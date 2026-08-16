Quién sería el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México: filtran actualización de encuestas y votos a horas (RS)

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La actualización de encuestas y votos en grupos de Facebook, redes sociales y canales de Telegram hasta este domingo 16 de agosto de 2026, revela que Memo Schutz lidera las preferencias del público para quedarse en La Casa de los Famosos México.

Bajo otro escenario, Yanet García, Arantza Ruiz y Luis Chaparro se perfilan como los candidatos con mayor riesgo de ser el tercer eliminado en la próxima Gala de Eliminación del reality show de Televisa.

La tendencia proviene de la página de Facebook Vaya Vaya, dirigida por Gerardo Escareño, así como de otras comunidades digitales que históricamente han acertado en sus predicciones.

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Yanet García, Arantza Ruiz y Luis Chaparro en casi empate técnico

La página Vaya Vaya publicó una encuesta con la pregunta “Moisés se salva de la placa ¿quién quieres que se quede en La casa de los famosos México?”. Los resultados muestran a Memo Schutz a la cabeza, con 23% de los votos. Le siguen Masad y Flor Vigna con 20% cada uno. En las posiciones más bajas aparecen Yanet García con 13%, Arantza con 12% y Luis Chaparro con 12%.

Estos porcentajes indican que la mayoría del público concentró su apoyo en tres participantes, mientras que la diferencia entre los últimos tres es mínima. Según el análisis de Vaya Vaya, la división de votos entre los menos populares aumenta el riesgo de eliminación para cualquiera de ellos, en especial para Arantza, Yanet García o Luis Chaparro, debido a la poca diferencia porcentual.

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La tendencia proviene de la página de Facebook Vaya Vaya, dirigida por Gerardo Escareño, así como de otras comunidades digitales que históricamente han acertado en sus predicciones (Captura)

Modificación de la placa tras la salvación de Moisés Peñaloza

El pasado 14 de agosto, La Casa de los Famosos México realizó su tercer reto por el poder de la salvación. Brianda, Gema y Moisés compitieron en el reto denominado ‘Tirachela’, que consistió en tirar botellas de cerveza con pelotas rebotadas. El ganador de esta dinámica obtiene la posibilidad de salvar a uno de los nominados.

Moisés se coronó ganador del reto y, tras deliberar, optó por usar el beneficio para salvarse a sí mismo. Durante su argumento, expuso:

“Rompí récord de votos, me sentí esta semana muy difícil, me sentí muy vulnerado porque mi forma de decir las cosas les pareció a varios duras. Es una gran responsabilidad salvar a alguien, es algo que no le deseo a nadie. Yo estoy nominado y me gustaría ocupar este beneficio para salvarme yo mismo”, refirió el participante frente a sus compañeros.

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Tras la decisión de Moisés, la placa de nominados quedó definida con seis habitantes en riesgo: Flor Vigna, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Memo Schutz y Yanet García.

Tendencias en X y Telegram: coincidencia con Facebook

En las últimas horas, comunidades en X (antes Twitter) y grupos de Telegram especializados en seguimiento de realities han replicado los resultados de Facebook, confirmando que Memo Schutz encabeza las preferencias del público. Las tendencias discuten la posibilidad de que tanto Yanet García como Arantza y Luis Chaparro estén en peligro, ya que no logran despegarse del resto de los nominados en los sondeos.

Moisés Peñaloza permanece en el reality La Casa de los Famosos México, junto a otros participantes, durante la gala de salvación. (YouTube: La Casa de los Famosos México )

Usuarios y administradores de estos grupos suelen compartir gráficos, capturas de pantalla y reportes de encuestas rápidas. En la mayoría de los casos, estos espacios han acertado en las votaciones de las galas previas, por lo que su información es considerada como referencia por los seguidores del programa.

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División de votos y criterios para la eliminación

La votación en redes sociales revela una tendencia recurrente: los participantes con menos apoyo suelen ser eliminados cuando la diferencia entre ellos es inferior al 2%. En esta ocasión, Yanet García, Arantza Ruiz y Luis Chaparro presentan porcentajes casi idénticos, lo que crea un escenario incierto para la Gala de Eliminación.

La división del voto puede provocar que un solo punto porcentual decida quién sale de la casa. En este tipo de realities, los seguidores más organizados suelen movilizar apoyos de último minuto a través de grupos privados, lo cual podría modificar los resultados finales, aunque de acuerdo con Vaya Vaya y otras fuentes, esos cambios suelen ser mínimos cuando las tendencias ya están muy marcadas desde días previos.

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Participantes nominados tras la auto-salvación

Después de la salvación de Moisés, los seis habitantes que permanecen en riesgo de eliminación para la Gala de este domingo son: Flor Vigna, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Memo Schutz y Yanet García. De acuerdo con los resultados más recientes, Memo Schutz se encuentra en la posición más segura, mientras que Yanet García, Arantza y Luis Chaparro aparecen como los posibles eliminados.

El seguimiento puntual de las encuestas y la participación en redes sociales será determinante para conocer al tercer eliminado de La Casa de los Famosos México en esta edición 2026.

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