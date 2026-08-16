¿Subió el gas LP? Consulta los precios del 16 al 22 de agosto de 2026

Un tanque de gas rojo, conectado a una estufa en una pared amarilla descascarada, es una escena común en muchas casas mexicanas, mostrando el suministro esencial para la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Del 16 al 22 de agosto, el precio del gas LP vuelve a estar marcado por las diferencias regionales. Para los consumidores, conocer la tarifa correspondiente a su localidad permite tener una referencia antes de comprar y comprobar que el monto solicitado se encuentre dentro de los límites establecidos.

No todos los hogares pagan lo mismo por este combustible. La ubicación es determinante debido a factores relacionados con el traslado, almacenamiento y distribución. Por esa razón, dos municipios cercanos pueden registrar cantidades distintas, aunque pertenezcan al mismo estado.

La consulta de estas cifras también funciona como una herramienta para los usuarios. Tener el dato a la mano facilita comparar el precio ofrecido por los distribuidores y detectar posibles diferencias respecto de los valores autorizados para cada zona.

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Precios del gas LP en algunas regiones del país

Dos tanques de gas LP de color verde pálido se encuentran frente a una residencia en México, conectados por una manguera y rodeados de exuberante vegetación y flores vibrantes, bajo un cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son algunos ejemplos de tarifas con IVA, expresadas tanto por kilogramo como por litro:

Baja California, Playas de Rosarito: $18.75 / $10.13

Baja California Sur, Comondú: $22.40 / $12.10

Campeche, Campeche: $19.29 / $10.42

Chiapas, El Bosque: $19.88 / $10.74

Chihuahua, Chihuahua: $19.23 / $10.38

Ciudad de México, Azcapotzalco: $19.05 / $10.29

Ciudad de México, Benito Juárez: $19.05 / $10.29

Hidalgo, Tizayuca: $19.05 / $10.29

México, Chimalhuacán: $19.05 / $10.29

México, Huixquilucan: $19.05 / $10.29

Colima, Tecomán: $18.99 / $10.25

Guanajuato, Irapuato: $19.43 / $10.49

México, El Oro: $18.42 / $9.95

Jalisco, Guadalajara: $19.15 / $10.34

México, Tecámac: $19.00 / $10.26

Nuevo León, Monterrey: $19.09 / $10.31

Oaxaca, San Pedro Nopala: $19.46 / $10.51

San Luis Potosí, Xilitla: $19.52 / $10.54

Sinaloa, Culiacán: $20.58 / $11.11

Tamaulipas, Nuevo Laredo: $17.70 / $9.56

Las cantidades muestran que el costo puede presentar variaciones importantes entre localidades. En los ejemplos anteriores, Comondú, Baja California Sur, registra $22.40 por kilogramo, mientras que Nuevo Laredo, Tamaulipas, aparece con $17.70. La diferencia confirma que no resulta adecuado tomar el precio de una ciudad como referencia para todo el estado o el país.

Regulación y herramientas para los consumidores

Siete tanques de gas LP desgastados se apilan contra una pared con pintura descascarada y bloques de concreto en una casa de México, con un cactus en maceta sobre un taburete de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de precios máximos busca establecer límites para la comercialización del gas LP y evitar que los consumidores enfrenten incrementos que rebasen los valores autorizados. La actualización de las tarifas permite contar con una referencia que cambia de acuerdo con la zona y el periodo correspondiente.

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Para quienes compran este combustible, revisar la información antes de solicitar el servicio puede convertirse en una medida sencilla para cuidar el gasto. También permite identificar posibles inconsistencias y contar con elementos para solicitar una aclaración cuando el cobro no coincida con la tarifa aplicable.

La vigilancia de los consumidores complementa las disposiciones oficiales. Las plataformas habilitadas para consultar precios y reportar posibles irregularidades ofrecen canales para dar seguimiento a situaciones que pudieran afectar a los usuarios, mientras que la actualización periódica mantiene vigente la información.

Efectos en el gasto familiar y la estabilidad del mercado

Un tanque de gas LP amarillo y oxidado se encuentra en un terreno árido, simbolizando la fluctuación del precio del gas entre el 03 y el 09 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gas LP forma parte de los gastos habituales de numerosos hogares, principalmente por su utilización en actividades como la preparación de alimentos. Por ello, conocer de antemano el monto correspondiente a cada localidad ayuda a anticipar cuánto dinero será necesario destinar a este energético y evita tomar como referencia precios de otras regiones.

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Además, contar con reglas y tarifas diferenciadas por zona aporta mayor claridad a un mercado en el que intervienen distintos costos de distribución. Para las familias, la recomendación práctica es sencilla: antes de comprar, revisar el precio vigente para su municipio y compararlo con el cobro solicitado. Así, una consulta que toma pocos minutos puede convertirse en una herramienta para proteger el presupuesto del hogar.