México

La Original Banda El Limón dará concierto gratis en el Monumento a la Revolución tras México vs Inglaterra

Aficionados y seguidores de la música regional mexicana podrán reunirse en uno de los puntos más emblemáticos de la capital

Guardar
Google icon
(Ilustración: Jesús Beltrán)
(Ilustración: Jesús Beltrán)

La Ciudad de México tendrá una jornada especial este domingo 5 de julio, cuando la emoción del partido entre México e Inglaterra se extienda más allá de la cancha. Después del encuentro correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga ofrecerá un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución.

La presentación será de entrada libre y se llevará a cabo inmediatamente después de la transmisión del duelo de la Selección Mexicana. La cita busca reunir en un mismo punto a quienes sigan el compromiso futbolístico y a los seguidores de la música regional mexicana, en una jornada que promete mantener el ambiente festivo en la capital.

PUBLICIDAD

México enfrentará a Inglaterra a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México. El resultado definirá cuál de las dos selecciones continúa en la competencia rumbo a los Cuartos de Final, por lo que se espera que miles de aficionados se mantengan atentos al partido desde distintos puntos de la ciudad.

Una vez que termine el encuentro, el Monumento a la Revolución se convertirá en sede de una celebración musical encabezada por una de las agrupaciones de mayor trayectoria dentro del regional mexicano. La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga llegará con un repertorio que ha acompañado a distintas generaciones y que incluye temas reconocidos dentro de la banda sinaloense.

PUBLICIDAD

Imagen 4AL5MIE3GNFDFH3S6Y7OFJPXZA

El concierto será gratuito, por lo que no se requerirá boleto para ingresar. La organización planteó el evento como una alternativa para que las personas continúen la convivencia después del partido, sin importar si acuden en familia, con amigos o como parte de los grupos de aficionados que se reunirán en el centro de la Ciudad de México.

La presentación adquiere relevancia por la historia de La Original Banda El Limón. La agrupación nació en 1965 en El Limón de los Peraza, una comunidad cercana a Mazatlán, Sinaloa. El nombre del proyecto surgió precisamente de ese poblado, que se convirtió en el punto de origen de una de las bandas más reconocidas del género.

Desde 1976, Salvador Lizárraga asumió la dirección del grupo y encabezó una etapa de crecimiento que llevó a la banda a consolidarse en escenarios nacionales e internacionales. Con más de cinco décadas de actividad, el proyecto ha mantenido presencia dentro de la música mexicana y ha logrado colocar canciones en estaciones de radio, plataformas y listas especializadas.

El homenaje es organizado por el senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, y la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, entrega la distinción a la agrupación sinaloense. (Facebook)
El homenaje es organizado por el senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, y la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, entrega la distinción a la agrupación sinaloense. (Facebook)

Entre los reconocimientos obtenidos por la agrupación destacan tres premios Latin Grammy. La banda fue distinguida en la categoría de Mejor Álbum de Banda por Soy Tu Maestro en 2010 y por La Original y Sus Boleros de Amor en 2013. También recibió el reconocimiento a Mejor Canción Regional Mexicana en 2012 por “El Mejor Perfume”.

La trayectoria de la agrupación también incluye el Premio Billboard a la Excelencia en la Música Regional Mexicana, entregado en 2012, así como el Premio ASCAP a la Herencia Latina en Estados Unidos. Estos reconocimientos colocaron a la banda como una de las referencias del movimiento sinaloense.

Chuy Lizárraga aprovechó el bloqueo para mostrar su apoyo a los agricultores.
El cantante de regional mexicano quedó en medio del bloqueo de agricultores. (Cuartoscuro)

A lo largo de su historia, La Original Banda El Limón ha lanzado más de 50 producciones discográficas. Diez de ellas lograron aparecer en el listado Top Latin Albums de Billboard y siete ingresaron al ranking Regional Mexican Albums. Además, 33 de sus canciones se colocaron en la lista Regional Mexican Airplay.

Entre sus éxitos que alcanzaron el primer sitio se encuentran “Al Menos” y “Di Que Regresarás”, temas que ayudaron a mantener la presencia de la agrupación en la radio especializada. En 2025, la banda recibió un homenaje en el Senado de la República por su contribución a la cultura musical mexicana, convirtiéndose en la primera agrupación sinaloense en presentarse oficialmente en ese recinto.

La actividad en el Monumento a la Revolución sumará música al ambiente que dejará el México contra Inglaterra. El concierto se realizará al finalizar el partido y tendrá acceso gratuito para el público.

México e Inglaterra se medirán a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México. El encuentro podrá seguirse por los canales 2, 5 y 9 de Televisa, además de Canal 7 de TV Azteca. También estará disponible mediante ViX Premium con el paquete mundialista.

Temas Relacionados

La Original Banda El LimónSelección MexicanaSelección de InglaterraMéxico vs InglaterraMundial 2026mexico-entretenimientomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Influencer británica une a México e Inglaterra en una playera y se vuelve viral: “No puedo decidirme a quién apoyar”

La tiktoker explicó que ama a México, aunque Inglaterra es su país de origen, en vísperas del duelo mundialista en el Estadio Azteca

Influencer británica une a México e Inglaterra en una playera y se vuelve viral: “No puedo decidirme a quién apoyar”

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Metrobús CDMX anuncia cierres masivos en las 7 líneas este domingo por el México vs. Inglaterra

El gobierno capitalino nuevamente implementará horarios especiales para el transporte público durante el partido de los Octavos de Final del Mundial 2026

Metrobús CDMX anuncia cierres masivos en las 7 líneas este domingo por el México vs. Inglaterra

Sheinbaum realiza entrega de becas a estudiantes de Michoacán: “Son el presente y el futuro que continúa con esperanza”

La mandataria mexicana recordó que la educación en el país es un derecho que promueve la igualdad

Sheinbaum realiza entrega de becas a estudiantes de Michoacán: “Son el presente y el futuro que continúa con esperanza”

Claudia Sheinbaum felicita a EEUU por los 250 años de su independencia: “Todas las naciones tenemos derecho a ser libres”

Desde Michoacán, la mandataria felicitó al pueblo estadounidense por la celebración de cada 4 de julio

Claudia Sheinbaum felicita a EEUU por los 250 años de su independencia: “Todas las naciones tenemos derecho a ser libres”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mundial 2026: crece la preocupación por el riesgo de explotación infantil en las sedes del torneo

Mundial 2026: crece la preocupación por el riesgo de explotación infantil en las sedes del torneo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de julio: muere capitán de Marina al proteger a buscadoras en Mazatlán

Capturan al tres veces alcalde priista de Oztoloapan, papá de la actual edil, acusado de tener nexos con un cártel

Murió capitán de Marina al proteger a madres buscadoras en fosas clandestinas de Mazatlán, Sinaloa

Seguridad en México: 911 y 089 recibieron 7.6 millones de llamadas por posibles delitos

ENTRETENIMIENTO

Libro “Todo a la Luz”, de Karla de la Cuesta, podrá seguir circulando en México

Libro “Todo a la Luz”, de Karla de la Cuesta, podrá seguir circulando en México

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann alimentan rumores de reconciliación tras coincidir en sus vacaciones

Maquillista Sergio Vilchis acusa a Ninel Conde de no pagarle a seis meses de su trabajo: “Yo cumplí”

Yolanda Andrade reaparece y manda apoyo a la Selección Mexicana antes del duelo con Inglaterra

¿Ernesto Laguardia sí entra a LCDLF México 4? Esto respondió a los rumores

DEPORTES

Influencer británica une a México e Inglaterra en una playera y se vuelve viral: “No puedo decidirme a quién apoyar”

Influencer británica une a México e Inglaterra en una playera y se vuelve viral: “No puedo decidirme a quién apoyar”

Parroquia en Veracruz adelanta misa por el México vs Inglaterra: instalarán pantalla gigante para ver el partido

Isaac del Toro debuta en el Tour de Francia 2026 y entra en el Top 10 general

Álvaro Fidalgo y su emotivo mensaje a la afición mexicana previo al duelo ante Inglaterra: “Hay que estar a la altura”

Memo Ochoa lamenta fallecimientos en festejos del Tri y envía mensaje a la afición