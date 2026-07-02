Enormes socavones en CDMX encienden las alertas en Iztacalco y Gustavo A. Madero: registran graves afectaciones por lluvias y fugas

Las intensas lluvias y el deterioro de la infraestructura hidráulica provocaron la aparición de hundimientos, obligando al cierre de vialidades y a la intervención de autoridades capitalinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuertes precipitaciones que han afectado a la Ciudad de México durante los últimos días continúan dejando severas consecuencias en distintos puntos de la capital. Dos de los casos más preocupantes ocurrieron en las alcaldías Iztacalco y Gustavo A. Madero, donde se formaron enormes socavones que pusieron en riesgo la circulación vehicular y la seguridad de los habitantes.

Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y personal de las respectivas alcaldías desplegaron operativos para acordonar las zonas afectadas, realizar trabajos de evaluación y comenzar las labores de reparación.

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Los incidentes ocurren en medio de una temporada de lluvias particularmente intensa, en la que expertos han advertido que el envejecimiento de las redes de drenaje, las fugas y la saturación del sistema hidráulico incrementan el riesgo de hundimientos, encharcamientos e inundaciones en diversos puntos de la capital del país.

Socavón sobre Canal de Tezontle obliga al cierre de la circulación en Iztacalco

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió sobre Canal de Tezontle, en la alcaldía Iztacalco, donde apareció un enorme socavón que obligó a cerrar parcialmente la circulación mientras equipos especializados realizaban una inspección del terreno.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hundimiento se originó tras el reblandecimiento del subsuelo provocado por las lluvias y una posible afectación en la infraestructura subterránea. Como medida preventiva, elementos de Protección Civil, policías de tránsito y trabajadores de obras colocaron vallas para impedir el paso de vehículos y peatones.

Personal técnico realizó una revisión para determinar la magnitud del daño y establecer el procedimiento de reparación, ya que este tipo de hundimientos puede comprometer tanto la carpeta asfáltica como las tuberías de drenaje y agua potable.

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Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas para utilizar rutas alternas mientras concluyen las labores de rehabilitación, ya que la zona permanecerá bajo vigilancia hasta garantizar que no exista riesgo para la población.

Fuga de aguas negras provoca un megasocavón en San Juan de Aragón

Otro de los casos que generó preocupación se registró en la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde una fuga de aguas negras provocó la formación de un megasocavón de grandes dimensiones.

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Imágenes captadas desde el aire permitieron observar la magnitud del hundimiento y el amplio despliegue de maquinaria pesada y cuadrillas de trabajadores que laboran para reparar la infraestructura dañada.

Según los reportes oficiales, el colapso del terreno estaría relacionado con el deterioro de un colector sanitario, situación que ocasionó el lavado del subsuelo hasta provocar el desplome de la superficie.

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Especialistas señalaron que este tipo de fallas suelen desarrollarse de manera gradual cuando existen filtraciones constantes que erosionan el terreno debajo del pavimento, un fenómeno que se acelera durante la temporada de lluvias.

Mientras continúan las labores de reparación, las autoridades mantienen restringida la circulación en la zona para evitar accidentes y facilitar los trabajos de sustitución de la infraestructura hidráulica afectada.

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Gobierno prepara nuevas acciones para enfrentar la temporada de lluvias 2026

Ante el incremento de fenómenos asociados a las lluvias, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México reforzará las acciones preventivas para reducir los riesgos por inundaciones, desbordamientos de ríos y afectaciones a la infraestructura urbana durante la temporada de lluvias de 2026.

Entre las medidas anunciadas se encuentran el fortalecimiento de los programas de desazolve de ríos, presas y drenajes, el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, la coordinación permanente con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Coordinación Nacional de Protección Civil y los gobiernos estatales, así como el monitoreo constante de zonas con mayor riesgo de inundación.

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La estrategia también contempla acelerar obras preventivas, mantener activos los protocolos de emergencia y reforzar la comunicación con la población mediante alertas oportunas para reducir los riesgos derivados de lluvias extraordinarias. La mandataria subrayó que la prevención será uno de los principales ejes para enfrentar los fenómenos meteorológicos de este año, especialmente en entidades que históricamente presentan inundaciones, deslaves y daños a la infraestructura.

Los recientes socavones registrados en Iztacalco y Gustavo A. Madero evidencian la necesidad de fortalecer el mantenimiento de las redes de drenaje y de agua, así como de invertir en infraestructura resiliente frente a eventos climáticos cada vez más intensos. Las autoridades capitalinas mantienen vigilancia en ambos puntos y exhortan a la población a respetar los cierres viales, mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones durante las lluvias.

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