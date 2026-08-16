Checo Pérez reflexiona sobre su carrera en la F1 y comparte lo que vivió para competir en el máximo nivel

El piloto mexicano tuvo años destacados al mando de Red Bull, pero todo eso implicó sacrificios para poder ganarse un lugar en la máxima categoría del automovilismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sergio “Checo” Pérez relató en entrevista para el podcast Cracks los años de incertidumbre, soledad y frustraciones que vivió antes de llegar a la Fórmula 1.

El piloto mexicano compartió cómo su sueño de pertenecer a la máxima categoría estuvo marcado por sacrificios personales y familiares desde su adolescencia.

Las ganas de seguir adelante

Checo Pérez camina en el paddock con la camiseta de la Selección Mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Pérez recordó las dificultades que enfrentó al dejar México para competir en Europa siendo muy joven,, donde señala haber vivido momentos complicados lejos de casa, donde la presión, la falta de recursos y la competencia constante pusieron a prueba su determinación y carácter.

Incluso, reconoció que hubo etapas en las que pensó en abandonar el sueño, pero siempre encontró la manera de seguir adelante.

El piloto de Red Bull destacó una promesa que se hizo a sí mismo a los 14 años y que se volvió su guía en los momentos más complicados:

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“Sabes qué, yo no me voy a regresar hasta que sea campeón del mundo”, frase que lo impulsó a resistir la adversidad y a mantenerse firme en su objetivo.

Su historia, llena de retos personales y deportivos, revela las bases de su carrera y su mentalidad para competir al más alto nivel.

Los meses más duros de Checo en Alemania

Checo comparte que fue complicado vivir en Alemania. (REUTERS)

Pérez relató para el podcast que, siendo todavía un adolescente, tomó la decisión de mudarse a Alemania con la firme idea de que vivir en Europa era indispensable para aspirar a un lugar en la Fórmula 1.

Sin embargo, al llegar, se enfrentó a una realidad mucho más complicada de lo que había imaginado.

Durante sus primeros meses, el equipo lo alojó en un motel de paso frecuentado por camioneros. Pasaba días enteros solo y apenas podía comunicarse con su familia. “Lo único que tenía era un Nintendo”, relata sobre esa etapa.

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La barrera del idioma dificultaba aún más su adaptación. No hablaba alemán y le costaba entenderse con los ingenieros. Los resultados deportivos tampoco llegaban, lo que lo llevó a considerar varias veces la posibilidad de regresar a México.

Incluso su madre le sugería que abandonara la aventura y regresara a casa. Sin embargo, una conversación familiar marcó un cambio definitivo.

“Les hablé y les dije: ‘Yo no me voy a regresar hasta que sea campeón del mundo’”, recuerda.

A partir de esa charla, entendió que la oportunidad difícilmente se repetiría y decidió cambiar su actitud:

“Las oportunidades llegan una vez en la vida. Si regresaba, el tren ya se había ido”, afirma sobre aquellos años de formación lejos de México.

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Con el tiempo, esa experiencia se volvió la base del carácter que Pérez mostraría después en la Fórmula 1.

La primera victoria de Checo Pérez en F1

El corredor mexicano de Fórmula Uno Sergio Pérez, BWT Racing Point, celebra al ganar el Gran Premio de Sakhir el 6 de diciembre de 2020 en el Circuito International de Baréin cerca a Manama (Baréin). (CEFE/Bryn Lennon POOL/Archivo)

El camino en la Fórmula 1 tampoco fue sencillo. Tras su paso por Sauber, McLaren y Force India, Pérez sumó 190 Grandes Premios sin victorias antes de romper la racha en el Gran Premio de Sakhir de 2020.

Ese día, tras caer al último lugar en la primera vuelta, logró una remontada memorable hasta alcanzar su primer triunfo en la máxima categoría.

“Creo que gané la carrera más especial en la historia de la Fórmula 1, cumplí mi sueño de ganar en la máxima categoría”, recordó Checo.

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