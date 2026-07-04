La Original Banda El Limón dará concierto gratis en el Monumento a la Revolución tras México vs Inglaterra

(Ilustración: Jesús Beltrán)

La Ciudad de México tendrá una jornada especial este domingo 5 de julio, cuando la emoción del partido entre México e Inglaterra se extienda más allá de la cancha. Después del encuentro correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga ofrecerá un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución.

La presentación será de entrada libre y se llevará a cabo inmediatamente después de la transmisión del duelo de la Selección Mexicana. La cita busca reunir en un mismo punto a quienes sigan el compromiso futbolístico y a los seguidores de la música regional mexicana, en una jornada que promete mantener el ambiente festivo en la capital.

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México enfrentará a Inglaterra a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México. El resultado definirá cuál de las dos selecciones continúa en la competencia rumbo a los Cuartos de Final, por lo que se espera que miles de aficionados se mantengan atentos al partido desde distintos puntos de la ciudad.

Una vez que termine el encuentro, el Monumento a la Revolución se convertirá en sede de una celebración musical encabezada por una de las agrupaciones de mayor trayectoria dentro del regional mexicano. La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga llegará con un repertorio que ha acompañado a distintas generaciones y que incluye temas reconocidos dentro de la banda sinaloense.

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El concierto será gratuito, por lo que no se requerirá boleto para ingresar. La organización planteó el evento como una alternativa para que las personas continúen la convivencia después del partido, sin importar si acuden en familia, con amigos o como parte de los grupos de aficionados que se reunirán en el centro de la Ciudad de México.

La presentación adquiere relevancia por la historia de La Original Banda El Limón. La agrupación nació en 1965 en El Limón de los Peraza, una comunidad cercana a Mazatlán, Sinaloa. El nombre del proyecto surgió precisamente de ese poblado, que se convirtió en el punto de origen de una de las bandas más reconocidas del género.

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Desde 1976, Salvador Lizárraga asumió la dirección del grupo y encabezó una etapa de crecimiento que llevó a la banda a consolidarse en escenarios nacionales e internacionales. Con más de cinco décadas de actividad, el proyecto ha mantenido presencia dentro de la música mexicana y ha logrado colocar canciones en estaciones de radio, plataformas y listas especializadas.

El homenaje es organizado por el senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, y la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, entrega la distinción a la agrupación sinaloense. (Facebook)

Entre los reconocimientos obtenidos por la agrupación destacan tres premios Latin Grammy. La banda fue distinguida en la categoría de Mejor Álbum de Banda por Soy Tu Maestro en 2010 y por La Original y Sus Boleros de Amor en 2013. También recibió el reconocimiento a Mejor Canción Regional Mexicana en 2012 por “El Mejor Perfume”.

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La trayectoria de la agrupación también incluye el Premio Billboard a la Excelencia en la Música Regional Mexicana, entregado en 2012, así como el Premio ASCAP a la Herencia Latina en Estados Unidos. Estos reconocimientos colocaron a la banda como una de las referencias del movimiento sinaloense.

El cantante de regional mexicano quedó en medio del bloqueo de agricultores. (Cuartoscuro)

A lo largo de su historia, La Original Banda El Limón ha lanzado más de 50 producciones discográficas. Diez de ellas lograron aparecer en el listado Top Latin Albums de Billboard y siete ingresaron al ranking Regional Mexican Albums. Además, 33 de sus canciones se colocaron en la lista Regional Mexican Airplay.

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Entre sus éxitos que alcanzaron el primer sitio se encuentran “Al Menos” y “Di Que Regresarás”, temas que ayudaron a mantener la presencia de la agrupación en la radio especializada. En 2025, la banda recibió un homenaje en el Senado de la República por su contribución a la cultura musical mexicana, convirtiéndose en la primera agrupación sinaloense en presentarse oficialmente en ese recinto.

La actividad en el Monumento a la Revolución sumará música al ambiente que dejará el México contra Inglaterra. El concierto se realizará al finalizar el partido y tendrá acceso gratuito para el público.

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México e Inglaterra se medirán a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México. El encuentro podrá seguirse por los canales 2, 5 y 9 de Televisa, además de Canal 7 de TV Azteca. También estará disponible mediante ViX Premium con el paquete mundialista.