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Cómo se enteró Javier Aguirre sobre el presunto cambio de horario del México vs Inglaterra

En conferencia de prensa el Vasco sentenció que era inconveniente esa decisión porque habría alterado la preparación del equipo Tricolor

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Javier Aguirre habló sobre el cambio de horario del México-Inglaterra. REUTERS/Henry Romero
Javier Aguirre habló sobre el cambio de horario del México-Inglaterra. REUTERS/Henry Romero

Javier Aguirre Onandia, director técnico de la Selección Mexicana de Futbol, se presentó hoy en rueda de prensa de cara al próximo partido del Tricolor en el Mundial 2026 frente a la Selección de Inglaterra, dentro de la ronda de 8vos de Final.

En la secuencia de cuestionamientos al Vasco Aguirre, el tema del supuesto cambio de horario para el partido del domingo 5 de julio en el estadio Ciudad de México aún no se había cerrado, pues los periodistas quisieron escuchar de viva voz cómo reaccionó cuando le informaron sobre este asunto, mismo que habría afectado en la preparación del Tricolor.

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“Lo tomé con mucha naturalidad. En ambos casos, en ambos temas, fue algo natural, no planeado, no buscando nada, ni segundas intenciones siquiera y ambos casos se resolvieron de manera bastante favorable. Estas cosas no permeó al grupo”, declaró.

“Me informan que el partido cambia de horario y entonces me entrevistan y digo que no estoy de acuerdo de ese cambio de horario porque a un día o dos del partido me parece un inconveniente para la preparación del mismo. Fue todo lo que hice”, agregó el Vasco Aguirre.

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Estalló en plena entrevista

Javier Aguirre estuvo en ruda de prensa de cara al México vs Inglaterra. REUTERS/Henry Romero
Javier Aguirre estuvo en ruda de prensa de cara al México vs Inglaterra. REUTERS/Henry Romero

Momentos después de la supuesta decisión de la FIFA para cambiar la hora del partido de México al medio día del domingo 5 de julio, en charla con Joaquín López Dóriga, en su programa de radio, el seleccionador expuso su molestía.

“Nos cayó como una patada en el estómago, porque claro, cambias todo. Ahora hay que cambiar el plan y todo el trabajo. No que se vaya al garete, pero casi, porque te estás tragando seis horas que tenías programadas. No me gusta nada. Evidentemente acataremos lo que diga FIFA, pero a mí, a mí especialmente no me gusta nada, ni a mis jugadores", manifestó Javier Aguirre.

Grupo sólido para jugar vs Inglaterra

México tiene en la mira derrotar a Inglaterra para avanzar a 4tos. REUTERS/Henry Romero
México tiene en la mira derrotar a Inglaterra para avanzar a 4tos. REUTERS/Henry Romero

Pese a que la información sorprendió a medio mundo, el Vasco Aguirre afirma que su grupo entrena fuerte y con la ilusión de vencer a la Selección de Inglaterra en su último duelo de la Copa del Mundo en el estadio de la Ciudad de México.

“El grupo está sólido, el grupo está entrenando fuerte, el grupo está con ganas de hacer un gran partido mañana (domingo). Son cosas que suelen suceder, pero que con la naturalidad con la que las manejamos, pasan verdaderamente desapercibidas para los jugadores”, dijo.

¿A qué hora se jugará el juego México vs Inglaterra?

México jugará por última vez en la CDMX durante el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
México jugará por última vez en la CDMX durante el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Ante los rumores de celebrar el partido horas antes de la programación inicial, al no existir un comunicado real de la FIFA todo se mantiene como desde un principio, es decir la pelota rodada en el Coloso de Santa Úrsula a partir de las 18:00 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana).

Camino de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana liga cuatro triunfos y sin ningún gol recibido. El Tricolor en fase de grupos derrotó 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequia. Al avanzar a 16vos de Final, el equipo nacional se impuso 2-0 a Ecuador y ahora si próximo sinodal será Inglaterra en 8vos de Final.

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