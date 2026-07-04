Capturan al tres veces alcalde priista de Oztoloapan, papá de la actual edil, acusado de tener nexos con un cártel

Santos fue alcalde de Oztoloapan, en el Estado de México por tres periodos, sin embargo pesan varias acusaciones en su contra, fue detenido dentro del operativo Operación Enjambre Foto: FGJ

Santos “N”, exalcalde de Otzoloapan, fue detenido este viernes en el sur del Estado de México durante un operativo de la FGR integrado a la Operación Enjambre, una estrategia con la que autoridades federales y estatales buscaron ejecutar órdenes de aprehensión contra servidores y exservidores públicos investigados por delitos de alto impacto.

La captura representó la tercera detención que enfrentó en los últimos años. Tras su aseguramiento, fue trasladado para quedar a disposición de las autoridades y fue ingresado al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

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El exedil fue arrestado en el municipio que gobernó en tres ocasiones. Hasta la tarde de este viernes, la autoridad federal no había informado oficialmente los cargos que enfrentaba, aunque la orden de aprehensión habría estado relacionada con una investigación por delitos de alto impacto.

La captura ocurrió dentro de la Operación Enjambre en Tierra Caliente

Santos fue acusado de estar presuntamente vinculado a la Familia Michoacana

El operativo fue realizado en Otzoloapan, municipio de la región de Tierra Caliente mexiquense. En imágenes difundidas tras la acción se observó a un agente de la SSPC mientras le leía sus derechos antes del arresto.

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Santos N. es padre de la actual presidenta municipal, Esmeralda Cabrera. También se informó que la detención formó parte de una ofensiva orientada a frenar la impunidad con la que habrían actuado algunos funcionarios bajo investigación.

Un día antes, las autoridades también detuvieron a Lino N., coordinador regional de Gobierno en la zona sur del Estado de México, dentro de los mismos despliegues. La aprehensión del exalcalde se sumó así a una cadena de acciones recientes en esa zona del estado.

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Santos N. gobernó Otzoloapan en tres periodos: de 2000 a 2003, de 2009 a 2012 y de 2016 a 2018. Su trayectoria política quedó ligada al PRI y, después de concluir su última gestión, comenzó a enfrentar procesos judiciales que derivaron en capturas previas.

Esmeralda Cabrera, actual edil de Oztoloapan, Estado de México, no se ha pronunciado al respecto

El exalcalde ya había sido detenido en 2019 y 2020

La primera detención ocurrió en marzo de 2019. En esa ocasión, agentes de la FGJEM lo arrestaron junto con su hija, Natali N., dentro de una investigación por la presunta privación de la libertad de varias personas.

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En marzo del año pasado, el ex edil fue detenido junto con su hija, tras ser acusado de extorsión en contra de los propietarios de un rancho en aquel municipio del sur, para quedarse con la propiedad. Según los informes de aquel entonces, los hechos por los que se le detuvo ocurrieron en 2012. De acuerdo con esa indagatoria, las víctimas habrían sido obligadas a firmar documentos relacionados con la cesión de un rancho ubicado en Otzoloapan.

Después de aquella captura, Santos N. fue ingresado al penal de Santiaguito, pero posteriormente recuperó su libertad por falta de pruebas.

En 2019 también se informó que una orden de aprehensión en su contra y contra su hija se cumplimentó por el delito de extorsión. Ese operativo se desplegó en Valle de Bravo, Santo Tomás de los Plátanos y el propio Otzoloapan.

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La segunda detención ocurrió en junio de 2020 en la ranchería Los Pinzanes, también en Otzoloapan. En esa acción participaron la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la FGJEM.

Entonces, las autoridades indicaron que era investigado por presuntos vínculos con La Familia Michoacana. Los reportes oficiales señalaron en ese momento que presuntamente utilizaba el nombre de esa organización criminal para intimidar a habitantes de la región.

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Tras esa segunda captura, fue presentado ante el Ministerio Público. No se hicieron públicas resoluciones judiciales sobre el desenlace de esa investigación, por lo que el resultado de ese expediente no quedó precisado de manera oficial.

La nueva aprehensión lo devolvió a un proceso federal

La detención de este viernes colocó nuevamente a Santos N. frente a una investigación encabezada ahora por la FGR. El caso avanzó ya no solo en el ámbito estatal, sino en una ruta federal vinculada con la Operación Enjambre.

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De acuerdo con la información disponible, el exalcalde incluso había sido señalado por presunto secuestro y delincuencia organizada. También fue relacionado en reportes previos con grupos delictivos que operaban en esa franja del sur mexiquense.

La captura se realizó en la propia Presidencia Municipal, de acuerdo con los datos difundidos sobre el operativo. Ese detalle subrayó que el arresto ocurrió en el centro político del municipio donde construyó su carrera y donde su familia mantuvo presencia en el gobierno local.

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Con esta aprehensión, el exedil acumuló tres detenciones en un lapso de pocos años. La más reciente lo llevó otra vez a reclusión mientras las autoridades federales continuaban con el proceso correspondiente ante un juez.

Santos N., exalcalde de Otzoloapan y padre de la alcaldesa Esmeralda Cabrera, fue detenido este viernes en un operativo de la FGR dentro de la Operación Enjambre.

El exedil gobernó el municipio en tres periodos y ya había sido arrestado en 2019 y 2020 por investigaciones por extorsión, privación de la libertad y presuntos nexos con La Familia Michoacana.

Tras su captura, fue trasladado al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, mientras la autoridad federal definía los cargos oficiales en su contra.