Random House Mondadori, el sobreseimiento del amparo en revisión R.A. 145/2026 mantiene vigente la resolución que dejó sin efectos las medidas cautelares que impedían la circulación de la obra, por lo que el libro continuará disponible para el público.

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La resolución mantiene la libre circulación del libro

La resolución judicial representa la conclusión del litigio relacionado con la publicación de Todo a la Luz y confirma que las restricciones impuestas previamente ya no tienen efectos legales.

Según el comunicado, el caso enfrentó a Karla de la Cuesta y a la editorial contra acciones promovidas para impedir la publicación del libro mediante medidas de carácter preventivo. Sin embargo, la determinación del Poder Judicial mantiene firme el criterio adoptado previamente en favor de la libertad de expresión y de publicación.

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Libertad de expresión frente a intentos de censura previa

Las partes que difundieron la información sostuvieron que la resolución constituye un precedente en materia de libertad de expresión, al considerar improcedentes las restricciones previas para impedir la circulación de una obra editorial.

El Poder Judicial Federal confirmó el levantamiento definitivo de las restricciones que impedían la publicación y distribución de Todo a la Luz, por lo que el libro de Karla de la Cuesta podrá seguir circulando en todo México
El Poder Judicial Federal confirmó el levantamiento definitivo de las restricciones que impedían la publicación y distribución de Todo a la Luz, por lo que el libro de Karla de la Cuesta podrá seguir circulando en todo México

Asimismo, indicaron que el sobreseimiento del juicio de amparo deja firme el levantamiento de las medidas cautelares que habían sido decretadas durante el proceso, por lo que no existe impedimento legal para que el libro continúe distribuyéndose en librerías y otros canales de venta en el país.

Qué implica el sobreseimiento del amparo

En términos prácticos, la decisión judicial no modifica la situación actual de la publicación, sino que confirma que las medidas que buscaban frenar su circulación permanecen sin efectos.

La autora Karla de la Cuesta sostuvo que la resolución representa la conclusión de una batalla jurídica emprendida para defender el derecho a publicar la obra, mientras que la editorial reiteró que continuará con la distribución del libro conforme a la legislación vigente.

Editorial y Karla de la Cuesta mantienen la publicación

En el comunicado también se afirma que el fallo del Poder Judicial Federal privilegia la libertad de expresión frente a los intentos de censura previa, principio reconocido tanto por la Constitución mexicana como por diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Las partes involucradas sostuvieron que la decisión reafirma que las restricciones preventivas para impedir la difusión de una publicación constituyen una medida excepcional y que, en este caso, las condiciones legales no justificaban mantener vigente la prohibición de circulación.

El libro seguirá disponible en México

Con ello, Todo a la Luz permanecerá disponible en el mercado editorial mexicano mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario en algún procedimiento distinto.

El pronunciamiento difundido por Karla de la Cuesta y Penguin Random House Mondadori concluye que la resolución confirma el estado jurídico definitivo del litigio respecto de las medidas cautelares, al mantenerse el levantamiento de las restricciones que impedían la publicación y distribución del libro, permitiendo así su libre circulación en todo el territorio nacional.

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