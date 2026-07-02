¿Qué le dijo Hincapié a Santiago Giménez? Los mejores memes de la polémica expulsión en el México vs Ecuador

La expulsión de Piero Hincapié por taparse la boca ante Santi Giménez en el México vs Ecuador del Mundial 2026 generó una ola de memes que inundaron las redes sociales. (Fotos: Reuters/AFP)

La noche del 30 de junio, el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) volvió a ser escenario de una victoria histórica para la Selección Mexicana, que venció 2-0 a Ecuador y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.

El partido, que reunió a más de 80,824 aficionados en el estadio y a más de 1 millón 400 mil personas en las calles de la Ciudad de México, dejó un ambiente de fiesta, expectativa y también una imagen viral: el cruce entre Piero Hincapié y Santiago Giménez, que se convirtió en uno de los momentos más comentados en las últimas horas.

PUBLICIDAD

Así fue la derrota de Ecuador en el Coloso

El encuentro arrancó con intensidad desde los primeros minutos. México, dirigido por Javier Aguirre, salió con una postura ofensiva y generó peligro desde el inicio, impulsado por la actuación de Gilberto Mora, el jugador más joven del torneo, quien recuperó balones y se aproximó al área rival. La afición coreó su nombre al minuto 59 cuando fue sustituido, reconociendo su papel en el equipo.

Los mexicanos Erik Lira y César Montes celebran el segundo gol marcado por Raúl Jiménez. REUTERS/Raquel Cunha

El primer gol cayó al minuto 22, cuando México tejió una jugada de pases cortos en su propio campo para atraer al rival. Roberto Alvarado recuperó un pase y habilitó a Julián Quiñones, quien corrió con libertad y disparó un potente remate de derecha para abrir el marcador. La afición explotó en júbilo y la presión sobre Ecuador aumentó.

PUBLICIDAD

Nueve minutos después, al 31, un error defensivo de Joel Ordóñez dejó el balón en los pies de Raúl Jiménez, quien hizo una pared con Quiñones antes de marcar el segundo tanto con un disparo al ángulo. Los goles generaron una celebración desbordada en las tribunas y marcaron la pauta del resto del partido.

Ecuador intentó responder con jugadas de Nilson Angulo y un remate peligroso de John Yeboah que obligó a una gran atajada de Raúl Rangel. Sin embargo, México mantuvo el control y el ritmo del juego. En el segundo tiempo, el equipo nacional dosificó esfuerzos y defendió la ventaja, mientras la presión aumentaba sobre los sudamericanos, que enfrentaron un ambiente hostil con abucheos incluso durante su himno nacional.

PUBLICIDAD

Los jugadores de México celebran tras el partido. REUTERS/Henry Romero

El triunfo significó la primera victoria en partido de eliminación directa para México en 40 años, desde el Mundial de 1986, y reafirmó la condición de invicto del Tricolor en partidos mundialistas jugados en el Azteca. El resultado también selló la eliminación de Ecuador y la salida de su entrenador, Sebastián Beccacece, quien consideró la noche como “triste” para su equipo.

El cruce entre Hincapié y Giménez: la “Ley Prestianni” en acción

El partido tuvo un momento clave en los minutos finales, cuando el defensa ecuatoriano Piero Hincapié se acercó a Santiago Giménez y, cubriéndose la boca con la mano, le dijo algo al oído. El delantero mexicano reportó la acción de inmediato al árbitro, quien recurrió al VAR. Tras una breve revisión, el silbante mostró la tarjeta roja directa a Hincapié.

PUBLICIDAD

La expulsión obedeció a la llamada “Ley Prestianni”, una modificación disciplinaria implementada este año después de un episodio de racismo en la Champions League.

Según esta regla, cualquier jugador que se tape la boca con la mano o la camiseta para hablar durante un partido debe ser expulsado. El antecedente inmediato fue un partido entre Benfica y Real Madrid, donde el argentino Prestianni cubrió su boca para insultar presuntamente a Vinicius Jr., hecho que motivó el cambio reglamentario en la UEFA y la FIFA.

PUBLICIDAD

En el Mundial 2026, Hincapié se convirtió en el segundo futbolista sancionado bajo esta norma, después del paraguayo Miguel Almirón en la fase de grupos.

El contenido de la conversación entre Hincapié y Giménez no se conoció públicamente, pero la sanción se aplicó únicamente por el gesto de cubrirse la boca.

PUBLICIDAD

Los mejores memes de la controversial expulsión

La imagen de Hincapié susurrando a Giménez, con la mano en la boca, se viralizó de inmediato. Los usuarios mexicanos llenaron redes sociales con memes que recrearon la escena con frases sobre futbol, política, cultura popular y bromas locales.

Entre las versiones más compartidas aparecieron textos como “Las quesadillas no llevan queso”, “Es un honor estar con Obrador”, “Por favor ya no nos metan otro gol”.

PUBLICIDAD

Estos son los mejores memes del momento:

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

(Redes sociales/capturas de pantalla)

Entre festejos y tragedia

El triunfo de México se vivió como una auténtica celebración nacional. El estadio Azteca alcanzó los 147 decibelios en las gradas y la consigna “¿Y si sí?” se escuchó en el estadio y las calles. La capital registró un despliegue sin precedentes, con más de 15,000 policías, 310 atenciones prehospitalarias y una multitud congregada en el Ángel de la Independencia, el Zócalo y diversos puntos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la noche también tuvo un saldo trágico. Cuatro aficionados fallecieron durante los festejos en Paseo de la Reforma. Las autoridades, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al presidente de la FIFA Gianni Infantino, lamentaron los hechos y expresaron condolencias a las familias.

La Fiscalía de la Ciudad de México abrió carpetas de investigación y la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció el refuerzo de protocolos de seguridad, salud y protección civil para el partido del domingo contra Inglaterra.

El pase a octavos representa una oportunidad histórica para el Tri, que buscará avanzar por primera vez a un sexto partido en un Mundial.