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Ana Villagrán denunció que un conductor la persiguió en Ciudad de México

La titular de Agatan señaló que el otro automovilista comenzó a grabarla y sostuvo que está cansada de recibir agresiones

Mujer de cabello rojo sonriendo, vestida con blusa azul, de pie en un exterior. Círculo superpuesto con el frontal de una camioneta SUV plateada
Ana Villagrán posa ante una verja metálica, con una imagen superpuesta de un vehículo Dodge Durango plateado, asociado a una denuncia de persecución en Ciudad de México. (8XAnaJVillagran))
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Ana J Villagrán, titular de la Agencia de Atención Animal (Agatan), denunció ser víctima de una persecución desde su cuenta oficial en ‘X’ y afirmó que un conductor la siguió mientras regresaba de trabajar en Ciudad de México. “Hoy una Durango polarizada me persiguió mientras yo venía de trabajar a trabajar más”, escribió la funcionaria al ampliar su relato sobre el episodio.

Villagrán publicó primero que manejaba desde Iztapalapa en un Tsuru a nombre de la agencia, camino a un curso de rescatistas, cuando una camioneta Durango Dodge “se me aventó y me empezó a perseguir y grabar videos”. Según su versión, tomó el teléfono para pedir ayuda mientras circulaba por Eje 5 Sur.

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En otra publicación, añadió que el conductor “se enojó cuando un Tsuru conducido por una mujer no dejó que se clavara en el carril”. La funcionaria sostuvo que el hombre lanzó la camioneta contra su vehículo y que esa maniobra puso en riesgo su seguridad. “Mi seguridad estuvo en riesgo y el odio de un hombre me puso en peligro”, señaló.

Funcionaria Villagrán denuncia persecución y ataques personales en redes, pero omite datos del agresor

En el mensaje que faltaba, Villagrán introdujo un componente personal y político a su denuncia pública. “Como funcionaria pública no puedo defenderme públicamente, pero las y los funcionarios somos personas”, escribió. Luego sumó otra frase sobre el desgaste que, según dijo, enfrenta: “Estoy muy cansada de recibir tantos ataques”.

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Una camioneta Dodge Durango plateada estacionada de frente en la calle. Se observa parte de la calle, árboles y una señal de tránsito
Una camioneta Dodge Durango plateada aparece en la publicación de Ana Villagrán sobre una persecución vehicular que habría sufrido. (AnaJVillagran)

La funcionaria también encadenó tres afirmaciones para describir ese cuadro. “Me ataca el pasado. Me ataca el presente”, publicó, antes de cerrar con la denuncia sobre la persecución en una camioneta polarizada. Con esa secuencia, sus mensajes no solo describen un incidente vial, sino también su decisión de anticiparse a la difusión de un eventual video por parte del otro involucrado.

Hasta el contenido de las publicaciones compartidas, Villagrán no identifica al conductor ni informa si presentó una denuncia formal ante autoridades. Sus mensajes sí ubican el hecho en un traslado vinculado con actividades de trabajo y muestran que eligió hacer pública su versión de forma inmediata en la red social.

Adoptatón y jornada de esterilización en el Monumento a la Revolución

Ana Villagrán, horas antes de su denuncia, promovió desde su cuenta oficial en ‘X’ la realización de un nuevo Adoptatón CDMX este domingo 16 de agosto de 2026, en el Monumento a la Revolución, a partir de las 10:00 horas. El evento incluye una jornada de esterilización para perros y gatos, con cupo limitado y pre-registro vía WhatsApp al 56 5555 3349, asimismo, también incluye una jornada de adopción.

Cartel sobre adoptatón y jornada de esterilización de mascotas con el Monumento a la Revolución, texto informativo, y una hilera de perros y gatos
Un cartel anuncia la realización de un adoptatón y una jornada de esterilización de mascotas el 16 de agosto en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. (AnaJVillagran)

La recepción de pacientes inicia a las 11:00 horas y se atenderá hasta agotar las fichas. Como requisito, los animales deben tener ayuno de 8 horas. Para concretar una adopción, las personas interesadas deben presentar su credencial de INE y comprobante de domicilio.

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