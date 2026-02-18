Colegio de Bachilleres lanza recomendaciones y medidas para evitar casos de sarampión

El Colegio de Bachilleres dio a conocer las recomendaciones para evitar casos de sarampión en sus planteles. Foto: Jovani Pérez

El Colegio de Bachilleres (Colbach) pidió varias recomendaciones y medidas a tomar a la población estudiantil en general para evitar casos de sarampión debido al brote de virus.

A través de un oficio, el cual circuló el pasado lunes 16 de febrero, dio a conocer las medidas que la comunidad estudiantil debe tomar para evitar contagiarse de esta enfermedad.

De igual manera, las medidas y recomendaciones dadas a conocer son para también evitar la propagación de la enfermedad en sus planteles.

Por lo tanto, pidió a las alumnas y alumnos de los planteles de nivel medio superior seguir las acciones y evitar la propagación de sarampión con la finalidad de salvaguardar la salud de todos.

Las mujeres con un hijo en vientre no serán vacunadas. (Presidencia)

¿Cuáles son las medidas a seguir que lanzó el Colegio de Bachilleres para evitar contagiarse de sarampión?

Entre las recomendaciones emitidas por el Colegio de Bachilleres figura el uso regular de gel antibacterial, el lavado de manos constante, evitar tocarse el rostro sin higiene previa y cubrir boca y nariz al toser o estornudar.

Además, se aconseja mantener la limpieza de superficies y fortalecer las medidas de higiene personal.

El lavado de manos es una opción para disminuir los casos de sarampión. Imagen Ilustrativa Infobae.

Ante cualquier caso sospechoso de sarampión, el personal debe informarlo de inmediato a su superior para obtener permiso de salida del centro de trabajo y buscar atención médica.

Las autoridades reiteraron la importancia de acudir a consulta si se presentan síntomas como fiebre alta, secreción nasal, ojos rojos y llorosos, y una erupción cutánea roja que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por un virus de la familia paramixoviridae.

Se transmite principalmente a través de gotas respiratorias expulsadas al toser o estornudar.

Los síntomas incluyen fiebre alta, erupción cutánea, tos, conjuntivitis y secreción nasal.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por un virus de la familia paramixoviridae. Imagen Ilustrativa Infobae.

El sarampión puede provocar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis y, en casos severos, la muerte, especialmente en niños pequeños y personas no vacunadas.

La vacunación es la medida más efectiva para prevenir la enfermedad y evitar brotes en la comunidad.

Recomendaciones generales para evitar contagiarse de sarampión

El sarampión es una enfermedad viral que se propaga con facilidad, sobre todo en espacios donde hay contacto cercano entre personas.

La prevención es fundamental para proteger la salud individual y colectiva, especialmente en comunidades donde existen casos confirmados o brotes activos.

Para reducir el riesgo de contagio de sarampión, se recomienda seguir estas medidas:

Vacunarse con el esquema completo, especialmente en la infancia y antes de viajar a regiones con brotes activos.

Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas de fiebre y erupción cutánea.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, sobre todo después de toser o estornudar.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, usando un pañuelo desechable o el ángulo del codo.

No compartir objetos personales como cubiertos, vasos o toallas.

Consultar al médico ante la aparición de síntomas compatibles con sarampión.