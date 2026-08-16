Desafuero de Alito Moreno: la cronología detrás de un caso que Morena busca reactivar en septiembre

El juicio de procedencia contra el dirigente priista se alimenta de pruebas recientes y de una narrativa pública de “que regrese lo robado”, mientras los cambios internos oficialistas buscan imprimir mayor ritmo al procedimiento

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El nombre de Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI y senador, volvió a colocarse en el centro del debate legislativo. Tras más de un año de trámites, el proceso de desafuero en su contra podría resolverse en septiembre de 2026, cuando la Cámara de Diputados inicie el tercer y último año de la LXVI Legislatura.

¿De qué se le acusa?

El expediente se originó el 23 de julio de 2025, cuando la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche presentó ante San Lázaro una solicitud de juicio de procedencia. El caso está relacionado con un presunto desvío de 83 millones 508 mil pesos durante la gestión de Moreno como gobernador de Campeche, entre 2015 y 2019.

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Los delitos que se le atribuyen son:

Peculado

Uso indebido de atribuciones

Usurpación de funciones y extralimitación de facultades, según señalamientos posteriores

Es importante distinguir este expediente de una investigación previa de la Fiscalía General de la República (FGR), abierta en 2022 por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, la cual fue declarada sin materia.

La solicitud de juicio de procedencia llega a su tramo final cuando la Cámara de Diputados arranque el tercer año de la LXVI Legislatura, tras más de un año de trámites en la Sección Instructora

Un expediente “que nunca se ha cerrado”

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Éric Flores, explicó que, aunque el tema no ha avanzado públicamente, el proceso sigue activo. “El asunto nunca se ha cerrado”, afirmó, y detalló que en los últimos meses se han recibido nuevas pruebas por parte de la Fiscalía de Campeche.

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Entre los elementos recientes que podrían fortalecer el expediente destacan detenciones de personas cercanas a la administración de Moreno en Campeche:

Luis Antonio Espinosa Campos , presunto contador de un hermano del priista, señalado por un desvío millonario.

Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social del gobierno estatal, detenido por presunta malversación de 36 millones de pesos.

El vocero de Morena en San Lázaro sostiene que el dirigente nacional del PRI enfrenta indagatorias abiertas y un expediente ya turnado a la Sección Instructora, donde el asunto sigue sin fecha de resolución

El factor Morena: cambios internos que podrían acelerar el proceso

Un elemento que ha cobrado relevancia es la salida de Hugo Éric Flores de la presidencia de la Sección Instructora, luego de que asumiera la dirigencia de su nuevo partido, PAZ. De acuerdo con reportes, legisladores morenistas consideran que Flores no ha actuado con la celeridad esperada frente a las peticiones de desafuero.

Sergio Gutiérrez Luna, cercano al coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se perfila como su posible sustituto al frente del órgano. La bancada mayoritaria formalizaría este cambio el 30 de agosto, justo antes del arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones.

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En el Senado, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, ha insistido en que el proceso sigue “vivo”, pese a que un recurso legal presentado por el propio Moreno logró que un juzgado le diera la razón en una etapa previa. Según Mier, esto no significa que las irregularidades hayan desaparecido del expediente.

La postura de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum también se ha pronunciado sobre el tema. En su conferencia matutina, señaló que, en casos de presunta corrupción, su postura personal es que “regrese lo robado”, y que corresponde a la Fiscalía determinar el camino legal, ya sea a través de un juicio penal o de figuras como la extinción de dominio.

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La mandataria critica que el dirigente del PRI busque apoyo de autoridades extranjeras y no del electorado, tras el recurso presentado ante el Departamento de Estado para castigar y retirar visas a integrantes del INE

¿Qué sigue?

La Sección Instructora busca reunirse con autoridades de Campeche para recibir formalmente las nuevas pruebas.

El 1 de septiembre , con el inicio del periodo ordinario, el tema podría regresar a la agenda legislativa.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, no descartó que el proceso se reactive en esa fecha.

Mientras tanto, el caso de Alito Moreno se mantiene como uno de los pendientes políticos más observados de cara al arranque del nuevo periodo legislativo, en medio de tensiones internas dentro de la coalición mayoritaria y de la presión pública sobre el manejo del expediente.