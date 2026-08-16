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Aldo Rendón desata polémica en La Casa de los Famosos México 2026: “Vuelvan a mandar a Mariana al exilio”

Una conversación entre el stylist y Gema Garoa provocó reacciones entre los seguidores del reality, luego de que bromearan sobre el regreso de la cantante

Gema y Aldo - (Captura de pantalla)
Gema y Aldo - (Captura de pantalla)
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Tras superar a Ximena Herrera en el Exilio y reincorporarse al programa el 11 de agosto, Mariana Ochoa retomó su participación en La Casa de los Famosos México 2026, donde empezó a desplegar nuevas estrategias. Su regreso no solo generó movimiento dentro de la casa, sino que también despertó comentarios críticos entre algunos de los participantes.

En medio de una conversación con Gema Garoa, el stylist Aldo Rendón lanzó una frase que rápidamente llamó la atención: “Por favor, vuelvan, vuelvan a mandar a Mariana al exilio”, comentario que acompañó con risas y que, aunque fue planteado en tono de broma, generó comentarios entre los seguidores del programa.

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La relación entre ambos habitantes también quedó expuesta durante la charla. Entre bromas y referencias a situaciones ocurridas dentro de la casa, Aldo reconoció que intenta mantener distancia de Mariana, mientras Gema recordó algunas reacciones de la cantante durante la fiesta del viernes.

Aldo Rendón pide entre risas el regreso de Mariana al Exilio

Aldo Rendón y Mariana Ochoa, en un pleito que se remonta a los primeros años del habitante como stylist (Televisa)
Aldo Rendón y Mariana Ochoa, en un pleito que se remonta a los primeros años del habitante como stylist (Televisa)

La conversación comenzó con una referencia al Exilio. Mariana Ochoa regresó a La Casa de los Famosos México 2026 después de vencer a Ximena Herrera en el Exilio y conseguir una segunda oportunidad gracias al voto del público. Su regreso ocurrió el 11 de agosto y, desde entonces, comenzó nuevamente a involucrarse en las dinámicas de la casa.

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Durante su conversación con Gema Garóa, Aldo Rendón volvió a bromear sobre la posibilidad de que Mariana fuera enviada al Exilio y lanzó una referencia a otros integrantes de OV7: “Por favor, vuelvan, vuelvan a mandar a Mariana al exilio. No, Ari Boroboy, te entiendo. Erika Zaba, te entiendo. ”. Cuando Gema le preguntó si estaban peleados con ella, Aldo respondió entre risas: “Yo creo, güey. No, ni le preguntes porque habla cuatro días”.

Aunque el tono de la conversación fue relajado, la frase no pasó inadvertida para quienes siguen de cerca el reality. El comentario ocurre precisamente después de que Mariana consiguiera regresar a la competencia tras enfrentarse a Ximena Herrera en el Exilio.

Mariana vuelve a la casa y encuentra nuevas tensiones

Mariana Ochoa vuelva a la carga contra Aldo Rendón,
Mariana Ochoa vuelva a la carga contra Aldo Rendón, asegurando que el stylist es mucho "pico" (Captura de pantalla )

Mariana Ochoa regresó al programa después de imponerse ante Ximena Herrera en el Exilio, donde permaneció antes de obtener una segunda oportunidad mediante la decisión del público. Su retorno ocurrió el 11 de agosto y rápidamente comenzó a involucrarse en la dinámica de la casa.

Tras su llegada, Ochoa propuso alianzas y expresó su molestia por la actitud de Flor Vigna, a quien cuestionó por no colaborar, según lo relatado, en las pruebas y tareas de la casa. Sus comentarios provocaron una reacción inmediata de Aldo Rendón.

El stylist intervino para frenarla y le pidió que no fuera “amarra navajas”, además de recordarle que acababa de regresar. Después de esa intervención, Mariana optó por guardar silencio en ese momento, dejando otro episodio de tensión entre ambos habitantes.

La convivencia vuelve a ponerlos frente a frente

Aldo Rendón explota en contra de Marina Ochoa
Aldo Rendón estalla en contra de Mariana Ochoa durante el desayuno (Captura de pantalla )

Durante la conversación con Gema, Aldo también dejó ver su incomodidad ante algunas actitudes de Mariana. Cuando le comentaron que tendría que hablar con ella al regresar, respondió: “No, ya nada, o sea, güey, ya trato de no verla yo”.

Gema recordó entonces una escena ocurrida durante una fiesta, cuando Mariana reaccionó mientras alguien bailaba. Aldo siguió la conversación con humor y ambos terminaron imitando la situación entre risas. La charla mostró así una convivencia marcada por comentarios, bromas y cierta tensión.

Fuera de la dinámica inmediata entre los participantes, también han surgido sospechas entre seguidores sobre si Mariana habría regresado con información del exterior. La producción le advirtió que no podía compartir datos externos, pero las dudas permanecen entre parte de la audiencia. Por ahora, la frase de Aldo sobre “volver a mandar a Mariana al exilio” añade otro capítulo a una convivencia que promete seguir dando de qué hablar.

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