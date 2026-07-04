Mundial 2026: crece la preocupación por el riesgo de explotación infantil en las sedes del torneo

Un collage ilustrado editorial presenta manos sosteniendo balones de fútbol fragmentados entre elementos arquitectónicos de varios estadios, con una composición de recortes angostos y fondos superpuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México enfrenta el mayor riesgo de explotación infantil durante la Copa Mundial 2026, según advierten organizaciones civiles y organismos internacionales. El país lidera las cifras mundiales de abuso infantil y, antes de iniciar el torneo, ya suma 20 mil menores víctimas de trata, de acuerdo con datos del Senado y la OCDE.

La cifra proviene de estimaciones de la organización Reinserta y fue respaldada por Noemi Monroy Enriquez, secretaria académica del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM. Ambas advierten que ese número podría crecer de forma considerable ante la llegada de más de 6.5 millones de turistas a las sedes de México, Canadá y Estados Unidos.

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Por qué el Mundial amplifica el riesgo de trata

El flujo masivo de visitantes desborda la capacidad de las autoridades, que concentran sus recursos en la seguridad pública y descuidan la protección de las poblaciones vulnerables. Ese desequilibrio genera un entorno de impunidad que las redes delictivas aprovechan para captar y trasladar víctimas entre ciudades y países, según explicó Monroy Enriquez.

A ese factor se suma la percepción de anonimato entre los asistentes extranjeros. La especialista en derecho deportivo señaló que muchas personas creen que, durante el torneo, las reglas no aplican de igual manera, lo que alienta comportamientos ilícitos como la explotación sexual de menores.

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El Estadio Ciudad de México, iluminado para un partido mundialista, se alza en el centro de la ciudad al atardecer con montañas al fondo y un cielo nublado que mezcla tonos azulados y anaranjados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de quienes asisten a estos eventos son hombres con alto poder adquisitivo. Ese patrón, según la académica, refuerza un modelo en el que todo parece objeto de consumo, incluso los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Qué dicen los datos sobre las víctimas

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México detalló que el 66 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y que el 39 por ciento de ellas son menores de edad. Entre enero de 2015 y mayo de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 2.935 víctimas de entre 0 y 17 años, de las cuales el 74.8 por ciento son niñas.

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La violencia también se manifiesta dentro de los hogares durante los partidos. Según datos citados por el Consejo, el abuso doméstico sube 26 por ciento cuando gana el equipo favorito y llega a 38 por ciento cuando pierde; ese porcentaje puede alcanzar el 40 por ciento si hay consumo de alcohol, de acuerdo con ONU Mujeres México.

La explotación sexual infantil en línea agrava el panorama. El Consejo reportó un crecimiento del 86 por ciento en la producción de material de abuso durante el último año, con menores captados a través de redes sociales y videojuegos mediante falsas ofertas de empleo.

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La sentencia de 104 años busca enviar un mensaje contundente en la lucha contra la explotación infantil y la protección de la infancia en El Salvador. (Cortesía: CBS)

Cómo identificar a una posible víctima

Una víctima de trata suele presentar actitud sumisa, desorientación y miedo. También puede mostrar signos de maltrato físico, desnutrición y dificultad para interactuar con otras personas.

Con frecuencia, la acompaña un tercero con actitud dominante que ejerce vigilancia constante y mantiene una diferencia evidente de autoridad o fuerza física. Ambas personas tienden a cambiar de ubicación con frecuencia para evitar ser identificadas.

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Las señales de alerta en menores incluyen: cambios repentinos de conducta o aislamiento, regalos costosos sin explicación, contacto frecuente con desconocidos por internet, viajes repentinos sin información clara y abandono escolar repentino.

Zonas de mayor riesgo en las sedes mexicanas

La organización Reinserta identificó la Calzada de Tlalpan y el Centro Histórico de la Ciudad de México como puntos críticos. A esas zonas se suman las inmediaciones de los estadios en Jalisco y Nuevo León, las áreas de playas y la franja fronteriza.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica contra Corea del Sur - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 24 de junio de 2026 - Vista general del interior del estadio antes del partido. REUTERS/Raquel Cunha

El Secretariado Ejecutivo registró que, de enero a mayo de 2026, el 53 por ciento de las 253 víctimas mujeres de trata en el país correspondió a Quintana Roo, el estado con mayor concentración turística.

Qué medidas se han puesto en marcha

El Mundial 2026 es el primero en contar con un protocolo internacional de derechos humanos, resultado de la coordinación entre UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones y los tres países anfitriones. Las principales medidas en operación son:

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La campaña “Mundial Sin Trata”, con presencia en las inmediaciones de los estadios y un cuerpo policial especializado en detección de casos. La “Tarjeta Azul”, que capacitó al personal de hoteles y de transporte terrestre y aéreo para identificar señales de riesgo y reportarlas. La campaña VAR (Vemos, Alertamos y Reportamos), impulsada por organizaciones civiles y la iniciativa privada, con reporte anónimo al 089. La campaña “En equipo contra la violencia familiar”, lanzada el 12 de junio por ONU Mujeres México. La campaña “Infórmate, Empatiza y Protege”, respaldada por 20 organizaciones civiles y empresas. La Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas, al 800 5533 000, que recibe reportes de todo el país y de 45 países distintos. Módulos de atención en terminales de autobuses, que ya asistieron a más de 260 personas en riesgo. La participación de 46 agentes ciudadanos —abogados, psicólogos y especialistas— en el Fan Fest para detectar posibles casos.

El tribunal de la provincia Espaillat condenó a Juan Pérez a veinte años de prisión por violación reiterada de una menor de 14 años en República Dominicana. (Cortesía: Periódico CLARIDAD)

La cifra negra y el reto de la denuncia

Entre el 98 y el 99 por ciento de los casos de trata nunca llega a denunciarse formalmente, según estimaciones del Consejo Ciudadano. Ese silencio obedece al temor a represalias y a la desconfianza hacia las autoridades.

“Muchas personas no quieren iniciar una acción legal, pero sí desean levantar la voz sabiendo que su reporte será confidencial y sus datos estarán protegidos”, dijo Gabriela González García, directora general del Consejo, en entrevista con Milenio.

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El 21 por ciento de los reportes recibidos por la línea nacional proviene de la Ciudad de México, el 49 por ciento del resto del país y el cuatro por ciento del extranjero, lo que muestra el alcance del problema más allá de las fronteras.

Sanciones internacionales y evaluación post-Mundial

Una novedad del marco jurídico de este torneo es que quienes cometan abusos no solo enfrentarán cargos en el país sede. Al regresar a sus naciones de origen, podrán recibir nuevas imputaciones y quedar inhabilitados para asistir a futuros eventos deportivos.

Monroy Enriquez subrayó la necesidad de realizar, una vez terminado el torneo, una evaluación transparente con indicadores concretos —como el número de denuncias de violencia sexual— para determinar si los protocolos funcionaron. “La explotación crece en la indiferencia. Por eso es importante observar y comunicar lo que vemos; todas y todos somos responsables del cuidado de nuestras infancias y adolescencias”, agregó González García.