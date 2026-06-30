México vs Ecuador: esta es la ubicación de las 16 pantallas en Reforma para ver el partido

La afición mexicana de futbol podrá acudir a alguna de las más de 10 pantallas en Reforma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido entre la Selección Mexicana y Ecuador podrá ser disfrutado en la calle, asi que las personas podrán reunirse en avenida Paseo de la Reforma.

Para evitar o reducir aglomeraciones ha impulsado un despliegue extraordinario de seguridad y vialidad en la Ciudad de México.

Más de 15 mil efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabajarán para proteger a asistentes, jugadores y turistas, tanto en el Estadio Ciudad de México como en zonas de alta concentración como el FanFest del Zócalo y el corredor de Paseo de la Reforma.

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Dónde estarán las pantallas sobre Reforma

Para quienes circularán por la zona, se recomienda considerar los siguientes puntos clave de la “jugada de movilidad” que experimentarán cortes y desvíos.

Estos son los 16 puntos de pantallas para poder visualizar el partido. Las áreas de concentración también contarán con baños portátiles de uso público.

La Diana Cazadora La Diana Cazadora - Ángel de la Independencia Ángel de la Independencia Poniente Ángel de la Independencia Sur Ángel de la Independencia Norte Ángel de la Independencia Oriente Ahuehuete Poniente Ahuehuete Oriente Ahuehuete - Cuauhtémoc Cuauhtémoc Poniente Cuauhtémoc Oriente Cuauhtémoc - Amajac Amajac - Bucareli Bucareli Avenida de la República Monumento a la Revolución

Un mapa de la Ciudad de México muestra dieciocho puntos con pantallas y sanitarios designados por el Gobierno CDMX para ver el partido México vs Ecuador. (X/ @SSC_CDMX)

La SSC anunció que, en el estadio, habrá 7.500 uniformados. Su misión será controlar tanto el interior como el exterior, gestionando el flujo vehicular y verificando los accesos de acuerdo con boletos, acreditaciones o el Código QR para vecinos de la alcaldía Coyoacán. Solo quienes cuenten con estas credenciales podrán ingresar a la denominada “Última Milla”.

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Dispositivo de seguridad y restricciones para el partido México vs. Ecuador

El plan de seguridad también involucra a la Fuerza de Tarea Conjunta del Gobierno federal, compuesta por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El objetivo es garantizar la seguridad física y patrimonial de todos los asistentes, así como el orden en los eventos públicos relacionados con el partido.

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La Policía Turística, Metropolitana, Montada, el ERUM y la Policía Auxiliar estarán presentes en los accesos, gradas y pasillos, mientras que los cadetes de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México brindarán apoyo con sillas de ruedas para personas con movilidad limitada desde puntos de descenso de transporte público.

. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

En el FanFest del Zócalo, 3.300 policías implementarán un triple cinturón de seguridad con filtros de revisión visual, aleatoria y de pertenencias voluminosas. El objetivo es impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos peligrosos, siguiendo la política de tolerancia cero en estos espacios públicos.

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Para quienes se reúnan en el corredor de Paseo de la Reforma, habrá 4.200 policías distribuidos en los puntos donde se instalarán pantallas gigantes y se desarrollarán festivales culturales. Este contingente se encargará de la seguridad durante la transmisión del partido y las posibles celebraciones posteriores.

Medidas de movilidad y recordatorios para los asistentes

La SSC subrayó que el ingreso a festivales futboleros y al corredor de Paseo de la Reforma queda restringido para quienes porten bebidas alcohólicas.

Además, 291 oficiales resguardarán los festivales instalados en las 16 alcaldías, realizando rondas preventivas y de atención a la ciudadanía.

(X/@JPDeBotton)

Llega con anticipación para evitar aglomeraciones en los accesos.

Identifica puntos de encuentro y salidas de emergencia al llegar al evento.

Hidrátate constantemente y ubica los puntos de agua potable.

Usa ropa y calzado cómodos, adecuados para largas jornadas de pie.

Lleva protector solar, gorra o sombrero y, si es posible, impermeable ligero.

Mantén a la vista tus pertenencias personales y evita portar objetos de valor innecesarios.

Acuerda un punto de reunión con tu grupo en caso de separarse.

Lleva tu celular cargado y, si puedes, una batería portátil.

Respeta las áreas delimitadas y sigue las indicaciones del staff y autoridades.

No bloquees pasillos, salidas ni zonas de evacuación.

Deposita la basura en los contenedores asignados y contribuye al orden y limpieza.

Si asistes con menores de edad, mantenlos siempre vigilados y coloca una pulsera con tus datos de contacto.

Reporta cualquier incidente o situación sospechosa al personal de seguridad.

Sé paciente y mantén la calma ante filas o revisiones de seguridad.

Infórmate previamente sobre objetos permitidos y prohibidos en el evento.