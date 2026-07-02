México

“Nadaremos”: el grito viral que antecedió la estampida en el Ángel tras México vs Ecuador

Un testigo de los hechos habló ante los medios de comunicación

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Ángel de la Independencia
(@CulturaCiudadMx)

La celebración por el pase de la Selección Mexicana a octavos de final dejó una estampa trágica en el Ángel de la Independencia.

Lo que comenzó como una fiesta multitudinaria de más de un millón de personas terminó convertido en aglomeraciones, con decenas de heridos y gritos desesperados entre la multitud. El relato de un comerciante que vivió el momento revela la dimensión del caos y el drama detrás del festejo.

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“Nadaremos”: el testimonio de Jesús Góngora sobre la estampida

Jesús Góngora, comerciante que se encontraba en la zona durante los festejos, relató el momento crítico en un encuentro con los medios:

Gritaron todos: ‘Nadaremos’. Y fue cuando se dejaron ir. Duró la estampida como cuarenta minutos. Aproximadamente eran doscientas personas, todas encimadas, todas encimadas. Y además la multitud seguía pisándolos. Había gritos de niños, de señoras: ‘Agarren a mi bebé, jálenme, no me dejen’”.

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El Ángel de la Independencia ha sido el punto de reunión donde los mexicanos celebran las victorias de México (REUTERS)
El Ángel de la Independencia ha sido el punto de reunión donde los mexicanos celebran las victorias de México (REUTERS)

Góngora describió que tras el triunfo de México la marea de gente cambió de ánimo al escuchar el grito de “Nadaremos”, lo que provocó que todos intentaran avanzar al mismo tiempo hacia los baños portátiles.

“De repente empezaron a gritar: ‘¡Nadaremos!’, y se dejaron ir con todo hacia los baños que son los que tenemos. Pues a raíz de eso aplastaron a la gente y hubieron demasiados heridos”, explicó.

El hombre relató que quedó atrapado y que él mismo resultó lastimado:

“Yo estaba en el último baño cuando se empiezan a aventar y pues me lastiman mi pie, ¿no? Quedo tirado encima de toda la gente y alguien llega, me tiende la mano y después de que me levantan, pues trato de ayudar, ya que era una multitud de gente”.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Fans gather in Mexico City - Mexico City, Mexico - June 30, 2026 A drone view shows Mexico fans gathering at the Angel de la Independencia before the match REUTERS/Armando Vega
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Fans gather in Mexico City - Mexico City, Mexico - June 30, 2026 A drone view shows Mexico fans gathering at the Angel de la Independencia before the match REUTERS/Armando Vega

Según su testimonio, él presenció el momento en que dos personas estaban inconscientes.

“Fui el que fui corriendo para que vinieran los paramédicos, pero tardaron en llegar como cuarenta, cuarenta y cinco minutos”.

El origen del grito “Nadaremos” en México

El grito de “Nadaremos” se ha popularizado en México en contextos de aglomeraciones, especialmente en el transporte público.

La expresión se originó como una referencia irónica a la película Buscando a Nemo. En la cinta, Merlín y Dory quedan atrapados en una red de pesca junto a otros peces y motivan a los demás a seguir adelante para liberarse repitiendo la frase “nadaremos, nadaremos”.

Usuarios recrean escena de Buscando a Nemo en el metro de la Ciudad de México Foto: Especial Foto: @elshato23/@Disney
Usuarios recrean escena de Buscando a Nemo en el metro de la Ciudad de México Foto: Especial Foto: @elshato23/@Disney

En la Ciudad de México, el grito suele escucharse cuando los usuarios del Metro o asistentes a eventos masivos buscan avanzar entre multitudes. Durante los festejos en el Ángel, la consigna se convirtió en detonante de una estampida.

Saldo de los festejos en el Ángel de la Independencia

El saldo final tras la celebración en el Ángel incluyó cuatro personas fallecidas y decenas de heridos, como confirmaron autoridades y servicios de emergencia.

Los reportes oficiales señalaron que la mayoría de las víctimas sufrieron asfixia durante las aglomeraciones. De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se brindaron más de mil atenciones médicas durante la jornada, con varias personas trasladadas a hospitales por lesiones, fracturas e intoxicaciones.

cruz roja festejos angel
(Facebook)

La Cruz Roja y otros cuerpos de rescate desplegaron ambulancias y personal de apoyo, pero muchos asistentes denunciaron que la ayuda tardó en llegar.

El Gobierno capitalino informó que se investigarán las causas y la respuesta de los cuerpos de emergencia, mientras familiares y testigos insisten en que la tragedia pudo evitarse con mayor presencia policial y mejor organización.

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