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Falta poco, NSQK dará concierto en Campo Marte este mes: disponibilidad, fecha y horario

NSQK regresa a la CDMX con un show en Campo Marte, a meses de sus dos sold out en el Palacio de los Deportes

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NSQK
NSQK llevará su show al Palacio de los Deportes. (Instagram)

Faltan seis días para que Rodrigo Torres De la Garza, el rapero regiomontano de 27 años conocido artísticamente como NSQK, tome el escenario de Campo Marte en la Ciudad de México.

Campo Marte opera este mes como sede de conciertos y fan fest del Mundial 2026. Además del show de NSQK, la cartelera de julio incluye a Diplo el 4 de julio, Claptone el 9, The Blaze el 11 y The Avalanches el 19.

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El recinto ofrece distintos tipos de abono para acceder al fan fest: boleto individual con acceso general desde $400 MXN y VIP desde $1,000 MXN; abono de fin de semana desde $2,000 MXN en general y $5,000 MXN en VIP; y abono full para los 34 días del evento desde $10,000 MXN en general y $24,000 MXN en VIP. Todos los precios excluyen cargos adicionales.

NSQK llega a Campo Marte el próximo 10 de julio a las 8:00 PM, en uno de los momentos de mayor proyección de su carrera.

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Fecha, hora y boletos para Campo Marte

Captura de pantalla de la página de Ticketmaster con detalles del concierto de NSQK, mapa del inmueble con zonas General y VIP, y detalles de un boleto
El programa de Ticketmaster muestra la información de un concierto de NSQK en Campo Marte, Ciudad de México, con el mapa de secciones y el precio de un boleto. (Ticketmaster/Captura de pantalla)

El concierto está confirmado para el viernes 10 de julio a las 8:00 PM en Campo Marte, ubicado en la zona de Polanco.

El recinto opera en su Etapa 2 de venta: el acceso general cuesta $1,302 MXN por entrada, mientras que la zona VIP alcanza los $3,410 MXN. Las entradas están disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster.

Sold out en el Palacio de los Deportes

El poder de convocatoria de NSQK quedó documentado en noviembre de 2025, cuando agotó dos fechas consecutivas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. La primera se anunció como fecha única, pero se agotó pocas horas después del lanzamiento oficial; la segunda corrió la misma suerte en cuestión de minutos, según reportó Mitoteros Show.

Ambos shows, celebrados el 1 y 2 de noviembre, arrancaron a las 8:30 PM con “Tarde o Temprano” como canción de apertura. Contaron con la participación de PaoPao, Álvaro Díaz y El Malilla como invitados.

De festivales internacionales a la cancelación que lo catapultó

NSQK
NSQK en su video oficial. (Instagram)

La proyección de NSQK fuera de México comenzó a tomar forma con su participación en el festival Ceremonia en 2023 y en Lollapalooza Chile en 2024, dos de los eventos de música alternativa más relevantes de América Latina.

En 2025 estaba programado para presentarse en la edición número 11 del AXE Ceremonia, en la jornada del domingo, antes del headliner Tyler, The Creator. La fecha fue cancelada por la controversia que rodeó al festival ese año. Meses después, NSQK anunció sus dos noches en el Palacio de los Deportes, que se convirtieron en las presentaciones más grandes de su carrera hasta la fecha, según su perfil en Wikipedia.

Una gira que no para

NSQK (Rodrigo Torres)
NSQK se presentará por primera vez en el Palacio de los Deportes. (Instagram)

Antes de llegar a Campo Marte, NSQK acumuló una agenda intensa en 2026. Se presentó en el Festival Cultural de Zacatecas el 8 de abril, en la Plaza 28 de Julio de Playa del Carmen en febrero y en el Tecate Emblema en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 17 de mayo, según los registros de Setlist.fm y Shazam.

Su setlist habitual en esta etapa incluye temas como “Tarde o temprano”, “Kombate”, “Bobomensotonto”, “UGH”, “Piel”, “MUBI” y “Blamegame”, entre otros.

Quién es NSQK

Nacido en Monterrey, Nuevo León, creció en Houston, Texas, y comenzó a grabar música a los 13 años. Debutó en 2020 con el EP Botánica bajo el sello Honey Records, seguido por su primer álbum de larga duración, Roy, en noviembre de 2022.

Su despegue definitivo llegó con el mixtape ATP, publicado en agosto de 2024. La revista Billboard lo reconoció entre los mejores álbumes de artistas latinos emergentes del año, y Rolling Stone lo colocó en el puesto 82 de su lista anual de los 100 mejores álbumes de 2024. En Spotify, pasó de 100 mil oyentes mensuales en 2023 a superar los 2.1 millones en 2025, según la Agencia Informativa de la Universidad de Monterrey.

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