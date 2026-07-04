Influencer británica une a México e Inglaterra en una playera y se vuelve viral: “No puedo decidirme a quién apoyar”

La publicación de la creadora de contenido generó comentarios que celebraron la convivencia entre ambas aficiones antes del encuentro del Mundial 2026.

La creadora de contenido “Crónicas de una güera” volvió a colocarse entre los temas de conversación en redes sociales tras compartir el dilema que enfrenta ante el partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026. La influencer británica, identificada como Charlotte Aldred, aseguró que se encuentra “entre la espada y la pared” por el cariño que mantiene hacia ambas naciones.

El encuentro entre el Tricolor y la selección inglesa se jugará en el Estadio Azteca, en un duelo que otorgará el boleto a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo. La expectativa ha crecido entre los aficionados, aunque para la tiktoker el compromiso tiene un significado particular: Inglaterra es el país donde nació, mientras que México se ha convertido en un lugar central en su vida cotidiana y en la comunidad que ha construido en plataformas digitales.

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Ante esa situación, Charlotte Aldred, conocida en redes sociales como “Crónicas de una güera”, optó por compartir una manera distinta de vivir la previa del partido. En uno de sus videos recientes presentó una playera creada especialmente para la ocasión, con un diseño que combina referencias de las selecciones de México e Inglaterra. La prenda fue pensada como una representación de los dos países que forman parte de su historia, sin que ello implicara dejar de lado a alguno de los equipos.

La influencer decidió no elegir un solo bando y presentó una prenda que fusiona los emblemas de las dos selecciones.

El video no tardó en acumular reacciones entre sus seguidores. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ubicación del escudo mexicano, colocado sobre el lado izquierdo de la camiseta, justo donde se encuentra el corazón. Para una parte de la audiencia, ese detalle fue suficiente para interpretar una preferencia afectiva de la creadora hacia el conjunto nacional.

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“Ya sabía que ibas a poner a México 🇲🇽 del lado del corazón”, escribió una persona en los comentarios. Otro usuario reforzó esa lectura al señalar: “solo diré que el escudo de México está en el corazón y el corazón siempre gana🤭🥰 te ves hermosa”.

Además de los mensajes relacionados con la colocación de los emblemas, varios internautas reconocieron el resultado del diseño. “Quedo super bonita, gracias por compartir el resultado”, comentó una seguidora. Otro mensaje celebró que la prenda mostrara consideración hacia los dos equipos: “respetando ambos escudos🥰🥰 Me encantó . Felicitaciones al diseñador , bueno al que logro semejante belleza”.

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La conversación también dejó mensajes enfocados en el ambiente que debería rodear al partido. Entre ellos destacó uno que resumió la postura de distintos usuarios: “El claro ejemplo que la rivalidad solo debe ser en la cancha, bienvenida”. La respuesta fue compartida en un contexto donde la afición mexicana y la inglesa se preparan para un duelo de alta tensión deportiva, pero también para una jornada seguida por millones de personas dentro y fuera del país.

El anfitrión recibirá en el estadio Azteca a una de las grandes favoritas a ganar el Mundial de 2026-crédito Eloisa Sánchez-Nathan Ray Seebeck/REUTERS

La publicación permitió que la influencer mostrara la relación que ha desarrollado con su audiencia mexicana. A través de TikTok, Charlotte Aldred suele compartir videos sobre costumbres, productos, expresiones, gastronomía y experiencias cotidianas que ha conocido desde que reside en México. Su contenido ha generado identificación entre usuarios que siguen su mirada como extranjera y su interés por adaptarse a diferentes aspectos de la cultura nacional.

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Sobre su perfil, Charlotte Aldred, conocida como “Crónicas de una güera”, es una creadora británica que ha utilizado sus redes sociales para documentar su experiencia de vida en México. Sus publicaciones suelen abordar diferencias culturales entre México e Inglaterra, recorridos por distintos destinos, reacciones a productos mexicanos y anécdotas relacionadas con el lenguaje, la comida y las tradiciones. Su presencia digital ha crecido por el tono cercano de sus videos y por la interacción que mantiene con seguidores mexicanos.

El partido entre México e Inglaterra representa ahora un nuevo capítulo en esa conexión. Aunque ambos equipos se medirán por el pase a los Cuartos de Final del Mundial 2026, la tiktoker eligió representar a los dos países en una sola camiseta. Su video se volvió viral por la reacción de sus seguidores y por la manera en que convirtió una rivalidad futbolística en un mensaje de convivencia, respeto y cercanía entre dos aficiones.

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