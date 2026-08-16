Becas de Extensión Edomex 2026: fechas confirmadas para el registro y quién puede inscribirse

El periodo de registro se llevará a cabo del 2 al 25 de septiembre de 2026, con fechas diferenciadas según el nivel educativo y la letra inicial de la CURP del aspirante

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El gobierno del Estado de México confirmó el calendario para el registro de solicitudes a las Becas de Exención 2026, dirigida a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, inscritos en escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Edomex.

El periodo de registro se llevará a cabo del 2 al 25 de septiembre de 2026, con fechas diferenciadas según el nivel educativo y la letra inicial de la CURP del aspirante. El trámite solo pudo realizarlo un integrante por familia y fue gratuito.

Pago del programa de Becas para el Bienestar para estudiantes en Edomex 3B pago estudiantes (Gob. Edomex)

Calendario de registro para cada nivel educativo

Las personas interesadas tendrán que capturar su solicitud en línea en la página oficial del programa, tomando en cuenta las fechas establecidas: para preescolar, el registro fue del 2 al 4 de septiembre; para quienes su CURP inicia con las letras A, B, C o D, el registro será del 7 al 9 de septiembre, y para E, F, G y H, el 10 y 11 de septiembre.

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En primaria, las letras I, J, K, L, M, N y Ñ se podrán registrar el 14 y 15 de septiembre, mientras que O, P, Q y R lo podrán hacer del 16 al 18 de septiembre. Quienes tienen CURP que inicia con S, T, U, V, W, X, Y o Z podrán inscribirse el 21 y 22 de septiembre.

Calendario de registro

Preescolar: registro del 2 al 4 de septiembre

CURP iniciada con A, B, C o D: registro del 7 al 9 de septiembre

CURP iniciada con E, F, G o H: registro el 10 y 11 de septiembre

Primaria con CURP iniciada con I, J, K, L, M, N o Ñ: registro el 14 y 15 de septiembre

Primaria con CURP iniciada con O, P, Q o R: registro del 16 al 18 de septiembre

CURP iniciada con S, T, U, V, W, X, Y o Z: registro el 21 y 22 de septiembre

Secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado: registro del 23 al 25 de septiembre de 2026.

Becas escolares en el municipio de Atizapán de Zaragoza para alumnos de educación básica, excelencia y de discapacidad (Gob. Atizapán)

Finalmente, los estudiantes de secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado tendrán como periodo del 23 al 25 de septiembre de 2026. Si el turno de registro cae en día feriado, podrán concluir el trámite sin contratiempos ese mismo día. Una vez capturada la solicitud, es indispensable conservar el folio y el comprobante de registro.

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Requisitos y quién puede acceder a la beca

Participan estudiantes inscritos en escuelas particulares incorporadas al subsistema estatal, con validez oficial vigente y registradas en el catálogo del programa. Los aspirantes deben acreditar vecindad en Estado de México, no contar con otra beca pública o privada y probar la condición de alumno regular con promedio mínimo de 8.5 en el ciclo anterior (no aplica para preescolar ni para el primer año de primaria).

También es obligatorio integrar un expediente electrónico con documentos como acta de nacimiento, comprobante de residencia, comprobante de inscripción para el ciclo 2026-2027, boleta de calificaciones y comprobante de ingresos familiares. Para posgrado, se requiere además título, cédula profesional y plan de estudios detallado. El registro y la entrega de documentos se realizan en línea; el expediente debe subirse dentro de los tres días naturales posteriores al registro.

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Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico secundaria (Gobierno Edomex)

El porcentaje de exención puede ser total o parcial e incluye el periodo completo del ciclo escolar 2026-2027. Los resultados se publicarán del 26 al 30 de octubre de 2026 en la página oficial del programa, y las personas beneficiarias deberán imprimir su dictamen en ese mismo periodo para conservar el derecho a la beca. El trámite es gratuito y está sujeto a las reglas del Comité de Selección y Asignación de Becas del Estado de México.