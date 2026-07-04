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EN VIVO |Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy sábado 4 de julio: Eje 5 Sur se habilita en modo reversible

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

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11:58 hsHoy

Eje 5 Sur se habilita en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco.

11:19 hsHoy

La SSC-CDMX, a través del área de Orientación Vial (OVIAL), informa sobre afectaciones, alternativas y condiciones del tránsito la mañana de este sábado 4 de julio en diferentes vialidades de la capital.

Cierre viales:

  1. Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible.
  2. También se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito local entre 4ta cerrada de Acueducto y
  3. Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres se implementa reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.
Sigue en vivo las manifestaciones y bloqueos en CDMX (X@OVIALCDMX)
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