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Protección Civil no contempló la alta afluencia en Paseo de la Reforma tras festejos del Mundial 2026

Myriam Urzúa admitió que Reforma no estuvo considerada dentro de los protocolos de Protección Civil para la celebración mundialista

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Hubo festejos masivos tras la victoria de México en el Mundial 2026. REUTERS/Armando Vega
Hubo festejos masivos tras la victoria de México en el Mundial 2026. REUTERS/Armando Vega

El martes 30 de junio más de 1.4 millones de personas se concentraron en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia para celebrar la victoria de la Selección Mexicana sobre su similar de Ecuador para clasificar a los 8vos de Final del Mundial 2026,

Sin embargo, el saldo blanco desapareció durante los festejos porque se confirmó el fallecimiento de cuatro personas. Tras la confirmación, el Gobierno de la Ciudad de México ayudará a sus familias con un monto de 50 mil pesos y seguirán con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos en Paseo de la Reforma.

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Myriam Urzúa, titular de Protección Civil de la Ciudad de México, reconoció que en los protocolos del operativo oficial Paseo de la Reforma no estaba contemplada para los festejos mundialistas. pues nunca se imaginó tal magnitud en el Ángel de la Independencia.

“No, no estaba (contemplado). Porque ese no es el lugar en donde nosotros teníamos una responsabilidad concreta como es el Fan Fest de acá, como son los diecisiete festivales futboleros, como es el estadio, como es el propio Fan Festival que se hace en el, en el estadio”, declaró la titular.

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“Sabemos que siempre la gente va a celebrar, pero nunca pensamos en la cantidad de gente que iba a llegar y que los mismos festivales futboleros muchas veces se decía: “Y ahora nos vamos al, ahora nos vamos al Ángel”. Decía no, quédense ahí porque se han puesto los grupos para que disfruten y para que se queden en el lugar y para que no vengan acá, pero el día martes fue un poco complejo".

Al ser cuestionada sobre si tenían previsto que el público pasaría a celebrar al Ángel de la Independencia y habría una afluencia enorme como se registró el pasado 30 de junio, Myriam Urzúa aceptó que en Protección Civil no lo tomaron en consideración.

“No, no teníamos previsto la cantidad impresionante de gente. Se hizo una encuesta, en donde el 60 por ciento era de fuera de la Ciudad de México y el 40 por ciento era fuera de la CDMX, del área metropolitana, por una parte, pero también vino mucha gente de Puebla“. explicó.

Aforo en el Ángel de la Independencia

Millones se concentraron en el Ángel tras victoria de México sobre Ecuador. (AP Foto/Marco Ugarte)
Millones se concentraron en el Ángel tras victoria de México sobre Ecuador. (AP Foto/Marco Ugarte)

Derivado de los acontecimientos tras la celebración del triunfo de la Selección de México en 16vos del Mundial 2026, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó que para el próximo domingo 5 de julio habrá un límite de capacidad en Paseo de la Reforma para ver el siguiente duelo del Tricolor.

Se ha diseñado un perímetro de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia. Sabemos que la gente llegará al Ángel desde temprano, una vez el aforo llegue a su capacidad máxima, no se permitirá el acceso", dijo la mandataria de la Ciudad de México.

“Sobre Reforma, habrá catorce mil servidoras y servidores público: seis mil serán policías y ocho mil serán personal de distintas áreas de gobierno y hoy anunciamos un fortalecimiento en los controles de acceso al Ángel de la Independencia y a otros espacios de celebración”, añadió Clara Brugada.

Solo habrá cupo para 25 mil personas en el Ángel de la Independencia

Fiesta en Paseo de la Reforma tras victoria de México en el Mundial 2026. REUTERS/Luis Cortes
Fiesta en Paseo de la Reforma tras victoria de México en el Mundial 2026. REUTERS/Luis Cortes

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Pública, informó en conferencia de prensa que solamente dejarán entrar a 25 mil personas en el Ángel de la Independencia, y los asistentes que no pudieron ingresar serán orientados para que puedan ver el partido en los distintos puntos del Paseo de la Reforma.

“Una vez que el Ángel de la Independencia llegue a su capacidad máxima, estimada en 25 mil personas, se avisará a los asistentes y se limitará el ingreso a la zona para redirigir el flujo hacia otros puntos del corredor del Paseo de la Reforma“, indicó.

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