¿Lloverá durante el partido México vs Ecuador? Este es el pronóstico para mañana martes 30 de junio en CDMX

La inestabilidad meteorológica marcará el ambiente en la capital durante el esperado encuentro entre México y Ecuador (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa por el partido entre México y Ecuador ha generado inquietud no solo en las canchas, sino también en el cielo.

El pronóstico meteorológico para mañana, martes 30 de junio, se perfila como un factor determinante para la jornada, ya que las condiciones climáticas podrían incidir tanto en el espectáculo deportivo como en la experiencia de los aficionados.

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Según informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que la atmósfera se mantenga inestable en varias regiones del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, donde suelen celebrarse encuentros de esta naturaleza.

El SMN, a través de los reportes oficiales consultados, adelanta que las lluvias podrían ser protagonistas durante el día y la tarde.

Se esperan precipitaciones de diversa intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y, en algunos casos, caída de granizo.

Ante este escenario, tanto el público como los equipos deben considerar medidas para evitar contratiempos y garantizar la seguridad.

Panorama general para el martes 30 de junio

De acuerdo con el Pronóstico Meteorológico General del SMN, la combinación de una vaguada en niveles medios y altos, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical número 13, mantendrán la probabilidad de lluvias en gran parte del país.

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Para la zona centro, donde se ubica la Ciudad de México, se pronostican lluvias puntuales fuertes (entre 25 y 50 mm en 24 horas) tanto en la capital como en el Estado de México, especialmente en sectores del norte y oeste.

Este pronóstico destaca la posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo en la región metropolitana.

La temperatura mínima para la Ciudad de México oscilará entre 13 y 15 °C, mientras que la máxima se ubicará entre 23 y 25 °C.

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Existe una alta probabilidad de lluvias fuertes en la capital durante la tarde y noche del martes.

No se descarta la presencia de tormentas eléctricas ni la eventual caída de granizo, lo que podría afectar el desarrollo del partido y las actividades alrededor del estadio.

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Existe una alta probabilidad de lluvias fuertes en la capital durante la tarde y noche del martes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles específicos para el Valle de México y la Megalópolis

El Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis amplía la información sobre las condiciones climáticas que prevalecerán este martes.

Desde las primeras horas del día, se espera un ambiente fresco y cielo medio nublado, acompañado de bruma.

A medida que avance la jornada, el ambiente será cálido, pero el cielo permanecerá nublado, incrementando la probabilidad de lluvias puntuales fuertes, especialmente en la Ciudad de México y zonas del Estado de México.

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Las lluvias más intensas, que podrían alcanzar entre 75 y 150 mm en 24 horas, se prevén en zonas específicas del Estado de México, principalmente en el noroeste y suroeste.

En la Ciudad de México, las precipitaciones serán de intensidad fuerte, con acumulados de hasta 50 mm en 24 horas.

Estas condiciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y existe la posibilidad de caída de granizo, según lo detallan los reportes oficiales del SMN.

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El viento será variable, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas ocasionales, lo que podría generar sensación térmica inferior a la temperatura registrada, especialmente si se presentan las lluvias y las tormentas eléctricas.

Se recomienda a los asistentes al partido considerar protección adicional ante la posibilidad de chubascos repentinos y ráfagas de viento.

Impacto de las condiciones meteorológicas en el partido

La combinación de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posibilidad de granizo no solo puede dificultar el tránsito hacia el estadio, sino también condicionar el desarrollo del partido entre México y Ecuador.

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Además, el SMN advierte que estas condiciones pueden propiciar encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas, así como caída de árboles y anuncios publicitarios debido a las rachas de viento.

De igual modo, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en accesos y carreteras cercanas al estadio, por lo que se exhorta a tomar precauciones al desplazarse.

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Según los datos oficiales, la mayor probabilidad de lluvia coincide con el horario habitual de los partidos vespertinos y nocturnos en la Ciudad de México.

Las precipitaciones podrían iniciar durante la tarde y extenderse a lo largo de la noche, incrementando su intensidad en lapsos cortos.

Por ello, tanto organizadores como aficionados deberán estar atentos a los avisos de protección civil y al monitoreo constante de las condiciones climáticas.

La combinación de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posibilidad de granizo no solo puede dificultar el tránsito hacia el estadio, sino también condicionar el desarrollo del partido entre México y Ecuador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para asistentes y espectadores

Dada la previsión de lluvias fuertes y tormentas eléctricas, el SMN recomienda llevar ropa impermeable, paraguas y evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante la presencia de descargas eléctricas.

También es recomendable anticipar el traslado hacia el estadio, considerando que los encharcamientos y el tráfico pueden retrasar la llegada.

Las autoridades hacen hincapié en la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, que actualizará cualquier cambio relevante en el pronóstico.

De igual manera, se sugiere seguir las indicaciones de protección civil y atender los anuncios sobre posibles modificaciones en la logística del partido debido a las condiciones meteorológicas.

Permanecer atentos a los avisos oficiales y tomar medidas preventivas será fundamental para disfrutar del evento con seguridad y minimizar riesgos asociados al clima.