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Así nació una estrella: Tuca Ferretti recuerda los inicios de Julián Quiñones tras llegar a México

El exDT brasileño afirma que Quiñones es el mejor jugador naturalizado de la Selección Mexicana gracias a su desempeño en el Mundial 2026

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Julián Quiñones festeja la anotación vs Chequia. (AP Foto/Silvia Izquierdo)
Julián Quiñones festeja la anotación vs Chequia. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Julián Andrés Quiñones Quiñones nació el 24 de mayo de 1997 en el pueblo de Magüi Payán, al sur de Colombia, una zona, según testimonios, olvidada y llena de violencia, pero en aquel lugar el hoy futbolista de la Selección Mexicana de Futbol vio una buena posibilidad de trascender profesionalmente para buscar el bienestar de su familia.

Quiñones quería sacar adelante a su mamá, a sus tres hermanas y también a su abuela, por ende tomó la decisión de emigrar al futbol de México para salir de la adversidad y ver en él una transformación absoluta, que lo posiciona como el máximo referente nacional durante el Mundial 2026.

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Ricardo Ferretti, exentrenador brasileño fue el primero que dirigió a Julián Quiñones cuando llegó a México en 2015. A sus 17 años de edad, el delantero integró las Fuerzas Básicas de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El Tuca descubrió las cualidades de Julián Quiñones que en varios momentos se acercó a él para brindar su sabiduría la hora de atacar al rival. Los consejos de Ferretti funcionaron al por millón que en el ahora se siente contento por ver el avance del jugador principalmente a nivel de clubes.

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Julián Quiñones festeja gol en el estadio Ciudad de México. REUTERS/Pedro Nunes IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
Julián Quiñones festeja gol en el estadio Ciudad de México. REUTERS/Pedro Nunes IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Después de su salida de la UANL, Julián Quiñones continúo su etapa por México en los clubes: Lobos Buap, Atlas F.C. y Club América, siendo bicampeón en los dos últimos antes de dar el salto al futbol de Arabia Saudita, donde actualmente juega con el Al-Qadisiyah Football Club, con quien renovó contrato luego de consagrarse campeón de goleo de la Saudi Pro League.

Su olfato goleador se mantiene a plenitud en su primera Copa del Mundo con la Selección Mexicana principal. Javier Aguirre convocó a Quiñones para esta justa y en cuatro partidos ya suma tres anotaciones, le falta uno para igualar el récord de Javier Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández para entrar en la historia de los Mundiales para el Tri.

La decisión de representar a México por encima de Colombia no fue difícil para Julián Quiñones. Siempre se identificó en la cultura mexicana que decidió buscar la naturalización en 2023 para ser apto en la Selección de México y ganar a base de goles el cariño y respeto del público.

Tuca Ferretti atestiguó el crecimiento de Quiñones en el balompié nacional y rumbo al duelo contra la Selección de Inglaterra, perteneciente a los 8vos de Final de la Copa del Mundo, compartió en el podcast “Entre Barbas y Bigotes” como llegó Julián Quiñones a México antes de brillar como una estrella.

Quiñones estuvo bajo las órdenes de Ricardo Ferretti. EFE/Miguel Sierra/Archivo
Quiñones estuvo bajo las órdenes de Ricardo Ferretti. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Julián (Quiñones) fue el jugador más barato que nos llegó a Tigres a los 17 años y yo tenía la oportunidad después de entrenar el primer equipo, él entrenaba a lado, yo iba con él y le daba ciertos tips y después él superó totalmente”, rememoró Ricardo Ferretti.

“Le decía movimientos de pateada derecha, control de balón, todavía me quedé un poquito corto con su pierna izquierda. Yo creo él todavía tiene la posibilidad de mejorar mucho su pierna izquierda, porque si metes muchos goles con derecha los rivales te van a tapar tu perfil, entonces debes amagar, recortar y patear de zurda”, explicó el Tuca.

La actitud y desempeño que ha visto del artillero en este Mundial 2026, el exDT aseguró que Julián Quiñones es el mejor jugador naturalizado en vestir la camiseta de la Selección Mexicana de Futbol, superando al exfutbolista Antonio Naelson Sinha, quien representó al Tricolor en Alemania 2006.

Consolidó su identidad para ser elegible en la Selección Mexicana. (Foto: Redes)
Consolidó su identidad para ser elegible en la Selección Mexicana. (Foto: Redes)

“Superó a Sinha, yo creo que de los naturalizados anteriores, quien tuvo una mejor participación fue Sinha, la verdad, un gran jugador, también lo tuve en Toluca FC, la verdad Sinha jugaba más ofensivo y lo bajaste un poquito”, dijo Ricardo Ferretti deseando que Quiñones anote gol contra Inglaterra el domingo 5 de julio.

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