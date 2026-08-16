México
Agregar Infobae enGoogle

Retiro de visas: la nueva herramienta de presión de Trump contra políticos mexicanos

The New York Times señala que Washington utiliza la cancelación de visas para enviar mensajes contundentes a funcionarios mexicanos sin revelar las pruebas o información de inteligencia detrás de cada decisión

Andrés Manuel López Beltrán denunció la cancelación de su visa estadounidense y atribuyó la decisión a Marco Rubio y Christopher Landau. (@/andresmanuellopezbeltran)
Andrés Manuel López Beltrán denunció la cancelación de su visa estadounidense y atribuyó la decisión a Marco Rubio y Christopher Landau. (@/andresmanuellopezbeltran)
Guardar

El Gobierno de Estados Unidos utiliza la cancelación o revocación de visas como una herramienta de presión política contra integrantes de la clase política mexicana, en un momento marcado por el endurecimiento de la estrategia de Washington contra el narcotráfico, la corrupción y los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y servidores públicos, de acuerdo con un reporte de The New York Times.

La publicación estadounidense señala que el retiro del documento migratorio a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, representa uno de los casos con mayor carga simbólica dentro de una campaña que, según el diario, ya habría alcanzado a decenas de figuras públicas mexicanas.

PUBLICIDAD

López Beltrán informó que Estados Unidos canceló su visa para ingresar a territorio estadounidense y atribuyó la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario de Estado Christopher Landau.

El dirigente morenista rechazó estar relacionado con alguna conducta delictiva y, en una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump, sostuvo que los funcionarios de Washington no cuentan con pruebas que lo vinculen con algún ilícito.

Washington mantiene en secreto los motivos de las cancelaciones

Hasta ahora, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha explicado públicamente las razones específicas por las que fue cancelada la visa de López Beltrán.

Andy López Beltrán publicó una carta dedicada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: IG: Andy López Beltrán)
Andy López Beltrán publicó una carta dedicada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Las autoridades estadounidenses sostienen que los expedientes relacionados con visas son confidenciales y que, por razones de privacidad, no pueden revelar información sobre casos individuales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el análisis de The New York Times, esta característica convierte al retiro de visas en una herramienta particularmente efectiva para Washington: permite enviar mensajes políticos contundentes sin necesariamente iniciar un proceso penal, presentar públicamente una acusación o revelar información de inteligencia que pudiera haber motivado la decisión.

Sin embargo, la cancelación de una visa no equivale a una acusación formal ni demuestra por sí misma que una persona haya cometido un delito.

Esta distinción resulta relevante ante la creciente cantidad de funcionarios mexicanos cuyos permisos para ingresar a Estados Unidos han sido cancelados o revocados.

Entre los casos reportados se encuentra el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, además de otros funcionarios, legisladores, alcaldes e integrantes de Morena y partidos aliados.

La cancelación de visas se ha extendido a distintos integrantes de la clase política mexicana, según reportes.
La cancelación de visas se ha extendido a distintos integrantes de la clase política mexicana, según reportes.

La utilización de esta medida ha generado inquietud entre integrantes de la clase política mexicana, debido a que Estados Unidos puede restringir el acceso a su territorio sin hacer públicos los elementos que sustentan cada determinación.

Sheinbaum acusa carácter político y advierte por presión de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la cancelación de la visa de López Beltrán como una decisión de carácter político y cuestionó lo que consideró una aplicación desigual de este mecanismo por parte de Estados Unidos.

La mandataria también señaló que México no abrirá una investigación únicamente porque Estados Unidos retire una visa.

No obstante, Sheinbaum sostuvo que su gobierno no protegerá a ninguna persona si las autoridades mexicanas cuentan con pruebas que acrediten la comisión de algún delito.

El debate ocurre mientras la administración de Donald Trump incrementa la presión sobre México en asuntos relacionados con el tráfico de fentanilo, las operaciones de los cárteles y los presuntos vínculos entre grupos criminales y funcionarios públicos.

Washington ha utilizado distintos instrumentos diplomáticos, económicos y judiciales para presionar a México a reforzar sus acciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

En este contexto, el retiro de visas representa una herramienta que puede tener un fuerte impacto político sin llegar necesariamente a una acusación criminal.

Para The New York Times, el uso creciente de este mecanismo amenaza con convertirse en un nuevo punto de fricción en la relación bilateral, particularmente porque afecta directamente a funcionarios y actores políticos mexicanos.

El caso de López Beltrán adquiere especial relevancia por tratarse del hijo del expresidente López Obrador y una figura cercana al movimiento político que actualmente gobierna México.

La decisión estadounidense, además, se suma a una serie de cancelaciones de visas que han alcanzado a distintos sectores de la política mexicana.

Mientras Washington mantiene bajo reserva los motivos específicos de cada caso, en México crece el debate sobre hasta dónde puede utilizar Estados Unidos sus facultades migratorias como instrumento de presión política y cuáles son los límites de esta estrategia dentro de la relación entre ambos países.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpClaudia SheinbaumAndrés Manuel López BeltránAMLOMarco RubioChristopher Landauvisaspolítica mexicananarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Feria Nacional del Atole 2026: fecha, sede y sabores que podrás probar gratis cerca de CDMX

El evento contará con comida típica, incluyendo tamales y pan artesanal. Además de la venta de artesanías, habrá música, espectáculos culturales y juegos mecánicos

Feria Nacional del Atole 2026: fecha, sede y sabores que podrás probar gratis cerca de CDMX

Orbelín Pineda vuelve a anotar en la Liga Mx, pero ahora con Monterrey: cuándo había sido su último gol en el campeonato mexicano

“El Maguito” regresó a la Liga Mx tras tener un paso en el futbol de Grecia con el AEK Atenas

Orbelín Pineda vuelve a anotar en la Liga Mx, pero ahora con Monterrey: cuándo había sido su último gol en el campeonato mexicano

Quién sería el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México: filtran actualización de encuestas y votos a horas

Tras la salvación de Moisés Peñaloza, el escenario sobre qué habitante dejará el reality show cambió por completo

Quién sería el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México: filtran actualización de encuestas y votos a horas

Nervio vago: el sistema natural que ayuda a relajarte y las formas sencillas de estimularlo

Participa en la regulación del ritmo cardiaco, la respiración y la digestión, además de intervenir en la respuesta del organismo al estrés

Nervio vago: el sistema natural que ayuda a relajarte y las formas sencillas de estimularlo

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 16 de agosto: continúa avance de ciclistas en Av. de los Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 16 de agosto: continúa avance de ciclistas en Av. de los Insurgentes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: Marina realiza dos decomisos millonarios de droga en CDMX y altamar

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de agosto: Marina realiza dos decomisos millonarios de droga en CDMX y altamar

Regresan 17 familias a Chilapa tras desplazamiento provocado por ataques de Los Ardillos y Los Tlacos en la Montaña de Guerrero

Aseguran miles de pastillas de hidrocodona en el AICM: decomiso supera los 6.8 mdp

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico

Golpe al Cártel de Sinaloa: detienen a 2 en Mazatlán con 19 armas largas, más de 15 mil balas y equipo táctico

ENTRETENIMIENTO

Quién sería el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México: filtran actualización de encuestas y votos a horas

Quién sería el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México: filtran actualización de encuestas y votos a horas

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: quién será el tercer eliminado y riesgo de doble salida

Entre un famoso actor de telenovelas y una prestigiosa cineasta: quiénes son los padres de Arantza Ruiz, habitante de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: los nominados temen por una doble eliminación

¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez terminaron? La actriz reacciona a rumores de ruptura con un video

DEPORTES

Checo Pérez reflexiona sobre su carrera en la F1 y comparte lo que vivió para competir en el máximo nivel

Checo Pérez reflexiona sobre su carrera en la F1 y comparte lo que vivió para competir en el máximo nivel

Orbelín Pineda vuelve a anotar en la Liga Mx, pero ahora con Monterrey: cuándo había sido su último gol en el campeonato mexicano

Qué necesita la Selección Mexicana Varonil de Flag Football para conseguir el pase a Juegos Olímpicos tras no poder hacerlo en el Campeonato Mundial

Turco Mohamed reconoce que el Atlante superó al Toluca tras empatar: “Tuvieron las ocasiones más claras”

México es derrotado por Canadá en el duelo por el tercer lugar del Campeonato Mundial de Flag Football Varonil