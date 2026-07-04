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Crumbl anuncia su llegada a México: ¿Cuándo y dónde venderán las virales galletas?

La cadena estadounidense de galletas confirmó su llegada a México con un video en TikTok

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La espera terminó para los fanáticos de las redes sociales y de los postres virales. La cadena estadounidense Crumbl Cookies anunció oficialmente que abrirá su primera tienda en México, poniendo fin a meses de especulación sobre su posible llegada al país.

El anuncio se realizó a través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, donde la marca confirmó que la historia de Crumbl continuará en territorio mexicano. La publicación rápidamente comenzó a generar miles de reacciones entre usuarios que durante años habían pedido una sucursal en México.

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¿Cuál fue el mensaje de Crumbl a México?

En la descripción del video puede leerse el mensaje:

“La historia de Crumbl continúa en México, nos vemos pronto”.

Durante el clip también aparecen frases como “Una ciudad”, “Toda una nación”, “Ahora México” y “Dos primos, un sueño”, una referencia a los fundadores de la empresa y al crecimiento internacional que ha experimentado la marca desde su creación.

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La famosa cadena de galletas anunció su llegada a México con su primera tienda. (Video: TikTok/@crumbl)

¿En dónde se ubicará la sucursal?

Crumbl anunció que su famosa caja rosa llegará a Roma Norte, Ciudad de México. La ubicación exacta aún ha sido revelada, pero se espera que en los siguientes días surja más información al respecto.

Se espera que su llegada implique más que solo la compra de galletas, Crumbl implica una viralidad feroz cada lugar que la marca pisa se convierte en tendencia, usuarios comparten cientos de fotos, videos y momentos de su experiencia con las galletas.

¿Cuándo llegará a México?

La fecha exacta aún no es confirmada, sin embargo, la marca anunció que llegará a Ciudad de México durante el verano de 2026.

Se espera que desde el primer día las famosa cajas rosas desaten la fiebre por las virales galletas y que esta fiebre crezca aún más en la capital del país.

Comentarios en redes sociales pronostican que las filas para conseguir estas galletas podrían llegar a ser enormes.

Crumbl cookies, las galletas estadounidenses más virales
Crumbl cookies, las galletas estadounidenses más virales (Brent Hofacker/Shutterstock)

¿Cuales fueron las reacciones de los usuarios ante el anuncio?

El recibimiento por parte de los usuario fue diverso, algunos expresando su total emoción y otros mencionando que “Ya para que”.

Estos comentarios surgen debido a que la viralidad de las galletas en redes sociales a disminuido de forma constate, sin embargo, el video del anuncio ya cuenta con más de 25 mil likes en TikTok y los comentarios positivos acerca de su llegada destacan.

Los usuarios siguen pendientes a los sabores que se encontraran disponibles en la tienda, pero se espera que sus icónicos sabores lleguen al país.

¿Qué es Crumbl?

Mejor conocidas como Crumbl Cookies, las galletas, son el resultado de una empresa familiar que corre a cargo de dos primos de Utah, Jason McGowan y Sawyer Hemsley.

Jason y Sawyer comenzaron una incansable búsqueda para intentar perfeccionar su receta de galletas de chocolate. Tras muchos intentos fallidos, consiguieron una masa que les pareció digna y decidieron compartirla con el público.

Desde sus humildes comienzos en Utah en 2017, Crumbl ha abierto más de 900 tiendas en todo Estados Unidos y también ofrece entrega de galletas en línea.

El fenómeno de esta empresa de galletas ha captado la atención del público estadounidense y de los medios internacionales, gracias a un crecimiento acelerado y a su impacto en redes sociales.

Según The New York Times, la estrategia digital ha sido clave: la marca reúne más de seis millones de seguidores en Instagram y suma más de 100 millones de ‘me gusta’ en TikTok, superando a cadenas como Starbucks.

Cada semana, la compañía renueva su oferta con cinco sabores inéditos, lo que genera una expectativa constante. Los nuevos lanzamientos se anuncian los domingos y desde el lunes ya están disponibles, junto a una receta clásica de chocolate que permanece inalterable desde el inicio del negocio.

Su presencia en redes sociales se mantiene gracias a lo diversos videos de creadoras y creadores de contenido que prueban y califican las galletas. Aunque esta tendencia comenzó en Estados Unidos, creadores de habla hispana han viajado hasta dicho país para probarlas y tener su propio video.

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