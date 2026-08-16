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¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez terminaron? La actriz reacciona a rumores de ruptura con un video

Una revelación hecha por Ese Pérez en el reality La Casa de los Famosos México aterrizó los reflectores sobre la relación entre la actriz y el standupero

Mujer de perfil con cabello oscuro y hombre de frente parcial, con lentes de sol, barba, bigote, camisa blanca. El hombre sonríe y se toca la boca
Susana Zabaleta y Ricardo Pérez reaccionaron a rumores de su separación. (Instagram: Ricardo Pérez)
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Los rumores sobre una posible separación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez cobraron fuerza después de que Ese Pérez asegurara dentro de La Casa de los Famosos México 2026 que la pareja ya no estaría junta. Sin embargo, la actriz realizó una publicación que fue interpretada como una respuesta a las especulaciones.

Durante una conversación en la transmisión 24/7 del reality, Ese Pérez afirmó: “Ricardo Pérez y Susana Zabaleta ya no están juntos”. El comentario sorprendió a Yahir, quien aparentemente desconocía la supuesta ruptura.

La declaración comenzó a circular rápidamente en redes sociales, aunque el habitante no explicó cuándo habría ocurrido la separación ni cuáles serían los motivos.

Hasta el sábado 15 de agosto, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez no habían confirmado públicamente una ruptura.

En medio de la controversia, Zabaleta compartió ese mismo sábado en sus historias de Instagram un video de una entrevista que Ricardo Pérez concedió durante la alfombra roja de la película Loco México Mágico. La publicación fue interpretada por algunos usuarios como una respuesta sutil a los rumores sobre el estado de su relación.

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Primer plano de un hombre con gorra negra, gafas y bigote, hablando en un micrófono rojo con logo GR, frente a un cartel de 'Loco México Mágico'
Ricardo Pérez, comediante de La Cotorrisa y pareja de Susana Zabaleta, recomienda el cine mexicano en una entrevista registrada para una historia digital. (Instagram: Susana zabaleta)

La actriz no acompañó el video con una declaración directa sobre la supuesta separación, pero decidió mostrar nuevamente a Pérez en sus redes sociales justo cuando las versiones sobre el final de su romance cobraban fuerza.

Además, una semana antes, Ricardo Pérez estuvo presente en un concierto de Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional. Una publicación difundida en X señaló que las imágenes del evento demostrarían que ambos continuaban juntos y cercanos.

No obstante, estas apariciones tampoco constituyen por sí mismas una confirmación sobre la situación actual de la pareja. Por ahora, el único señalamiento directo sobre una supuesta ruptura proviene de Ese Pérez.

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Una mujer de cabello oscuro y un hombre con gafas de sol posan de pie sobre una alfombra roja. Detrás, una pared clara con texto amarillo y logotipos
Ricardo Pérez y Susana Zabaleta posan en la alfombra roja del 41º Festival Internacional de Cine en Guadalajara. (Instagram: Ricardo Pérez)

Segundo aniversario y planes de vivir juntos

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez comenzaron su relación después de coincidir en Divina comida México en 2023. Con el tiempo hicieron público su romance y se convirtieron en una de las parejas que más atención generó por su diferencia de edad.

El pasado 27 de abril, el comediante celebró su segundo aniversario con la actriz mediante una publicación en Instagram acompañada de fotografías de ambos.

“Otro año que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Gracias @susanazabaleta por seguirme haciendo sentir el hombre más afortunado del mundo. Me haces la vida más bonita. Perdón por llegar tan tarde, pero qué bueno que no nos lo perdimos. TE AMO”, escribió Pérez.

La pareja también había hablado sobre la posibilidad de vivir juntos. En meses recientes, trascendió que ambos contemplaban compartir casa, aunque Zabaleta reconoció que tenía dudas sobre lo que podría ocurrir si en algún momento la relación terminaba.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Los rumores actuales aparecen después de otras controversias protagonizadas por la pareja, entre ellas un desencuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y posteriores críticas por las reacciones de Pérez.

Por ahora, no existe confirmación pública de que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez hayan terminado. La publicación de la actriz con un video de su pareja y sus recientes apariciones juntos mantienen abierta la incógnita sobre el verdadero estado de su relación.

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Ricardo PérezSusana ZabaletaLa Casa de los Famosos México 2026mexico-entretenimiento

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