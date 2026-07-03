Detienen a mujer de 70 años por irse sin pagar mercancia valuada en casi 50 mil pesos en tienda de autoservicio en CDMX

La mujer de 70 años evitó el área de cajas y se dirigía a la salida cuando fue detectada Foto: SSC CDMX

Una mujer de 70 años fue detenida en Tlalpan por el presunto robo de mercancía valuada en $47,393 dentro de una tienda de autoservicio, un caso que fue turnado al Ministerio Público y que podría encuadrar en el delito de robo a comercio en la CDMX, con sanciones que cambian según el valor de lo sustraído.

La detención ocurrió en una plaza comercial ubicada sobre avenida Insurgentes, en la colonia Santa Úrsula Xitla, donde elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban labores de vigilancia cuando fueron requeridos por personal del área de Protección de Activos del establecimiento.

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De acuerdo con el señalamiento de los empleados, la mujer intentó salir con productos sin hacer el pago correspondiente. El valor total de la mercancía fue calculado en $47,393, por lo que, a petición de los denunciantes, los policías aseguraron a la probable responsable.

La respuesta central del caso es esta: la mujer fue arrestada en flagrancia señalada por personal de la tienda y después trasladada ante el Ministerio Público, que será la autoridad encargada de definir su situación jurídica.

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Primer plano de las manos de una mujer con esposas metálicas, capturado con iluminación dramática de alto contraste sobre un fondo oscuro desenfocado, transmitiendo un ambiente serio y cinematográfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto de la mercancía determina el rango de castigo

En la Ciudad de México, negarse a pagar mercancía en una tienda puede constituir robo o fraude, según la conducta atribuida y la forma en que ocurrieron los hechos. Las sanciones van desde multas económicas hasta prisión de seis meses y hasta 10 años.

Cuando una persona es acusada de esconder productos, alterar precios o salir del establecimiento sin pagar, conducta conocida de forma común como robo fardero, las penas se calculan con base en el valor de la mercancía y en la Unidad de Medida y Actualización.

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Si el monto no rebasa 10 veces la UMA, la sanción prevista es de seis meses a dos años de prisión, además de una multa de 100 a 150 veces la UMA. Si el valor va de 10 a 500 veces la UMA, la pena sube de dos a cuatro años de cárcel y de 150 a 300 veces la UMA en multa.

Cuando el valor supera 500 veces la UMA, el castigo puede ir de cuatro a 10 años de prisión y de 600 a 4,000 veces la UMA en multa. Ese esquema legal es el que permite clasificar la gravedad del hecho atribuido en cada caso.

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Mujer esposada siendo detenida por la policía, representando un arresto y procedimiento legal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tienda puede denunciar, pero no revisar por la fuerza

Tras el señalamiento hecho por el personal del comercio, la mujer fue llevada ante la autoridad ministerial correspondiente. Ahí se determinará si existen elementos para iniciar o continuar un procedimiento penal en su contra.

La legislación también establece qué puede hacer un establecimiento ante una negativa de pago. Si una persona ya consumió un servicio o abrió un empaque y se niega a cubrir su costo, el negocio puede pedir apoyo de elementos de seguridad y presentar una denuncia formal.

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En esos casos, la policía puede detener a la persona por delito flagrante y remitirla al Ministerio Público de la FGJCDMX. Esa puesta a disposición no define culpabilidad; abre la etapa en la que la autoridad revisa los hechos, los señalamientos y la mercancía involucrada.

La ley también fija límites para los comercios. La Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe que las tiendas recurran a violencia, retención ilegal o revisión forzosa de pertenencias con el argumento de investigar un posible robo.

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Eso significa que el establecimiento puede exigir el pago y denunciar, pero no puede imponerse por su cuenta medidas fuera del marco legal. La intervención formal corresponde a personal de seguridad y a las autoridades ministeriales.

La mujer fue señalada por personal de Protección de Activos

El reporte del caso indica que los policías de la PBI fueron alertados por trabajadores del área de Protección de Activos de la tienda. Ellos señalaron que la mujer de la tercera edad había sustraído diversos productos y que intentaba abandonar el lugar sin pagarlos.

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Con ese señalamiento, los uniformados procedieron al arresto de la posible responsable. Después la trasladaron al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

El hecho ocurrió dentro de un establecimiento comercial localizado en una plaza de la alcaldía Tlalpan. La intervención policial se dio mientras los agentes efectuaban tareas de seguridad y vigilancia en la zona.

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Una mujer de 70 años fue detenida en Tlalpan por presuntamente intentar sacar mercancía sin pagar de una tienda de autoservicio.

El valor de los productos señalados por empleados del establecimiento fue de $47,393 .

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.