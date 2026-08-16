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Entre un famoso actor de telenovelas y una prestigiosa cineasta: quiénes son los padres de Arantza Ruiz, habitante de La Casa de los Famosos México 2026

La actriz creció rodeada de foros y cámaras gracias a Alejandro Ruiz y Socorro Méndez, dos figuras con décadas de trabajo en la televisión y el cine nacional

Además de actuar en melodramas y series, Arantza se abrió camino en plataformas digitales como streamer y creadora de contenido, combinando esa faceta con su preparación artística. (Especial)
Además de actuar en melodramas y series, Arantza se abrió camino en plataformas digitales como streamer y creadora de contenido, combinando esa faceta con su preparación artística. (Especial)
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La familia de Arantza Ruiz destaca en el medio del entretenimiento mexicano por la trayectoria de sus padres. La actriz, participante de La Casa de los Famosos México 2026, creció en un entorno donde el trabajo artístico fue parte de su día a día.

Durante su paso por la cuarta temporada del reality, la historia familiar de Arantza ha tomado relevancia.

Arantza Ruiz creció en un entorno familiar artístico y forma parte de una tercera generación dedicada al entretenimiento mexicano. (Instagram/ @alejandro_ruiz_actor)
Arantza Ruiz creció en un entorno familiar artístico y forma parte de una tercera generación dedicada al entretenimiento mexicano. (Instagram/ @alejandro_ruiz_actor)

Sus padres, Alejandro Ruiz y Socorro Méndez, suman décadas en la televisión y el cine nacional. La actriz representa la tercera generación dedicada al espectáculo, respaldada por una formación artística desde la infancia.

Alejandro Ruiz, actor de telenovelas con más de 40 producciones

Alejandro Ruiz, padre de Arantza, es un reconocido actor por más de cuatro décadas de carrera. Durante 35 años, formó parte del elenco exclusivo de Televisa y participó en más de 40 telenovelas.

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  • Inició su formación en Contaduría en la UNAM, pero dejó la carrera para dedicarse a la actuación.
  • Debutó en la telenovela El derecho de nacer, donde compartió créditos con Verónica Castro.
  • Formó parte de producciones como Esmeralda, La usurpadora, ¡Vivan los niños!, Amarte es mi pecado y La madrastra.
  • Ganó el Premio TVyNovelas como Mejor Actor de Reparto por su papel en Esmeralda y la Estrella de Plata por Encadenados.
  • Mantuvo presencia en emblemáticos programas como La rosa de Guadalupe, Mujer, casos de la vida real y Como dice el dicho.
El actor Alejandro Ruiz suma créditos en Esmeralda, La usurpadora, ¡Vivan los niños!, Amarte es mi pecado y La madrastra. (Instagram/ @alejandro_ruiz_actor)
El actor Alejandro Ruiz suma créditos en Esmeralda, La usurpadora, ¡Vivan los niños!, Amarte es mi pecado y La madrastra. (Instagram/ @alejandro_ruiz_actor)

La relación entre Alejandro y su hija es cercana. El actor ha manifestado públicamente su orgullo y el acompañamiento que le brinda, especialmente durante su participación en el reality.

Socorro Méndez, productora y guionista en el cine mexicano

La madre de Arantza, Socorro Méndez, es productora, guionista y directora de cine. Egresada de Ciencias de la Comunicación por la UNAM, inició su carrera como continuista y asistente de dirección en el cine mexicano.

  • Colaboró en películas como El escuadrón de la muerte y Entre compadres te veas.
  • Produjo comerciales de televisión y escribió el guion de su ópera prima La pirámide mágica, estrenada en 2005.
  • Desarrolló proyectos como escritora y productora, incluyendo el largometraje Made in Korea.
  • Fundó la casa productora Cinemágico Producciones y es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres en el Cine y TV.
Coco Méndez se desempeña como productora, guionista y directora tras egresar de la UNAM e interactuar con figuras de la talla de Tim Burt. (Instagram/ @cocomdiaz)
Coco Méndez se desempeña como productora, guionista y directora tras egresar de la UNAM e interactuar con figuras de la talla de Tim Burt. (Instagram/ @cocomdiaz)

Coco Méndez también mantiene una relación cercana con Arantza, quien reconoce la influencia de su madre tanto en lo artístico como en el conocimiento técnico del medio.

Arantza Ruiz: trayectoria y formación en un entorno artístico

Arantza Ruiz nació en la Ciudad de México el 18 de abril de 1997. Inició su preparación en el Centro de Educación Artística de Televisa a los cinco años y debutó en la telenovela Amarte es mi pecado a los seis.

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  • Participó en telenovelas y series como Tierra de amor y coraje, Me atrevo a amarte, Vencer el pasado, La bandida y Señora Acero: La Coyote.
  • Incursionó en plataformas digitales como creadora de contenido y streamer, sumando más de 1.3 millones de seguidores en TikTok.
  • Lanzó sencillos musicales y realiza transmisiones en vivo donde comparte su experiencia en el entretenimiento.
Arantza Ruiz -México- 16 julio
La historia familiar de Arantza Ruiz cobre relevancia en medio de su participación en La Casa de los Famosos México 2026.(Instagram)

En este sentido, el entorno familiar permitió que Arantza desarrollara su carrera desde la infancia, combinando la influencia actoral de Alejandro Ruiz con la visión de producción y dirección de Socorro Méndez.

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