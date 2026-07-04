Estos son los 16 conciertos gratuitos en la CDMX después del partido México vs Inglaterra

Público numeroso asiste a presentaciones de bandas y sonideros en festivales musicales que se realizan en seis alcaldías y el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México desplegará conciertos en las 16 alcaldías y más de 100 sedes de festejo para el partido entre México e Inglaterra del domingo 5 de julio, como parte de una estrategia para evitar aglomeraciones tras la muerte de cuatro personas durante los festejos del partido anterior.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un plan integral que incluye 62 pantallas gigantes, un corredor de más de 6 kilómetros sobre Paseo de la Reforma y aforo controlado en los principales puntos de concentración. Los horarios de los conciertos están sujetos a ajustes según el desarrollo del partido.

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Un mapa de la Ciudad de México detalla las alcaldías y las ubicaciones designadas para la proyección de partidos de fútbol en los festivales futboleros. (Gobierno CDMX/Instagram)

México vs. Inglaterra: domingo 5 de julio a las 18:00 horas

México se medirá ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México —conocido durante el torneo con ese nombre en lugar del tradicional Estadio Azteca— a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El horario del encuentro tuvo una modificación: en un primer momento la FIFA lo reprogramó al mediodía, pero finalmente regresó al horario originalmente previsto de las 18:00 h. El partido se transmitirá por Azteca 7, Canal 5, Nu9ve, TUDN, Las Estrellas y ViX.

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Conciertos en las 16 alcaldías de la CDMX

Múltiples conciertos con diversos géneros musicales se llevan a cabo en el Parque La Bombilla, Iztacalco y Azcapotzalco, como parte de eventos culturales en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno capitalino confirmó festivales futboleros con la siguiente programación por demarcación:

Álvaro Obregón: Concierto de rock, Parque La Bombilla

Azcapotzalco: Zona Rika, Banda Tierra de Coyotes, Soberana Banda Niche y Adolescentes Orquesta

Gustavo A. Madero: El Poder del Norte

Iztacalco: La Sonora Dinamita de Lucho y Carlos Argaín, Sonidero Garibaldi, Sonido Tropical y Sonido Proyección

Iztapalapa: Fiesta sonidera en el Jardín Cuitláhuac

Milpa Alta: Banda Bucanera y Guayacán, en el Deportivo San Francisco Tecoxpa

Tlalpan: Banda La Exiliada, Ángeles de Charly y Rayito Colombiano

Venustiano Carranza: Los Askis y Bandidos del Mambo

Xochimilco: Toño Lizárraga

Monumento a la Revolución: La Original Banda el Limón, 3Ball Monterrey y Marinés Ochoa

Tláhuac: Grupos sonideros y de banda

Magdalena Contreras: Glorieta de San Jerónimo

Benito Juárez, Coyoacán y Cuajimalpa de Morelos: Elencos por confirmar

Las autoridades advirtieron que los horarios de inicio de cada concierto podrían modificarse en función del avance del partido y del flujo de asistentes en cada sede.

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Utopías y parques, sedes alternas de festejo

El anuncio de la SEDEMACDMX invita a una jornada de limpieza ciudadana en Reforma e Insurgentes, Ciudad de México, con un axolotl mascota. (Gobierno CDMX/Instagram)

Además de las alcaldías, el gobierno habilitó puntos adicionales de celebración:

Utopía Meyehualco: Grupo Aroma

Utopía Mixiuhca: Out of Control Army

Utopía La Heroica: Internacional y Explosiva Sonora Dinamita

Deportivo Hermanos Galeana: Sonex

Parque Tezozómoc: Zona Rika

Parque La Bombilla: Los de Abajo

A estas sedes se suman actividades en aproximadamente 11 municipios conurbados del Estado de México, que también preparan festejos propios para reducir la presión sobre el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

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Cuatro muertos marcan el antecedente

Jóvenes con camisetas de la selección mexicana aparecen en una campaña del Gobierno de la Ciudad de México que promueve el regreso seguro a casa. (Gobierno CDMX/Instagram)

El operativo surge tras la tragedia registrada durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador, cuando cuatro personas perdieron la vida por aglomeraciones en Paseo de la Reforma.

Ante ello, Brugada reforzó los protocolos de actuación y descartó el uso de vallas, al considerar que las barreras físicas incrementarían el riesgo de estampidas. La estrategia apuesta por la dispersión territorial en lugar de la restricción.

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Ángel de la Independencia: acceso gratuito pero con límite de 25 mil personas

(@ClaraBrugadaM)

El acceso al Ángel de la Independencia será gratuito, pero quedará restringido una vez que se alcance el aforo máximo de 25 mil personas. Quienes no puedan ingresar serán canalizados hacia otras glorietas y zonas del corredor Reforma.

Las pantallas sobre Paseo de la Reforma cubrirán desde la Estela de Luz hasta la Avenida Hidalgo, más de 6 kilómetros habilitados para la convivencia. Se instalarán en total 62 pantallas de distintos tamaños, acompañadas de escenarios, módulos de atención ciudadana y sanitarios.

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40 mil servidores públicos en el operativo de seguridad

El dispositivo de seguridad movilizará a 40 mil servidores públicos en distintos puntos estratégicos de la capital. De ese total, más de 17 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estarán a cargo de vigilancia, control de accesos y prevención del delito.

Solo en Paseo de la Reforma se desplegarán 14 mil funcionarios: 6 mil policías y 8 mil de otras dependencias. El operativo incluye 800 servidores del sector salud para atención prehospitalaria, videovigilancia en tiempo real y coordinación con el gobierno federal.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, confirmó el respaldo de su dependencia a la policía capitalina. “Ahí estaremos en absoluta coordinación con ella”, declaró sobre el operativo encabezado por la SSC local.

Sheinbaum pide responsabilidad individual a los aficionados

(Fotoarte / Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el plan de Brugada y llamó a la ciudadanía a asumir corresponsabilidad durante los festejos. “Es muy importante que toda la afición lo hagan con responsabilidad individual”, señaló la mandataria federal.

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El gobierno capitalino exhortó a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales de la Ciudad de México, donde se actualizarán en tiempo real los niveles de aforo, ajustes logísticos y recomendaciones de movilidad conforme avance la jornada del domingo.