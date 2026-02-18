México

Colegio de Bachilleres lanza recomendaciones y medidas para evitar casos de sarampión

Ante el brote del virus, la institución pidió a todos los estudiantes de nivel medio superior prevenirse

Guardar
El Colegio de Bachilleres dio
El Colegio de Bachilleres dio a conocer las recomendaciones para evitar casos de sarampión en sus planteles. Foto: Jovani Pérez

El Colegio de Bachilleres (Colbach) pidió varias recomendaciones y medidas a tomar a la población estudiantil en general para evitar casos de sarampión debido al brote de virus.

A través de un oficio, el cual circuló el pasado lunes 16 de febrero, dio a conocer las medidas que la comunidad estudiantil debe tomar para evitar contagiarse de esta enfermedad.

De igual manera, las medidas y recomendaciones dadas a conocer son para también evitar la propagación de la enfermedad en sus planteles.

Por lo tanto, pidió a las alumnas y alumnos de los planteles de nivel medio superior seguir las acciones y evitar la propagación de sarampión con la finalidad de salvaguardar la salud de todos.

Las mujeres con un hijo en vientre no serán vacunadas. (Presidencia)

¿Cuáles son las medidas a seguir que lanzó el Colegio de Bachilleres para evitar contagiarse de sarampión?

Entre las recomendaciones emitidas por el Colegio de Bachilleres figura el uso regular de gel antibacterial, el lavado de manos constante, evitar tocarse el rostro sin higiene previa y cubrir boca y nariz al toser o estornudar.

Además, se aconseja mantener la limpieza de superficies y fortalecer las medidas de higiene personal.

El lavado de manos es
El lavado de manos es una opción para disminuir los casos de sarampión. Imagen Ilustrativa Infobae.

Ante cualquier caso sospechoso de sarampión, el personal debe informarlo de inmediato a su superior para obtener permiso de salida del centro de trabajo y buscar atención médica.

Las autoridades reiteraron la importancia de acudir a consulta si se presentan síntomas como fiebre alta, secreción nasal, ojos rojos y llorosos, y una erupción cutánea roja que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por un virus de la familia paramixoviridae.

Se transmite principalmente a través de gotas respiratorias expulsadas al toser o estornudar.

Los síntomas incluyen fiebre alta, erupción cutánea, tos, conjuntivitis y secreción nasal.

El sarampión es una enfermedad
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por un virus de la familia paramixoviridae. Imagen Ilustrativa Infobae.

El sarampión puede provocar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis y, en casos severos, la muerte, especialmente en niños pequeños y personas no vacunadas.

La vacunación es la medida más efectiva para prevenir la enfermedad y evitar brotes en la comunidad.

Recomendaciones generales para evitar contagiarse de sarampión

El sarampión es una enfermedad viral que se propaga con facilidad, sobre todo en espacios donde hay contacto cercano entre personas.

La prevención es fundamental para proteger la salud individual y colectiva, especialmente en comunidades donde existen casos confirmados o brotes activos.

Para reducir el riesgo de contagio de sarampión, se recomienda seguir estas medidas:

  • Vacunarse con el esquema completo, especialmente en la infancia y antes de viajar a regiones con brotes activos.
  • Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas de fiebre y erupción cutánea.
  • Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, sobre todo después de toser o estornudar.
  • Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, usando un pañuelo desechable o el ángulo del codo.
  • No compartir objetos personales como cubiertos, vasos o toallas.
  • Consultar al médico ante la aparición de síntomas compatibles con sarampión.

Temas Relacionados

Colegio de BachilleresCDMXSarampión CDMXSarampiónBrote de SarampiónBrote Sarampión CDMXmexico-noticias

Más Noticias

El mexicano Tirso Ornelas queda fuera del roster de Grandes Ligas con los Padres

El bateador mexicano de veinticinco años observa con incertidumbre sus próximas opciones luego de que San Diego lo retirara del roster

El mexicano Tirso Ornelas queda

Duilio Davino confirma que buscarán convocar a Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

El director deportivo confirmó el interés mutuo entre Álvaro Fidalgo y la Selección Mexicana sumándolo a la prelista de 55 futbolistas monitoreados rumbo a la Copa del Mundo y posibles duelos ante Portugal y Bélgica

Duilio Davino confirma que buscarán

Yuridia presenta un adelanto exclusivo de su nueva canción y genera expectativa entre sus fans

La cantante sorprende a sus seguidores al mostrar detalles íntimos y emocionar con la idea de compartir escenario con una voz femenina muy esperada

Yuridia presenta un adelanto exclusivo

Comparece “El Flaco” en EEUU, miembro del Cártel de Sinaloa que servía de enlace para El Mayo Zambada

Fue sancionado por la OFAC y se la acusa de usar una flotilla de aeronaves para el trasiego de cocaína

Comparece “El Flaco” en EEUU,

Senado guarda minuto de silencio en memoria de Jesse Jackson

El gesto parlamentario reconoció la labor del activista

Senado guarda minuto de silencio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comparece “El Flaco” en EEUU,

Comparece “El Flaco” en EEUU, miembro del Cártel de Sinaloa que servía de enlace para El Mayo Zambada

Así operaba la red de trata de personas desmantelada por Guatemala: los trasladaba por México hacia EEUU

FGR aseguró más de 200 litros de hidrocarburos tras desmantelar un punto de venta de drogas y huachicol en Oaxaca

Vinculan a proceso a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por peculado

Arrestan a más de 20 personas y aseguran 4 toneladas de autopartes en Venustiano Carranza en una semana

ENTRETENIMIENTO

Yuridia presenta un adelanto exclusivo

Yuridia presenta un adelanto exclusivo de su nueva canción y genera expectativa entre sus fans

Karely Ruiz Vs. Niurka Marcos: así fue la fuerte pelea entre la vedette y la modelo regia

El viaje de Chihiro: anuncian reestreno en cines de México por su 25 aniversario

Kenia Os anuncia experiencias exclusivas de “K de Karma” para fans: fechas, ciudades y acceso anticipado a su nuevo álbum

Margarita Gralia y Plutarco Haza, ‘pareja prohibida’ de Mirada de Mujer, provoca nostalgia con reencuentro a casi 30 años

DEPORTES

El mexicano Tirso Ornelas queda

El mexicano Tirso Ornelas queda fuera del roster de Grandes Ligas con los Padres

Duilio Davino confirma que buscarán convocar a Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

Clásico Mundial de Béisbol: cuándo inicia, dónde ver en México y todo lo que necesitas saber

Cruz Azul eleva los precios de boletos para el duelo vs Chivas

Álvaro Fidalgo hace llorar a aficionado tras regalarle su playera