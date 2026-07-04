EN VIVO |Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy sábado 4 de julio: Eje 5 Sur se habilita en modo reversible

11:58 hsHoy
Eje 5 Sur se habilita en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco.
11:19 hsHoy
La SSC-CDMX, a través del área de Orientación Vial (OVIAL), informa sobre afectaciones, alternativas y condiciones del tránsito la mañana de este sábado 4 de julio en diferentes vialidades de la capital.
Cierre viales:
- Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible.
- También se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito local entre 4ta cerrada de Acueducto y
- Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres se implementa reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.