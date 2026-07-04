El reto viral de periodistas ingleses en CDMX por la altitud previo al partido México vs Inglaterra

Periodistas ingleses corren agitados tras poner a prueba la altitud de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuenta regresiva para el duelo entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 ha dejado imágenes que rápidamente dieron la vuelta a las redes sociales.

En esta ocasión no fueron los futbolistas los protagonistas, sino un grupo de periodistas británicos que decidió comprobar en carne propia uno de los factores que más preocupa al entorno inglés: la altitud de la Ciudad de México.

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El reto consistió en correr por calles del Centro Histórico para experimentar los efectos de los 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar, una prueba que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral y que volvió a colocar a la capital mexicana como un tema central en la previa del encuentro.

El reto viral que puso a prueba a la prensa inglesa en la Ciudad de México

A pocas horas del compromiso entre ambas selecciones, varios comunicadores británicos documentaron en video una carrera por el primer cuadro de la Ciudad de México con el objetivo de conocer cómo responde el cuerpo en condiciones de altura.

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Una de las pruebas más comentadas fue la realizada entre el Zócalo y la calle Madero, donde una periodista registró el recorrido mientras compartía las sensaciones físicas que experimentaba conforme avanzaban los metros.

Otros reporteros llevaron el desafío todavía más lejos al completar recorridos cercanos a los 10 kilómetros, monitoreando constantemente su frecuencia cardiaca y el desgaste provocado por la menor disponibilidad de oxígeno.

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Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales y generaron miles de comentarios tanto de aficionados mexicanos como ingleses. Mientras algunos usuarios tomaron el ejercicio con humor, otros destacaron que el experimento permitió mostrar de manera práctica una de las principales preocupaciones de Inglaterra antes de visitar el Estadio Azteca.

Más allá del impacto en redes sociales, el reto también sirvió para evidenciar que la altitud de la capital mexicana no es únicamente un argumento mediático, sino una condición que incluso personas acostumbradas al ejercicio pueden resentir desde los primeros kilómetros, especialmente si llegan sin un periodo adecuado de adaptación.

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La altitud, un factor que Inglaterra busca minimizar antes de enfrentar a México

El reto de los periodistas coincide con las preocupaciones expresadas por el cuerpo técnico inglés durante la semana. Thomas Tuchel reconoció que adaptarse completamente a la altitud en apenas unos días resulta prácticamente imposible, motivo por el que su selección diseñó un plan específico para reducir los efectos fisiológicos antes del encuentro.

Entre las medidas implementadas destaca la llegada a la Ciudad de México lo más cercana posible al partido, apostando por la llamada “ventana de 36 horas”, estrategia que busca disminuir el impacto de la hipoxia antes de que el organismo comience a resentir con mayor intensidad la falta de oxígeno.

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Además, Inglaterra programó entrenamientos ligeros y medidas especiales para favorecer el descanso de sus futbolistas.

Especialistas explican que competir a más de 2,000 metros de altura puede provocar un incremento en la frecuencia cardiaca, respiración acelerada, fatiga muscular y una disminución en el rendimiento aeróbico, factores que suelen hacerse evidentes cuando los atletas no cuentan con suficiente tiempo de aclimatación.

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Precisamente por ello, el entorno inglés ha insistido en que la geografía será uno de los grandes desafíos del compromiso frente al conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Mientras tanto, en México el tema ha sido interpretado como una posible ventaja deportiva. La viralización del reto de los periodistas ingleses terminó reforzando esa percepción entre los aficionados, quienes consideran que las condiciones naturales de la capital podrían convertirse en un elemento determinante durante los 90 minutos.

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La verdadera respuesta llegará cuando el balón ruede en el Estadio Azteca. Sin embargo, antes del silbatazo inicial, la altitud ya comenzó a jugar su propio partido.

Lo que inició como un experimento periodístico terminó reflejando uno de los aspectos más comentados en la previa del México contra Inglaterra y dejó claro que, además del rival que tendrán enfrente, los visitantes también deberán enfrentarse a las exigentes condiciones de la Ciudad de México.

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