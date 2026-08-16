Qué beca Rita Cetina te da más dinero al año y cómo saber cuál tienes

La beca tiene dos modalidades con montos y calendarios de pago distintos según el nivel escolar del alumno. (Facebook/Julio León)

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La Beca Rita Cetina tiene dos modalidades con montos y calendarios distintos: la de secundaria, también conocida como beca Rita Universa Rita Cetina entrega 9 mil 500 pesos al año en cinco pagos bimestrales de 1 mil 900 pesos.

La de primaria, también llamada Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares, deposita 2,500 pesos una sola vez antes de que arranque el ciclo escolar

La diferencia es de 7 mil pesos anuales entre una y otra.

Los padres de familia con más de un hijo inscrito en secundaria reciben 700 pesos adicionales por cada alumno extra.

Todos los beneficiarios reciben el dinero de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Programas para el Bienestar

Con dos hijos, el depósito bimestral sube a 2 mil 600 pesos; con tres, a 3 mil 300. En primaria, el monto también escala: dos alumnos generan 5 mil pesos al año y tres, 7 mil 500.

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La Beca Universal Rita Cetina acumula mayor monto económico al año

El apoyo para secundaria se entrega cada dos meses durante los 10 meses que dura el ciclo escolar.

Julio y agosto quedan fuera porque corresponden al periodo vacacional. Los alumnos de continuidad recibieron su último depósito en junio y esperarán hasta octubre para el siguiente.

Un mismo tutor puede tener a todos su hijos registrados en el programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La beca de primaria opera con una lógica distinta. Su nombre oficial es “Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina Primaria” y el depósito único llega antes del inicio del ciclo escolar. El programa arrancó en 2026 y en agosto comenzaron los primeros pagos a quienes se registraron en marzo.

Cada cuánto tiempo se paga en cada una de las becas

Los beneficiarios de secundaria que ya forman parte del padrón no recibirán depósito en julio ni en agosto. Su siguiente pago está programado para octubre, cuando se retomen las actividades escolares.

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La pausa responde a la estructura del programa, que alinea las transferencias con el calendario escolar.

La beca de secundaria comenzó a operar en 2025, la de primaria arrancó en 2026 como una extensión del programa original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nuevos alumnos de primaria, en cambio, recibieron su primer depósito en agosto, antes del arranque del ciclo escolar 2026-2027.

Los pagos comenzaron el lunes 3 de agosto y concluyeron el 14 del mismo mes, de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

La modalidad de secundaria acumula 9 mil 500 pesos al año por alumno, mientras que la de primaria entrega 2 mil 500 pesos, una diferencia de 7 mil pesos anuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber qué tipo de beca Rita Cetina tienes

El nivel escolar del alumno determina la modalidad. Si el estudiante cursa secundaria en una escuela pública y el tutor recibe depósitos bimestrales de 1 mil 900 pesos, tiene la Beca Universal Rita Cetina, la que ofrece un monto económico mayor.

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Si cursa primaria y llegó un solo depósito de 2 mil 500 pesos antes de que comenzaran las clases, tiene la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares.

Para confirmar el tipo de apoyo y el estatus del depósito, los beneficiarios tienen cuatro opciones.

La beca de secundaria paga cinco veces al año en depósitos bimestrales, la de primaria hace un solo depósito anual antes de que arranque el ciclo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pueden revisar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o en la aplicación móvil del banco. También está disponible el Buscador de Estatus en el portal oficial, donde basta con ingresar la CURP.

Quienes prefieran atención telefónica pueden marcar al 800 900 2000, número de la línea del Banco del Bienestar.

Otra opción es comunicarse al 55 1162 0300, línea de atención telefónica oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

La beca de secundaria pausa sus pagos en julio y agosto por el periodo vacacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La beca es incompatible con otros apoyos federales del mismo fin

Los lineamientos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez establecen que la Rita Cetina no puede combinarse con la Beca Benito Juárez.

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Si el sistema detecta que un alumno recibe ambos apoyos al mismo tiempo, cancela uno de los registros.

Con dos hijos en secundaria el depósito bimestral sube a 2 mil 600 pesos, con dos en primaria el depósito anual llega a 5 mil pesos, el doble exacto del monto individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen también diversas causas de baja definitiva: entregar documentación falsa, duplicidad con otro programa federal, renuncia voluntaria, concluir el nivel sin continuar en escuela pública, fallecimiento del beneficiario y abandono escolar o cambio a escuela privada.

La suspensión es inmediata y no hay reincorporación en el mismo ciclo, según las Reglas de Operación de los programas.