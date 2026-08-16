Feria Nacional del Atole 2026: fecha, sede y sabores que podrás probar gratis cerca de CDMX

Durante tres días, los visitantes podrán recorrer los puestos, conocer diferentes recetas y acompañar el atole con otros productos típicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Feria Nacional del Atole 2026 llegará a Coacalco, Estado de México, con una amplia variedad de sabores, comida tradicional, música y actividades para toda la familia. La entrada será gratuita y el evento se realizará durante tres días en octubre.

Si eres amante de las bebidas tradicionales mexicanas, prepara el antojo porque la Feria Nacional del Atole 2026 ya tiene fecha y sede. El encuentro gastronómico se realizará muy cerca de la Ciudad de México y será una oportunidad para probar desde los sabores clásicos hasta preparaciones mucho más originales.

La feria se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre de 2026 en el Campo de Béisbol Canosas, ubicado en Los Héroes Coacalco, en el Estado de México. La entrada será libre, por lo que el evento se perfila como una opción para disfrutar en familia o con amigos sin pagar acceso.

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La celebración llegará a su 29ª edición, por lo que además de la oferta gastronómica representa un encuentro con una de las bebidas más tradicionales de la cocina mexicana. Durante tres días, los visitantes podrán recorrer los puestos, conocer diferentes recetas y acompañar el atole con otros productos típicos.

¿Cuándo y dónde será la Feria Nacional del Atole 2026?

La Feria Nacional del Atole 2026 se realizará del viernes 9 al domingo 11 de octubre. La sede será el Campo de Béisbol Canosas, localizado en Av. Canosas, entre las calles Clemátides y Hacienda de las Rosas, en la colonia Los Héroes Coacalco, municipio de Coacalco, Estado de México.

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Uno de los principales atractivos para quienes viven en la CDMX es que se trata de una opción relativamente cercana para realizar una escapada gastronómica durante el fin de semana.

Además, la entrada será gratuita, aunque los alimentos, bebidas, artesanías y otros productos que se comercialicen dentro de la feria tendrán un costo independiente.

Feria Nacional del Atole 2026: datos clave

Fecha: del 9 al 11 de octubre de 2026.

Lugar: Campo de Béisbol Canosas.

Ubicación: Av. Canosas, entre Clemátides y Hacienda de las Rosas, Los Héroes Coacalco, Estado de México.

Entrada: gratuita.

Edición: 29ª.

¿Qué sabores de atole habrá?

Uno de los mayores atractivos de esta feria será la variedad de preparaciones que podrán encontrarse en los diferentes puestos. La oferta contempla tanto sabores tradicionales como combinaciones frutales, de temporada y propuestas más creativas.

Entre las opciones mencionadas se encuentran el champurrado, chocolate, fresa, vainilla y el tradicional atole elaborado con grano o masa de maíz.

Para quienes prefieren sabores frutales habrá alternativas como guayaba, zarzamora, piña, maracuyá y tamarindo, mientras que quienes busquen algo diferente podrán encontrar recetas con nuez, frutos secos, galleta, flor de cempasúchil, mole y chile.

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Esta diversidad hace que la Feria Nacional del Atole sea más que una oportunidad para tomar una bebida caliente: también permitirá conocer distintas maneras de preparar una receta vinculada con la gastronomía tradicional mexicana.

Atole, tamales y pan artesanal

El atole será el protagonista, pero no será el único atractivo gastronómico. El evento contará con comida típica, incluyendo tamales de diferentes rellenos, así como pan artesanal para acompañar las bebidas.

La feria también contempla la participación de productores y artesanos, por lo que los asistentes podrán encontrar artesanías locales y otros productos elaborados en la región.

Para complementar la experiencia, habrá música, espectáculos culturales y juegos mecánicos, además de actividades pensadas para personas de diferentes edades.

Por ello, la feria puede convertirse en un plan de fin de semana para quienes quieran salir de la rutina y conocer una celebración gastronómica en uno de los municipios del Estado de México cercanos a la capital.

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¿Cómo llegar a la Feria del Atole en Coacalco?

Quienes se trasladen desde la Ciudad de México en automóvil pueden tomar la Vía José López Portillo en dirección a Coacalco y posteriormente dirigirse hacia la zona de Los Héroes Coacalco. Debido a la afluencia que puede generar el evento, se recomienda considerar tiempo adicional para encontrar estacionamiento en los alrededores.

Otra alternativa es utilizar el transporte público. De acuerdo con la información disponible, se puede llegar mediante el Mexibús Línea 2, descendiendo en la estación Héroes-Canosas. Desde ahí será necesario continuar hacia la Avenida Canosas mediante transporte local.

Antes de salir, conviene revisar la ruta y considerar los tiempos de traslado, especialmente si se planea acudir durante alguno de los días con mayor afluencia.

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Celebrando una bebida tradicional mexicana

Con casi tres décadas de historia, la Feria Nacional del Atole 2026 busca reunir gastronomía, tradición y entretenimiento en un mismo espacio. La variedad de sabores será uno de sus principales atractivos, desde los atoles más conocidos hasta preparaciones poco convencionales.

Además, al contar con entrada gratuita, el evento representa una alternativa para quienes buscan actividades gastronómicas cerca de la CDMX durante octubre.

Así que si quieres probar un champurrado, descubrir un atole de guayaba, zarzamora o maracuyá, acompañarlo con un tamal y recorrer los puestos de productos artesanales, ya puedes apartar las fechas: la cita será del 9 al 11 de octubre de 2026 en Coacalco, Estado de México.

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