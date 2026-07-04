Conoce los nuevos Trolebuses de CDMX: así son las unidades eléctricas que modernizan el transporte público

La Ciudad de México continúa renovando su sistema de transporte público con la incorporación de una nueva generación de trolebuses eléctricos que ya circulan en diversas rutas del Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

Fabricadas por una empresa china, estas unidades destacan por combinar tecnología, accesibilidad y movilidad sustentable, convirtiéndose en uno de los pilares de la estrategia para reducir emisiones contaminantes y mejorar la experiencia de viaje de millones de usuarios.

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Además de operar en las 13 líneas principales del sistema, estos vehículos también prestan servicio en nuevas rutas como la Línea 14, que conecta Metro Universidad con el CETRAM Huipulco, y la Ruta 0 “El Chapulín”, que une Chapultepec con Ciudad Universitaria, facilitando los desplazamientos entre distintos puntos de la capital.

¿Cómo son los nuevos trolebuses de la CDMX?

Los trolebuses incorporan un sistema de propulsión completamente eléctrico que elimina las emisiones directas de contaminantes durante su operación. Una de sus principales innovaciones es el sistema de doble alimentación eléctrica, ya que pueden circular tanto conectados a la red aérea de catenaria como mediante baterías de última generación, lo que les permite continuar su recorrido en tramos donde no existe infraestructura eléctrica.

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Los nuevos trolebuses eléctricos del Servicio de Transportes Eléctricos incorporan tecnología de cero emisiones, accesibilidad universal y mayor capacidad para fortalecer la movilidad sustentable en la CDMX

Las unidades estándar corresponden al modelo Yutong ZK5120C, con una longitud de 12 metros y capacidad para transportar aproximadamente 85 pasajeros, aunque otros modelos similares alcanzan hasta 90 usuarios.

Asimismo, el STE cuenta con versiones articuladas que pueden movilizar alrededor de 140 personas, incrementando la capacidad en corredores de alta demanda.

Durante recorridos realizados en la Línea 14, usuarios y especialistas han destacado que el desplazamiento resulta silencioso gracias a la ausencia del motor de combustión, además de registrar mínimas vibraciones durante el trayecto, lo que mejora significativamente la comodidad de los pasajeros.

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Accesibilidad y comodidad para todos los usuarios

Uno de los principales objetivos de estas unidades es ofrecer un transporte incluyente.

Por ello, los trolebuses cuentan con:

Piso bajo para facilitar el ascenso y descenso.

Rampas para personas usuarias de silla de ruedas.

Espacios exclusivos para pasajeros con movilidad reducida.

Áreas preferentes para personas con discapacidad.

Zona destinada para mujeres en la parte trasera de algunas unidades.

Amplios pasillos que facilitan la circulación al interior.

Aire acondicionado para brindar mayor confort durante los recorridos.

Los autobuses también incorporan asientos fabricados en plástico de alta resistencia, diseñados para soportar el uso intensivo propio del transporte público, así como una iluminación interior que mejora la visibilidad del salón de pasajeros.

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Tecnología para una operación más eficiente

Además del sistema eléctrico, las unidades integran cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad de los usuarios y paneles electrónicos que muestran información relevante durante el recorrido.

Entre sus especificaciones técnicas destaca su capacidad de aceleración, ya que pueden pasar de 0 a 50 kilómetros por hora en aproximadamente 15 segundos, desempeño que permite mantener una operación eficiente dentro del tránsito urbano.

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Gracias a las baterías de respaldo, los trolebuses pueden abandonar temporalmente la red de cables aéreos y continuar su marcha de forma autónoma cuando las condiciones de la ruta así lo requieren.

Los nuevos trolebuses eléctricos del Servicio de Transportes Eléctricos incorporan tecnología de cero emisiones, accesibilidad universal y mayor capacidad para fortalecer la movilidad sustentable en la CDMX

¿Dónde circulan los nuevos trolebuses?

Actualmente estas unidades operan en distintas rutas del Servicio de Transportes Eléctricos.

Entre las principales destacan:

Línea 1: Central del Norte – Central del Sur.

Línea 3: Museo de Transportes Eléctricos – Mixcoac.

Línea 14: Metro Universidad – CETRAM Huipulco.

Ruta 0 “El Chapulín”: Chapultepec – Ciudad Universitaria.

En el caso de la Línea 14, la ruta fue diseñada para fortalecer la movilidad hacia la zona sur de la ciudad y facilitar el acceso al Estadio Ciudad de México durante los eventos deportivos internacionales celebrados en la capital.

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¿Cuánto cuesta viajar en los nuevos trolebuses?

El costo del viaje es de 7 pesos por trayecto y el acceso se realiza exclusivamente mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), la misma que utilizan otros sistemas de transporte de la capital.

Con la incorporación de estas unidades eléctricas, la Ciudad de México fortalece una red de transporte más limpia, silenciosa y eficiente. La apuesta por los trolebuses Yutong no solo representa una renovación tecnológica del parque vehicular, sino también un avance hacia una movilidad más sustentable, accesible y segura para millones de personas que diariamente utilizan el transporte público en la capital del país.

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