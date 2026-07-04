Credencial del Servicio Universal de Salud: quién se registra del 6 al 11 de julio

La Secretaría de Bienestar estableció un calendario rotativo por la inicial del primer apellido paterno. La primera y tercera semana de cada mes corresponde a apellidos de la A a la L; la segunda y cuarta semana —como la que inicia el lunes 6 de julio— es el turno de quienes tienen apellidos de la M a la Z.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con apellidos de la M a la Z deben registrarse del 6 al 11 de julio para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud, el documento que a partir de 2027 permitirá acceder a atención médica gratuita en instituciones públicas sin importar la derechohabiencia. El trámite es presencial, gratuito y se realiza en los Módulos Bienestar de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas.

La Secretaría de Bienestar estableció un calendario rotativo por la inicial del primer apellido paterno. La primera y tercera semana de cada mes corresponde a apellidos de la A a la L; la segunda y cuarta semana —como la que inicia el lunes 6 de julio— es el turno de quienes tienen apellidos de la M a la Z.

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Qué día le toca según su apellido

Un grupo de adultos mayores espera atención en un módulo de registro social operado por personal del Banco del Bienestar y la Secretaría de Bienestar en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución diaria para la semana del 6 al 11 de julio es la siguiente:

Lunes 6: M

Martes 7: N y Ñ

Miércoles 8: O, P y Q

Jueves 9: R

Viernes 10: S

Sábado 11: T, U, V, W, X, Y, Z — y rezagados de toda la semana

Quienes no puedan acudir en su día asignado pueden presentarse el sábado, destinado a quienes no se registraron en la jornada correspondiente.

Quiénes pueden tramitarla en esta etapa

En la fase actual, la prioridad es para adultos mayores de 65 años inscritos en la Pensión para el Bienestar y para beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente.

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Los menores con discapacidad también pueden obtener la credencial, siempre que acudan acompañados por madre, padre o tutor debidamente registrado. El trámite permanece abierto, además, para hombres y mujeres de entre 30 y 64 años que cumplan con los requisitos.

Documentos que debe llevar al módulo

Personas mayores y mujeres adultas son atendidas en un Módulo de Bienestar en México, donde el personal brinda servicios con el respaldo del Gobierno y Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite es presencial. Los documentos requeridos son:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte o cédula profesional)

CURP certificada de impresión reciente

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Número telefónico de contacto

Al concluir el registro, se capturan datos, se toman fotografía y huellas, y se firma el consentimiento para el uso de datos personales. Las autoridades notifican por SMS o llamada desde el número 079 la fecha y lugar para recoger la credencial física.

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Para qué sirve la credencial y cuándo entra en vigor

La Credencial del Servicio Universal de Salud permitirá recibir consultas, tratamientos y hospitalización en unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS-Bienestar y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), según la disponibilidad de cada institución.

El documento incluirá nombre, CURP, tipo de sangre y condición de donador de órganos. Contará con versión digital a través de la App MX, desde la cual se podrán consultar el expediente clínico, recetas electrónicas y citas médicas.

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El Servicio Universal de Salud entrará en operación el 1 de enero de 2027. Para 2028, el Gobierno federal prevé avanzar hacia el suministro universal de medicamentos y consultas de especialidad.

Dónde registrarse y hasta cuándo

Una sonriente mujer mexicana de la tercera edad, con cabello blanco, muestra su tarjeta de débito verde del Banco del Bienestar en un módulo de registro gubernamental, con otros adultos mayores en fila de espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro opera en 2,136 módulos distribuidos en 24 estados del país, con atención de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas. En la Ciudad de México, las 16 alcaldías cuentan con sede habilitada.

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El plazo para obtener la credencial vence el 14 de noviembre de 2026. Para localizar el módulo más cercano, la Secretaría de Bienestar habilitó el portal moduloscredencialsalud.bienestar.gob.mx.

Qué información contendrá la credencial y cómo funciona el expediente digital

La credencial registrará nombre completo, CURP, tipo de sangre y condición de donador de órganos. Su versión digital, disponible en la App MX, permitirá consultar el historial clínico, recetas electrónicas, tratamientos activos y citas médicas desde el celular.

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El sistema fue diseñado para que hospitales y clínicas de distintas instituciones compartan información entre sí. Así, una persona atendida en una clínica rural del IMSS-Bienestar podrá continuar su tratamiento en un hospital de alta especialidad sin rehacer su expediente desde cero.

Entre los padecimientos con seguimiento garantizado dentro del nuevo esquema se encuentran insuficiencia renal, cáncer, trasplantes, hemofilia, VIH y enfermedades crónicas de alta complejidad.