Orbelín Pineda vuelve a anotar en la Liga Mx, pero ahora con Monterrey: cuándo había sido su último gol en el campeonato mexicano

Orbelín Pineda volvió a marcar en la Liga MX y lo hizo con Monterrey, cinco años después de su último gol en el futbol mexicano (X@Rayados)

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Orbelín Pineda volvió a marcar en la Liga MX y lo hizo con Monterrey, cinco años después de su último gol en el futbol mexicano. Tras su paso por Europa y su actuación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el mediocampista retomó el protagonismo en el torneo local, con la mira puesta en sumar un nuevo título de liga pero ahora con el equipo regiomontano.

“El Maguito” inició como titular en el duelo de la Jornada 4 del Apertura 2026 ante FC Juárez y concretó su anotación en el cierre del primer tiempo. El gol llegó después de que Orbelín controló el balón dentro del área y, pese a una posible confusión con un compañero, logró rematar y vencer al portero Sebastián Jurado.

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El mediocampista llega a la sultana del norte para poder regresar a la Pandilla a los primeros puestos de la Liga MX. (TW Rayados)

Último gol de Orbelín con Cruz Azul

El regreso goleador del mediocampista mexicano se dio luego de una ausencia de cinco años sin anotar en la Liga MX. Su última anotación en el torneo local fue el 14 de agosto de 2021, cuando vestía la camiseta de Cruz Azul en una victoria de 4-0 sobre Toluca.

Orbelín busca ahora coronarse con Monterrey, tratando de sumar una nueva estrella a su carrera, ya que anteriormente ha sido campeón de liga con Chivas y Cruz Azul. En su paso por Europa, Pineda conquistó un doblete de liga y copa con el AEK Atenas, donde fue dirigido por Matías Almeyda, el mismo entrenador con el que se consagró en el futbol mexicano.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pumas UNAM - Estadio Azteca, Ciudad de Mexico, Mexico - November 7, 2020 Cruz Azul's Orbelin Pineda celebrates scoring their first goal REUTERS/Henry Romero

Trayectoria de Pineda y su regreso a la Liga Mx

El debut de Pineda en la máxima categoría se produjo con Querétaro F. C. en el ciclo 2014-2015. Su desempeño le permitió llegar rápidamente a una final de liga, mostrando desde temprano su capacidad para competir al más alto nivel.

Durante su paso por el C. D. Guadalajara, el mediocampista vivió una etapa dorada bajo la dirección técnica de Matías Almeyda. En ese periodo, el club logró el campeonato de la Liga MX, una Copa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf, consolidando a Pineda como uno de los jugadores mexicanos más exitosos de su generación.

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Después, uno de los momentos más recordados en la carrera de Pineda fue su papel decisivo con C. F. Cruz Azul durante el torneo Clausura 2021. Su actuación ayudó al club a conquistar la ansiada corona de la Liga MX, poniendo fin a una sequía que había durado más de dos décadas. El futbolista se consolidó como pieza clave en el esquema del equipo.

(Foto: Instagram/@orbelin7pineda)

Experiencia internacional y regreso al éxito

Tras sus éxitos en México, el salto al fútbol europeo llevó al jugador a vestir los colores del R. C. Celta de Vigo en 2022. Aunque su paso por la liga española fue breve, significó un avance importante en su trayectoria al competir en una de las ligas más exigentes de Europa.

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Soccer Football - UEFA Conference League - Samsunspor v AEK Athens - New Samsun 19 Mayis Stadium, Samsun, Turkey - December 11, 2025 AEK Athens' Orbelin Pineda in action with Samsunspor's Anthony Musaba REUTERS/Umit Bektas

Posteriormente, A. E. K. Atenas se convirtió en el nuevo destino de Pineda, donde volvió a coincidir con Almeyda. Su rendimiento sobresaliente contribuyó a que el club griego obtuviera títulos de liga y copa dentro del periodo 2022-2026. La relación entrenador-jugador, que ya había dado frutos en México, volvió a ser determinante en Grecia.

A lo largo de su carrera, Orbelín Pineda ha dejado huella en cada equipo, sumando campeonatos y adaptándose a distintos estilos de juego en México, España y Grecia.